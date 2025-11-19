Отчет фонда, декабрь 2025

В новом году рассказываем о том, как завершился 2025-й. Главная цифра декабря, которую невозможно подсчитать, — это количество улыбок и новогодних чудес, подаренных вами нашим подопечным. Спасибо!
В отчете же, как всегда, о важных покупках для детей, а в таблице — много цифр про расходы.
Важные цифры декабря
147 476 363 рубля составили общие расходы.
Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 247 детей, получавших помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
43 109 244 рубля направлено на закупку лекарств в больницы.
1467 новогодних подарков было направлено в четыре клиники.
22 новогодних мероприятия для детей прошло в подопечных клиниках.
Теперь подробно обо всех проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В декабре общие траты на проект составили 98 355 659 рублей.
Лекарства. Общая сумма — 43 109 243 рубля.
В декабре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 13 717 123 рубля для 13 детей из Российской детской клинической больницы и Центра имени Димы Рогачева. Так, лекарство было приобретено для Любы Миколаенко. Благодаря терапии 6 января у девочки состоялась трансплантация костного мозга, и сейчас идет этап восстановления. Богдану Никулину, которому вы также помогли с препаратом, сейчас только предстоит второй курс «Блинцито» с целью сохранения эффективности терапии и снижения возможного риска рецидива. Салима Бадрудинова также успешно прошла первый курс лечения, и в январе девочке предстоит второй этап.
Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен на сумму 2 544 212 рублей для троих детей. Среди них Максим Смирнов.
Еще один иммунопрепарат — «Опдиво» — был закуплен на сумму 1 366 947 рублей для Артема Андриевского и Виталия Кравченко.
Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для четырех пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, лечение от лимфомы продолжают Богдан Смирнов, Асият Абдулаева и Никита Худяков. Общая стоимость покупки — 3 600 000 рублей.
Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для шестерых детей на сумму 1 055 314 рублей. Среди них Анечка Шарова, которая продолжает бороться с осложнениями после трансплантации почки, а также Даня Проскурин (семья все еще пытается наладить процесс получения препарата по месту жительства). Также «Креземба» была оплачена для Снежанны Заводчиковой. К сожалению, в октябре у девочки подтвердился рецидив, она снова в больнице.
Комбинированный антибиотик «Завицефта» был куплен на 4 831 913 рублей для 13 детей из Центра имени Димы Рогачева. Среди них Алина Лысакова, которая пытается справиться с различными осложнениями после трансплантации. Гриша Белоусов также получил препарат и сейчас готовится к повторной пересадке костного мозга, которая должна состояться в феврале. Тот же препарат получили Маша Оленина и Мирослава Савина.
«Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в декабре был куплен на 2 944 000 рублей. Этим лекарством было обеспечено 15 детей, среди которых Артур Рудык, Кирилл Иванько, Ваня Бобков и Максим Кочуров.
Как и в прошлом месяце, препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 1 530 000 рублей для шестерых пациентов Центра имени Димы Рогачева, в том числе для Софьи Пигалевой и Насти Рожковой (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга).
Также в декабре в московские и региональные клиники были закуплены «Джадену», «Джакави», «Кинерет», «Позаконазол» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 22 377 000 рублей.
В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в декабре для Центра имени Димы Рогачева были закуплены магнитные частицы для выделения клеток человека (крошечные частицы, специально «помеченные» антителами к иммунным клеткам, которые позволяют быстро и точно выделять эти клетки из крови или тканей), реагенты и расходные материалы для исследований методом ELISPOT и культивирования MSC (наборы специальных реагентов и расходных материалов, которые нужны для работы с клетками в лаборатории; для ELISPOT они помогают ученым «видеть» отдельные иммунные клетки, выделяющие цитокины, превращая невидимые реакции в четкие пятна на пластинке, для культивирования MSC (мезенхимальных стволовых клеток) эти материалы создают оптимальную среду, где клетки растут, делятся и сохраняют свои свойства), антитела, конъюгаты, коктейли антител, реактивы для FC Brilliant Violet, коктейли для стимуляции клеток, набор для анализа репертуара Т-клеточного рецептора, наборы реагентов для пермеабилизации лейкоцитов PerFix-nc Kit, фиколл Lymphocyte (наборы реагентов и расходных материалов для работы с иммунными клетками: красители Brilliant Violet помогают визуализировать клетки в цитометрии, коктейли для стимуляции активируют клетки для экспериментов, набор для анализа Т-клеточного рецептора позволяет изучать разнообразие иммунного ответа, PerFix-nc Kit обеспечивает проникновение красителей внутрь лейкоцитов, а фиколл Lymphocyte используется для выделения чистых популяций лимфоцитов из крови), реагенты для исследований методом FISH (специальные химические средства, которые помогают ученым «подсветить» конкретные участки ДНК прямо в клетках), среды, буферы, растворы, сыворотки, наборы для окрашивания, питательная среда агар, олигонуклеотиды и их модификации, реагенты для исследования NK-клеток (специальные вещества, которые позволяют выявлять, маркировать и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы). Сумма — 18 331 847 рублей.
В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены антитела, коктейли и конъюгаты для проточной цитометрии (инструменты, которые «подсвечивают» отдельные клетки или их компоненты, позволяя ученым мгновенно анализировать тысячи клеток одновременно, с их помощью можно определить тип, состояние и активность клеток, а сочетание нескольких маркеров в коктейле делает анализ точным и многомерным), реагенты Poseidon для FISH и CISH (готовые наборы для «подсветки» генетических последовательностей прямо в клетках или тканях: FISH использует флуоресцентные метки, а CISH — хромогенные, превращая скрытую информацию ДНК в яркое изображение под микроскопом, что позволяет точно выявлять генетические изменения и аномалии), реагенты Beckman Coulter, ExBio и Invitrogen для ИФТ (наборы веществ и антител для иммунофлуоресцентного тестирования, которые помогают «подсветить» белки и другие молекулы прямо в клетках или тканях, с их помощью ученые визуализируют структуру и активность клеток, изучают белковые взаимодействия и отслеживают изменения при заболеваниях или экспериментах), расходные материалы: клеточные сита, дозаторы, наконечники, пробирки разных размеров.
Также в рамках проекта были оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Ижевска, Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 459 725 рублей.
Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 3 814 304 рубля, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Спасибо, что снова делаете такую масштабную помощь клиникам возможной!
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 12 339 107 рублей.
В декабре основные расходы по этому проекту направлены на покупку материалов для проведения деплеции: магнитные частицы CytoSinct™ CD3 (крошечные «магнитные ловушки» для T-клеток человека: каждая частичка покрыта антителами, которые распознают белок CD3 на поверхности T-клетки, как если бы у клетки был свой «именной бейдж»; добавив эти частицы в биологический образец, ученые могут буквально «вытянуть» T-клетки с помощью магнита, оставив все остальные клетки позади). Также были оплачены расходные материалы для эндоваскулярных операций (специальные инструменты, которые помогают врачам работать внутри сосудов с минимальным вмешательством: катетер Asahi Fubuki служит для проведения лекарств или инструментов к нужному участку, гидрофильный проводник Merit Laureate облегчает продвижение катетеров по сосудам, а аспирационный катетер Cylone используется для удаления тромбов или жидкостей прямо из сосудов), гемостатические матрицы и средства для остановки кровотечений, катетер для гемодиализа, раствор TauroLock (специальный состав для закрытия и защиты сосудистых катетеров между процедурами, он предотвращает образование тромбов и рост бактерий внутри катетера), магистрали Infusomat Space, калоприемники, «Уро-Гиал» (прозрачный раствор на основе гиалуроновой кислоты для инстилляций в мочевой пузырь, он создает защитную слизистую оболочку, снимает воспаление и раздражение и помогает восстановлению тканей при заболеваниях мочевыводящих путей), «Триоцел-К» (специальная система для ухода за стомой, она обеспечивает надежное прилегание, защиту кожи вокруг стомы и комфорт для пациента, предотвращая протекание и раздражение), мазь «Бетадин», спонгиозные гранулы Orthoss (маленькие скелетики-губки для кости; когда их помещают в область дефекта, гранулы служат каркасом, в который постепенно «врастает» собственная кость пациента; благодаря своей пористой структуре они не только поддерживают форму, но и создают идеальные условия для естественного восстановления костной ткани), а также комплект для онкологического эндопротезирования коленного сустава.
Медицинское оборудование. Общая сумма — 12 274 710 рублей.
Была внесена предоплата за оборудование для Центра имени Дмитрия Рогачева: мотор дрели MIDAS REX MR8 с принадлежностями (компактный электрический инструмент для точной хирургии, он позволяет аккуратно сверлить и обрабатывать кость с высокой скоростью и контролем, а комплект принадлежностей расширяет возможности работы для разных типов процедур) и машину моечно-дезинфицирующую (автоматический аппарат для очистки и обеззараживания медицинских инструментов).
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 216 308 рублей.
Оплачены расходы на поездку за донорскими клетками, а также госпитализация донора для ребенка с тяжелой врожденной нейтропенией.
Образование врачей. Общая сумма — 975 744 рубля.
Было оплачено обучения врачей из Московского онкодиспансера на курсе «Респираторная поддержка в интенсивной терапии у детей», который прошел в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Там же состоялось и также было оплачено повышение квалификации для медсестер из ОДКБ Екатеринбурга по направлению «Венозный катетер. Использование и уход». С вашей помощью оплатили командировку врача Герасимова Е. В. на обучение по программе «Заготовка и процессинг гемопоэтических стволовых клеток». Также были оплачены командировочные расходы на поездку врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на международный симпозиум альянса ESID-EHA-SIOPE. О том, как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, можно прочитать в нашей статье.
В декабре стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 3 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За декабрь они составили 3 113 547 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В декабре общие траты на проект составили 18 348 833 рубля.
Платное лечение. Общая сумма — 1 394 510 рублей.
В декабре было оплачено нейрохирургическое лечение трех иностранных пациентов с опухолями головного мозга в Центре нейрохирургии имени Бурденко.
Лекарства. Общая сумма — 5 737 677 рублей.
Произведено 55 закупок препаратов на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 41 пациента. Среди них Ксюша Коварж, которая в январе была экстренно госпитализирована в Центр имени Димы Рогачева по причине ухудшения самочувствия. Также Родя Токарь, у которого в начале октября состоялась трансплантация костного мозга (донором стала сестра). Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью оплачивает ФК «Пульс». Спасибо!
Качество жизни. Общая сумма — 8 225 347 рублей.
В этом месяце для подопечных было произведено 29 закупок лекарств, лечебного питания и расходных материалов (отсасыватели портативные, катетеры, противосудорожные препараты и так далее). Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Благотворительную социальную помощь получили семь семей. Была оплачена одна транспортировка, а также оказана помощь в оплате ритуальных услуг для шести семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 648 371 рубль.
Лабораторная диагностика. В рамках проекта адресной помощи были проведены молекулярно-генетические исследования для пациентов Морозовской ДГКБ, МООД в Балашихе и Центра имени Димы Рогачева.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 2 327 029 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в декабре была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «Мир» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо!
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
Главная цифра, конечно, — это количество новогодних подарков, которые были переданы в клиники для подопечных фонда. Мы говорим спасибо каждому, кто решил в этом году подарить детям настоящее новогоднее чудо! Предлагаем почитать вдохновляющую статью о том, как прошли праздничные елки в больницах. И еще одну.
В декабре вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили 35 «коробок храбрости» с игрушками и 1467 новогодних подарков в клиники: Центр нейрохирургии имени Бурденко, Морозовскую больницу, Российскую детскую клиническую больницу и Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.
В канун Нового года один из благотворителей фонда решил подарить новогоднее настроение детям и передал 195 килограммов мандаринов, 70 килограммов винограда, 90 килограммов апельсинов в Центр нейрохирургии имени Бурденко, Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, Российскую детскую клиническую больницу, а также детям, проживающим на квартирах.
В Центр Дмитрия Рогачева были переданы респираторы и маски в большом количестве.
Для двух семей, находившихся в сложной жизненной ситуации, предоставлены услуги няни. Была оказана помощь с повседневными и теплыми вещами двум подопечным фонда.
Проект частично финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В декабре траты по проекту составили 682 854 рубля.
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам отделений переливания крови, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В Центре имени Рогачева было проведено 87 донаций гранулоцитов. Поиск гранулоцитов велся для Алдын-Сай Аракчи и Саши Компанийца. Из Центра имени Димы Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 поступило 21 обращение с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в декабре 411 донаций крови и ее компонентов.
В декабре общие траты на проект составили 714 488 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
В декабре больничные волонтеры приходили в больницу к детям 47 раз. Вместе украшали отделения к Новому году, проводили творческие мастер-классы, играли в настольные игры и устраивали кинопоказы. Кульминацией стал цикл новогодних елок с участием артистов, где каждый ребенок почувствовал праздничную атмосферу и получил долгожданный подарок.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 44 мероприятия в больницах, включая 19 мероприятий с интересными гостями и шоу с артистами, 17 мастер-классов волонтеров-мастеров из проекта «Творческая мастерская». Так, в декабре в Центр имени Димы Рогачева приходили Валдис Пельш с шоу «Угадай мелодию» и игроки мужской и женской гандбольных команд ЦСКА с интересной викториной.
Две игры было проведено силами волонтеров из группы «ПереДВИЖники», шесть путешествий организовали волонтеры проекта «Кругосветка».
Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» в декабре организовали посещение 60 городских событий для 780 человек. Ребята ходили в театры, «Москвариум», на концерт Павла Воли, ледовое шоу Евгения Плющенко, научную елку и другие новогодние представления.
В проекте «На связи!» волонтеры организовали и провели 29 групповых и 18 индивидуальных занятий, которые посетил 171 участник, а также одно групповое занятие йогой для родителей.
Программа Pro bono
Волонтеры проекта «Помоги с авто» выполнили 13 поездок: четыре раза организовали доставку обедов из ресторана для артистов, которые выступали на елке в больнице, один раз сопроводили в путешествии по Москве, а также совершили восемь поездок для доставки игр от подопечных семей в рамках реабилитационных программ.
Семь фотоволонтеров помогали снимать елки в больницах.
Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили три запроса, в этом приняли участие семь волонтеров (они помогали в офисе с разбором материалов, сортировкой воздушных шаров и уборкой в больнице). Шесть волонтеров помогли с развозом новогодних поздравлений благотворителям.
Программы лояльности
Силами трех волонтеров были организованы две выездные мастерские. Сделаны заготовки для будущих мастер-классов для детей в больницах. Три волонтера представляли мерч на двух праздничных ярмарках.
В декабре в рамках проекта «Дети помогают детям» было проведено шесть уроков доброты, в которых приняли участие 177 школьников. Два волонтера представляли фонд на школьной ярмарке в Ломоносовской школе.
В декабре арт-волонтеры организовали занятие с детьми в МООД: рисовали на новогоднюю тему.
Координатором программы «Начало» обработана 101 заявка на волонтерство. К телеграм-каналу для кандидатов в волонтеры подключен 51 человек. Кроме того, было организовано пять групповых собеседований. После собеседований и оформления документов в проекты направлено девять волонтеров-новичков.
В декабре общие траты по проекту составили 1 518 969 рублей. Они включают в себя оплату товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и для организации праздников, а также расходы по оплате труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, обучение и сопровождение).
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В декабре 89 участников получили поддержку в рамках реабилитационного проекта. В благотворительной школе учителя провели 43 индивидуальных урока для 14 учеников по четырем предметам. 16 кандидатов в волонтеры проходят обучение.
В период с 12 по 14 декабря была проведена выездная реабилитационная программа «Семейные выходные» для 28 участников (восемь семей).
7 декабря завершилась онлайн-программа «Мы в игре». В течение месяца 47 участников собирались всей семьей для встреч с мастерами игр.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В декабре велись работы по монтажу наружного освещения, настилов на внутридомовых территориях и металлических ограждений балконов. Также было произведено устройство отмосток в двух корпусах. Была частично закуплена и поставлена мебель для пансионата. Расходы по проекту в декабре составили 5 554 620 рублей.
Расходы на содержание фонда в декабре составили 16 979 664 рубля, или 11,51% всех трат за месяц.
Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
