СберВклад в пользу «Подари жизнь»

Важная информация от Сбера: прекращено открытие вкладов «Подари жизнь», существующие вклады переведены на депозиты. Но есть и хорошие новости: рассказываем подробно о том, что с этим делать.

Итак, разбираемся в деталях.

С 24 сентября 2024 года в Сбере прекращено открытие вкладов «Подари жизнь». Если у вас есть вклад «Подари жизнь», то он автоматически продлен на условиях Депозита Сбербанка России под ставку 0,01% годовых. Чтобы получить более выгодные условия для хранения денег, стоит открыть новый вклад, например, СберВклад с возможностью благотворительных отчислений в благотворительные фонды, в том числе, «Подари жизнь».

При открытии СберВклада в СберБанк Онлайн или в офисе банка выберите фонд и долю процентного дохода, которую вы хотите перечислять, — 3%, 5%, 10%, 25% или 50% от суммы начисленных процентов. Отчисления будут производиться автоматически при начислении процентов.

Важно: вы не сможете изменить долю отчислений, выбрать другой фонд или отключить перечисление пока не закончится срок вклада. Чтобы выбрать другие условия или прекратить перечисление денег в благотворительный фонд, необходимо будет закрыть вклад в дату окончания и открыть новый. При досрочном расторжении начисление процентов производится по ставке 0,01%.