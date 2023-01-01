Бонусы СберСпасибо
Благотворительная программа
Как перевести бонусы в фонд? Зайдите в приложение банка, мобильное приложение СберСпасибо или на сайт программы. Найдите раздел «Благотворительность»/«На добрые дела», выберите фонд «Подари жизнь». Обозначьте количество бонусов, которые вы готовы перевести, нажмите кнопку «Использовать».
Участники программы поддерживают важные проекты фонда.
Донорство крови. Почти каждый ребенок с онкогематологическим заболеванием во время лечения нуждается в переливаниях крови. Основные расходы донорского проекта — зарплата координаторов: они первыми узнают, кому из подопечных срочно нужны переливания, организуют поиск доноров. Они же отвечают на вопросы людей, которые только собираются сдать кровь, организуют выездные донорские акции. Расходы проекта — это также производство информационных и справочных материалов для доноров, обеспечение ими ОПК для развития безвозмездного донорства крови. В год на поддержку этого проекта фонд тратит 15 831 088 руб.
Анализы и исследования. Вовремя поставить диагноз, следить за ходом лечения, правильно реагировать на малейшие изменения, — все это возможно только если у врача всегда есть результаты необходимых обследований. В год на этот проект фонд тратит 114 697 843 руб.
Помощь детям с опухолями головного мозга в Центре нейрохирургии им. Бурденко. Не все дети могут получить помощь уникальных специалистов с огромным опытом работы по причине нехватки квот на высококвалифицированную помощь. В год на этот проект фонд тратит 35 801 412 руб.
Мы благодарим вас за помощь! Огромные суммы, которые нужны для лечения детей, складываются из небольших пожертвований. Важна поддержка каждого.