Отчет фонда, декабрь 2025

В новом году рассказываем о том, как завершился 2025-й. Главная цифра декабря, которую невозможно подсчитать, — это количество улыбок и новогодних чудес, подаренных вами нашим подопечным. Спасибо!

Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 247 детей, получавших помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

В отчете же, как всегда, о важных покупках для детей, а в таблице — много цифр про расходы.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В декабре общие траты на проект составили 98 355 659 рублей.

Лекарства. Общая сумма — 43 109 243 рубля.

В декабре препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 13 717 123 рубля для 13 детей из Российской детской клинической больницы и Центра имени Димы Рогачева. Так, лекарство было приобретено для Любы Миколаенко. Благодаря терапии 6 января у девочки состоялась трансплантация костного мозга, и сейчас идет этап восстановления. Богдану Никулину, которому вы также помогли с препаратом, сейчас только предстоит второй курс «Блинцито» с целью сохранения эффективности терапии и снижения возможного риска рецидива. Салима Бадрудинова также успешно прошла первый курс лечения, и в январе девочке предстоит второй этап.

Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен на сумму 2 544 212 рублей для троих детей. Среди них Максим Смирнов.

Еще один иммунопрепарат — «Опдиво» — был закуплен на сумму 1 366 947 рублей для Артема Андриевского и Виталия Кравченко.

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для четырех пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, лечение от лимфомы продолжают Богдан Смирнов, Асият Абдулаева и Никита Худяков. Общая стоимость покупки — 3 600 000 рублей.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для шестерых детей на сумму 1 055 314 рублей. Среди них Анечка Шарова, которая ​​продолжает бороться с осложнениями после трансплантации почки, а также Даня Проскурин (семья все еще пытается наладить процесс получения препарата по месту жительства). Также «Креземба» была оплачена для Снежанны Заводчиковой. К сожалению, в октябре у девочки подтвердился рецидив, она снова в больнице.

Комбинированный антибиотик «Завицефта» был куплен на 4 831 913 рублей для 13 детей из Центра имени Димы Рогачева. Среди них Алина Лысакова, которая пытается справиться с различными осложнениями после трансплантации. Гриша Белоусов также получил препарат и сейчас готовится к повторной пересадке костного мозга, которая должна состояться в феврале. Тот же препарат получили Маша Оленина и Мирослава Савина.

«Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в декабре был куплен на 2 944 000 рублей. Этим лекарством было обеспечено 15 детей, среди которых Артур Рудык, Кирилл Иванько, Ваня Бобков и Максим Кочуров.

Как и в прошлом месяце, препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 1 530 000 рублей для шестерых пациентов Центра имени Димы Рогачева, в том числе для Софьи Пигалевой и Насти Рожковой (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга).

Также в декабре в московские и региональные клиники были закуплены «Джадену», «Джакави», «Кинерет», «Позаконазол» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 22 377 000 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в декабре для Центра имени Димы Рогачева были закуплены магнитные частицы для выделения клеток человека (крошечные частицы, специально «помеченные» антителами к иммунным клеткам, которые позволяют быстро и точно выделять эти клетки из крови или тканей), реагенты и расходные материалы для исследований методом ELISPOT и культивирования MSC (наборы специальных реагентов и расходных материалов, которые нужны для работы с клетками в лаборатории; для ELISPOT они помогают ученым «видеть» отдельные иммунные клетки, выделяющие цитокины, превращая невидимые реакции в четкие пятна на пластинке, для культивирования MSC (мезенхимальных стволовых клеток) эти материалы создают оптимальную среду, где клетки растут, делятся и сохраняют свои свойства), антитела, конъюгаты, коктейли антител, реактивы для FC Brilliant Violet, коктейли для стимуляции клеток, набор для анализа репертуара Т-клеточного рецептора, наборы реагентов для пермеабилизации лейкоцитов PerFix-nc Kit, фиколл Lymphocyte (наборы реагентов и расходных материалов для работы с иммунными клетками: красители Brilliant Violet помогают визуализировать клетки в цитометрии, коктейли для стимуляции активируют клетки для экспериментов, набор для анализа Т-клеточного рецептора позволяет изучать разнообразие иммунного ответа, PerFix-nc Kit обеспечивает проникновение красителей внутрь лейкоцитов, а фиколл Lymphocyte используется для выделения чистых популяций лимфоцитов из крови), реагенты для исследований методом FISH (специальные химические средства, которые помогают ученым «подсветить» конкретные участки ДНК прямо в клетках), среды, буферы, растворы, сыворотки, наборы для окрашивания, питательная среда агар, олигонуклеотиды и их модификации, реагенты для исследования NK-клеток (специальные вещества, которые позволяют выявлять, маркировать и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы). Сумма — 18 331 847 рублей.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для Центра имени Димы Рогачева были куплены антитела, коктейли и конъюгаты для проточной цитометрии (инструменты, которые «подсвечивают» отдельные клетки или их компоненты, позволяя ученым мгновенно анализировать тысячи клеток одновременно, с их помощью можно определить тип, состояние и активность клеток, а сочетание нескольких маркеров в коктейле делает анализ точным и многомерным), реагенты Poseidon для FISH и CISH (готовые наборы для «подсветки» генетических последовательностей прямо в клетках или тканях: FISH использует флуоресцентные метки, а CISH — хромогенные, превращая скрытую информацию ДНК в яркое изображение под микроскопом, что позволяет точно выявлять генетические изменения и аномалии), реагенты Beckman Coulter, ExBio и Invitrogen для ИФТ (наборы веществ и антител для иммунофлуоресцентного тестирования, которые помогают «подсветить» белки и другие молекулы прямо в клетках или тканях, с их помощью ученые визуализируют структуру и активность клеток, изучают белковые взаимодействия и отслеживают изменения при заболеваниях или экспериментах), расходные материалы: клеточные сита, дозаторы, наконечники, пробирки разных размеров.

Также в рамках проекта были оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Ижевска, Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 459 725 рублей.

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 3 814 304 рубля, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Спасибо, что снова делаете такую масштабную помощь клиникам возможной!

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 12 339 107 рублей.

В декабре основные расходы по этому проекту направлены на покупку материалов для проведения деплеции: магнитные частицы CytoSinct™ CD3 (крошечные «магнитные ловушки» для T-клеток человека: каждая частичка покрыта антителами, которые распознают белок CD3 на поверхности T-клетки, как если бы у клетки был свой «именной бейдж»; добавив эти частицы в биологический образец, ученые могут буквально «вытянуть» T-клетки с помощью магнита, оставив все остальные клетки позади). Также были оплачены расходные материалы для эндоваскулярных операций (специальные инструменты, которые помогают врачам работать внутри сосудов с минимальным вмешательством: катетер Asahi Fubuki служит для проведения лекарств или инструментов к нужному участку, гидрофильный проводник Merit Laureate облегчает продвижение катетеров по сосудам, а аспирационный катетер Cylone используется для удаления тромбов или жидкостей прямо из сосудов), гемостатические матрицы и средства для остановки кровотечений, катетер для гемодиализа, раствор TauroLock (специальный состав для закрытия и защиты сосудистых катетеров между процедурами, он предотвращает образование тромбов и рост бактерий внутри катетера), магистрали Infusomat Space, калоприемники, «Уро-Гиал» (прозрачный раствор на основе гиалуроновой кислоты для инстилляций в мочевой пузырь, он создает защитную слизистую оболочку, снимает воспаление и раздражение и помогает восстановлению тканей при заболеваниях мочевыводящих путей), «Триоцел-К» (специальная система для ухода за стомой, она обеспечивает надежное прилегание, защиту кожи вокруг стомы и комфорт для пациента, предотвращая протекание и раздражение), мазь «Бетадин», спонгиозные гранулы Orthoss (маленькие скелетики-губки для кости; когда их помещают в область дефекта, гранулы служат каркасом, в который постепенно «врастает» собственная кость пациента; благодаря своей пористой структуре они не только поддерживают форму, но и создают идеальные условия для естественного восстановления костной ткани), а также комплект для онкологического эндопротезирования коленного сустава.

Медицинское оборудование. Общая сумма — 12 274 710 рублей.

Была внесена предоплата за оборудование для Центра имени Дмитрия Рогачева: мотор дрели MIDAS REX MR8 с принадлежностями (компактный электрический инструмент для точной хирургии, он позволяет аккуратно сверлить и обрабатывать кость с высокой скоростью и контролем, а комплект принадлежностей расширяет возможности работы для разных типов процедур) и машину моечно-дезинфицирующую (автоматический аппарат для очистки и обеззараживания медицинских инструментов).

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 216 308 рублей.

Оплачены расходы на поездку за донорскими клетками, а также госпитализация донора для ребенка с тяжелой врожденной нейтропенией.

Образование врачей. Общая сумма — 975 744 рубля.

Было оплачено обучения врачей из Московского онкодиспансера на курсе «Респираторная поддержка в интенсивной терапии у детей», который прошел в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Там же состоялось и также было оплачено повышение квалификации для медсестер из ОДКБ Екатеринбурга по направлению «Венозный катетер. Использование и уход». С вашей помощью оплатили командировку врача Герасимова Е. В. на обучение по программе «Заготовка и процессинг гемопоэтических стволовых клеток». Также были оплачены командировочные расходы на поездку врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на международный симпозиум альянса ESID-EHA-SIOPE. О том, как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей, можно прочитать в нашей статье.

В декабре стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 3 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За декабрь они составили 3 113 547 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.