Угадали все мелодии

В гостях у детей в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева побывал давний друг фонда «Подари жизнь», наш амбассадор, актер, музыкант и телеведущий Валдис Пельш.
В Центре за годы его существования сложилось много добрых традиций. Среди них — викторина «Угадай мелодию» под руководством ее бессменного ведущего Валдиса Пельша. Он сам до мелочей продумывает формат, и каждый раз получается очень ярко и интерактивно. Раунды, категории и, конечно, обаяние Валдиса — все совсем как по телевизору. И даже лучше.
Видео: Евгения Ванеева
На этот раз детей и их родителей (всего около сотни человек!) разделили на несколько команд и усадили за большие столы. На каждом столе — кнопка. Узнаешь звучащую песню с первых нот? Нажимай быстрее, чем соперники, и отвечай!
Ребята с легкостью отгадывали музыку, которая так часто звучит в их наушниках, — песни Niletto и Zivert, Басты и Вани Дмитриенко. Целая категория в одном из раундов была посвящена Диме Билану — тут активно подключились мамы и папы. Ну и куда же без музыки из мультфильмов и всеми любимых новогодних композиций, ведь праздники уже совсем скоро.
Фото: Игорь Дылдин
«Как участники выигравшей команды, мы на седьмом небе от счастья! — рассказали 15-летняя Асият и ее мама Мария. Девочка лечится от лимфомы Ходжкина, прямо сейчас на сайте фонда открыт сбор на необходимое ей лекарство. — Было очень весело, душевно и атмосферно! Во время игры мы надолго зарядились позитивными эмоциями, радость переполняла. Огромное спасибо ведущему, в жизни он абсолютно такой же зажигательный и умопомрачительный, как и на экране».
Когда все раунды оказались позади, Валдис раздал автографы и сфотографировался с желающими.
У Валдиса потрясающая энергетика и чувство юмора, ему удалось создать такую теплую и легкую атмосферу, что все грустные мысли остались где-то далеко за дверью.Елена,мама шестилетней Софии
«Это было незабываемо! — поделилась впечатлениями Елена, мама шестилетней Софии. — У Валдиса потрясающая энергетика и чувство юмора, ему удалось создать такую теплую и легкую атмосферу, что все грустные мысли и повседневные заботы остались где-то далеко за дверью. Не было ощущения дистанции между звездой с экрана и участниками! Это был идеальный микс ностальгии, смеха и ярких эмоций. Огромное спасибо за такой подарок!»
Дорогой Валдис, спасибо за сердечность и неутомимый оптимизм. Мы счастливы называть Вас своим другом! И отдельное спасибо за участие в организации этого события нашему давнему партнеру — компании «АрендократиЯ»!
