Если вы летаете «Аэрофлотом», вы можете пожертвовать свои мили подопечным фонда «Подари жизнь».

Программа «Мили милосердия» Пожертвуйте бонусные мили на сайте «Аэрофлота»

В рамках программы «Аэрофлот Бонус» работает благотворительный проект «Мили милосердия». Участники программы могут пожертвовать накопленные мили на счет фонда. Переданные мили используются на получение премиальных билетов для больных детей, которые едут лечиться в Москву из разных российских городов. Также на пожертвованные мили оформляются билеты для сопровождающих лиц и врачей.

1 081 528 746 миль пожертвовано с 1 июня 2008 года

Это 36 570 билетов в самые разные города России и мира! Столько раз наши дети и их родители смогли вовремя прибыть к месту лечения или просто вернуться домой, а лечащие врачи — выехать в региональную клинику или к месту проживания ребенка. Спасибо вам!

Как подарить мили? Онлайн Зайти на сайте программы «Аэрофлот Бонус» в личный кабинет, в раздел «Потратить мили» — «Мили милосердия». Выбрать из списка получателей фонд «Подари жизнь» и нажать «Передать мили на благотворительность». Мили мгновенно поступят на счет фонда. Оффлайн Распечатайте и заполните «Заявление на передачу миль» дома, на работе или в кассах и представительствах авиакомпании. Отправьте по почте: 119019, Москва, ул. Арбат, д.1, «Аэрофлот Бонус»

или с помощью раздела на сайте Обратная связь

Мили переводятся в течение 14 дней после получения вашего заявления. Максимальный размер пожертвования неограничен. Минимальный размер — 100 миль. Вы можете передать свои мили, если на вашем счете не менее 3 000 миль. Перевести мили на счет фонда могут только участники программы старше 12 лет.