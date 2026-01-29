О силе регулярных пожертвований

Вместе с коллегами из НКО рассказываем, как ежемесячные пожертвования дают фондам уверенность в завтрашнем дне, а тем, кто оказался в сложной ситуации, — реальную помощь. И почему даже скромный вклад имеет большое значение.

В начале своего пути многие фонды (и «Подари жизнь» не исключение) работали в режиме экстренной помощи: действовали срочно, спонтанно, адресно. Но со временем стало ясно, что гораздо больше пользы приносит системная работа. Эффективнее собирать средства не на лечение отдельных детей, а на крупные проекты — это помогает фонду прогнозировать свою деятельность и планировать бюджет.

Фото: из личного архива

«История любого фонда — это путь от срочной помощи к созданию работающей и понятной системы, — считает Екатерина Шергова, директор “Подари жизнь”. — Иногда кажется, что мы просто тушим пожары. Но на самом деле мы уже давно строим пожарные части». Вся работа НКО плотно связана с людьми, которые ее поддерживают. Опора любого фонда — благотворители, выбирающие ежемесячные пожертвования. Благодаря им задачи благотворительной организации становятся масштабнее, а помощь — глобальнее.

Тысячи наших благотворителей говорят: я даже не буду держать эту задачу в голове, я подпишусь, чтобы регулярно помогать. Елизавета Олескина, фонд «Старость в радость»

«Значительной части нашего общества все еще непонятно, зачем жертвовать, если результаты не видны сразу, — рассказывает Надежда Баимбетова, фандрайзер благотворительного фонда помощи детям-сиротам “Здесь и сейчас”. — Намного очевиднее, когда проблема исчезает на наших глазах по формуле “Нет денег на еду? Вот, держите” — и мы получаем единожды сытого котенка, ребенка или бабушку. Но в нашем случае речь не о том, чтобы осчастливить разовыми благами детей-сирот или потушить пожар в отдельно взятой семье. Для нас важно, чтобы вокруг в целом становилось меньше детей-сирот и выпускников интернатов, которые не могут встроиться в жизнь и становятся уязвимыми для мошенников или криминала». По словам Надежды, сотни небольших платежей в пользу фонда складываются в серьезные ресурсы, которые дают специалистам инструменты, чтобы менять систему, а не маскировать ее сбои разовой помощью. Так удается обеспечивать нужную непрерывную поддержку и ребятам в детских домах, и семьям в зоне риска.

Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь» 1 из 5

Еще один пример НКО, для которой рекуррентные платежи — существенная часть бюджета, — благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». «Регулярные пожертвования самые ценные для нас, — говорит Елизавета Олескина, директор фонда “Старость в радость”. — Это знак высокого доверия. Это как будто благотворители говорят нам: помощь пожилым людям должна быть постоянной. Она не должна зависеть от того, насколько красивыми будут в следующих публикациях фонда фотографии или насколько непростыми окажутся обстоятельства у людей, которым нужна поддержка. Помощь не должна зависеть от множества обстоятельств, от которых она, увы, зависит. Но тысячи наших благотворителей говорят: я даже не буду держать эту задачу в голове, я подпишусь, чтобы регулярно помогать. Чтобы кто-то получил продукты и мог не экономить на лекарствах, чтобы кто-то получил дрова и мог согреться».

Фото: из личного архива

Прогноз не главное Благотворительность — это всегда про любовь. Но не всегда в красивой упаковке. Мы часто рассказываем о детях, которым вы можете помочь. Но не о каждом ребенке можно создать воодушевляющую историю. В том числе потому, что прогнозы бывают разные — и не всегда положительные. Но это не значит, что помощь больше не нужна. Даже наоборот. Хорошо знакомы с этой проблемой НКО, которые оказывают паллиативную помощь. Калининградский благотворительный центр «Верю в чудо» системно поддерживает семьи, где есть дети с тяжелыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями, а также ребят с опытом сиротства. Сейчас основную часть бюджета организации составляют разовые пожертвования, но в центре стремятся переводить разовых жертвователей в регулярные.

Фото: из личного архива

«Из текущих программ для нас важнее всего рекуррентные платежи для работы надомного хосписа “Дом Фрупполо”, — поделилась Светлана Русакова, руководитель digital-проектов благотворительного центра “Верю в чудо”. — Это выездной формат помощи: мультидисциплинарные бригады хосписа приезжают на дом к детям и молодым взрослым. Наши подопечные — ребята с очень тяжелыми нарушениями. Собирать на помощь для них сложно: людям больно читать истории ребят, они сторонятся темы смерти. При этом помощь подопечным хосписа нужна постоянно, каждый день. И закрыть эту статью расходов в рамках разовой адресной помощи невозможно. Медики, психологи, игровые терапевты трудятся ежедневно, помощь организована круглосуточно, расходные материалы и медицинские приборы нужны постоянно». Так в центре «Верю в чудо» родилась акция «Сегодня — повод для праздника». Суть проста: в жизни ребенка с тяжелым заболеванием и его семьи каждый наступивший день — уже чудо. Пользователи заходят на сайт и не видят трагичных историй. Они видят, какой праздник сегодня отмечают в мире. А еще каждый месяц за пожертвования получают теплую открытку с пожеланием на день от ребенка.

Регулярная благотворительность может стать привычной частью жизни людей. Но для этого контент в благотворительности должен стать востребованным и понятным. Вера Мокрушина, фонд «Берегиня»

И это работает! С ноября благодаря акции собрали почти 2 миллиона рублей. Но главное — удалось привлечь благотворителей, которые готовы помогать ежемесячно. Сейчас у Центра более 200 постоянных жертвователей. Арифметика помощи Может показаться, что, когда фонд ставит перед собой амбициозные задачи, перевод в 100 рублей ничего не решает. Но это совсем не так.

100 рублей самый популярный перевод в «Подари жизнь»

100 рублей — один из самых популярных размеров пожертвования в пользу фонда «Подари жизнь». Когда нас много, из небольших переводов складываются миллионы, которые так нужны для помощи детям. Ведь, если разобраться: 150 рублей — это набор фломастеров для творческого мастер-класса в больнице;

820 рублей — упаковка перевязочных материалов;

3740 рублей — анализ на оценку минимальной остаточной болезни методом проточной цитометрии;

8700 рублей — трахеостомическая трубка для ребенка, который пока не может дышать самостоятельно;

59 000 рублей — упаковка препарата «Джадену», без которого не вылечить перегрузку организма железом. В отчете за декабрь 2025 года можно увидеть, что общие расходы фонда «Подари жизнь» составили 147 476 363 рубля. Существенная часть этой невероятной суммы сложилась из небольших ежемесячных переводов от наших благотворителей.

Фото: из личного архива

А еще важно помнить, что помогать регулярно — удобно и практично: ежемесячная автоматическая подписка на любую, даже самую скромную сумму оформляется один раз и больше не требует сил и внимания. В идеальном мире пожертвования в пользу фондов помощи станут таким же обычным делом, как и подписка на стриминговые сервисы. И кажется, не только НКО, но и их благотворители готовы двигаться в этом направлении. «Когда человек подписывается на регулярные пожертвования, его отношение к благотворительности часто меняется в сторону большей вовлеченности и ответственности, — считает Вера Мокрушина, руководитель отдела фандрайзинга по работе с частными донорами фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями “Берегиня”. — У него формируется чувство принадлежности к фонду, к проблеме, которую фонд освещает, сопричастность к чему-то важному. Регулярная благотворительность может стать такой же привычной частью жизни людей, как подписка на контент. Но для этого контент в благотворительности должен стать таким же востребованным, понятным, соответствующим восприятию и психологии современных людей».

Фото: из личного архива

«Благотворители (и частные, и корпоративные) хотят не просто перечислить и забыть, — соглашается директор фонда “Подари жизнь” Екатерина Шергова. — Они хотят понимать, какие программы работают, какая помощь действительно что-то меняет в системе. Запрос на смысл стал более слышимым, чем запрос на эмоции, и мы видим это в прямом общении с благотворителями». Вместо вывода Каждый день для благотворительного фонда — это выход на поле боя. С горем и равнодушием, с болезнью, с социальным неравенством. Порой кажется, что дело приходится иметь со вселенской несправедливостью. И шанс победить появляется только благодаря людям, которые разделяют ценности фонда и поддерживают его работу. Спасибо каждому, кто однажды оформил ежемесячное пожертвование. И каждому, кто еще на это решится. Без вас мы бы не справились! Хотите подписаться на рекуррентные платежи? Начните с подписки в приложении «Подари жизнь», где можно стать благотворителем на два, три или шесть месяцев. И если понравится, оставайтесь с нами насовсем.