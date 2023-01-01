СберСпасибо

Донорство крови. Почти каждый ребенок с онкогематологическим заболеванием во время лечения нуждается в переливаниях крови. Основные расходы донорского проекта — зарплата координаторов: они первыми узнают, кому из подопечных срочно нужны переливания, организуют поиск доноров. Они же отвечают на вопросы людей, которые только собираются сдать кровь, организуют выездные донорские акции. Расходы проекта — это также производство информационных и справочных материалов для доноров, обеспечение ими ОПК для развития безвозмездного донорства крови. В год на поддержку этого проекта фонд тратит 15 831 088 руб.