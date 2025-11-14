Угадали все мелодии

В гостях у детей в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева побывал давний друг фонда «Подари жизнь», наш амбассадор, актер, музыкант и телеведущий Валдис Пельш.

В Центре за годы его существования сложилось много добрых традиций. Среди них — викторина «Угадай мелодию» под руководством ее бессменного ведущего Валдиса Пельша. Он сам до мелочей продумывает формат, и каждый раз получается очень ярко и интерактивно. Раунды, категории и, конечно, обаяние Валдиса — все совсем как по телевизору. И даже лучше.

«Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Видео: Евгения Ванеева

На этот раз детей и их родителей (всего около сотни человек!) разделили на несколько команд и усадили за большие столы. На каждом столе — кнопка. Узнаешь звучащую песню с первых нот? Нажимай быстрее, чем соперники, и отвечай! Ребята с легкостью отгадывали музыку, которая так часто звучит в их наушниках, — песни Niletto и Zivert, Басты и Вани Дмитриенко. Целая категория в одном из раундов была посвящена Диме Билану — тут активно подключились мамы и папы. Ну и куда же без музыки из мультфильмов и всеми любимых новогодних композиций, ведь праздники уже совсем скоро.

Фото: Игорь Дылдин 1 из 6

«Как участники выигравшей команды, мы на седьмом небе от счастья! — рассказали 15-летняя Асият и ее мама Мария. Девочка лечится от лимфомы Ходжкина, прямо сейчас на сайте фонда открыт сбор на необходимое ей лекарство. — Было очень весело, душевно и атмосферно! Во время игры мы надолго зарядились позитивными эмоциями, радость переполняла. Огромное спасибо ведущему, в жизни он абсолютно такой же зажигательный и умопомрачительный, как и на экране». Когда все раунды оказались позади, Валдис раздал автографы и сфотографировался с желающими.

У Валдиса потрясающая энергетика и чувство юмора, ему удалось создать такую теплую и легкую атмосферу, что все грустные мысли остались где-то далеко за дверью. Елена, мама шестилетней Софии