Главные тренды благотворительности

Куда движется сектор в 2026? Если еще несколько лет назад благотворительность в России воспринималась как импульс — помощь в ответ на историю, 2025 год показал: система становится более зрелой.

Люди постепенно переходят от эмоциональных откликов к регулярной, продуманной поддержке, бизнес — к партнерским моделям, а государство — к реформированию правил, которые определяют жизнь НКО. И если выбирать главное слово года, то, возможно, это будет «цифра».

По данные «ЮMoney»: за первые 8 месяцев 2025 года количество благотворительных платежей выросло на 43%. Эта цифра, конечно, не показывает весь рынок, но отражает тренд: люди все чаще помогают онлайн, внутри привычных сервисов — банковских приложений, маркетплейсов, подписок.

При этом важнее не сама «онлайновость», а то, что цифровые каналы меняют и культуру помощи: переводы становятся чаще, чек — стабильнее, люди легче возвращаются к поддержке после пауз и все больше воспринимают помощь как нормальную часть повседневной жизни.

Регулярность как взросление сектора

Даже без точных цифр мы видим общую тенденцию: регулярные ежемесячные переводы (подписки, или, на профессиональном жаргоне, рекурренты) становятся нормой.

Все крупные фонды и агрегаторы отмечают рост подписок — не взрывной, нет. Но устойчивый. Это тот случай, когда главным показателем становится сам факт появления привычки.

Кроме этого, благотворители все чаще выбирают долгую помощь: на реабилитацию, организацию ухода, системные программы фондов. И это заметно меняет возможности НКО.

Новый запрос общества

2025 год показал: благотворители (и частные, и корпоративные) хотят не просто «перечислить и забыть». Они хотят понимать, какие программы работают, какая помощь действительно что-то меняет в системе.

Запрос на смысл стал более слышимым, чем запрос на эмоции, и мы видим это в прямом общении с благотворителями. И я бы назвала это самым важным результатом года, ведь это взросление.

Да, благотворительность в России взрослеет — не быстро, тихо, без пафоса. Но через качество, регулярность и доверие, за которым стоит профессионализм.