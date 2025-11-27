Спортивный праздник в Центре Рогачева

Да, это возможно! Если есть желание и за дело берутся профессионалы. Пригласить к ребятам игроков мужской и женской гандбольных команд ЦСКА фонду помогла Группа компаний «Дело».
Встреча длилась час и началась с викторины. Волонтер фонда задавала вопросы, ребята размахивали флажками — голосовали за правильный вариант, а Анастасия Илларионова, игрок сборной России и капитан женского гандбольного клуба ЦСКА, вместе со Станиславом Шабельниковым, игроком мужского гандбольного клуба ЦСКА и сборной Беларуси, давали верный, а главное, развернутый ответ. В итоге ребята узнали про гандбол почти все и от самых правильных учителей на свете!
На вопросы викторины сначала отвечали дети, а потом игроки сборных
Фото: Александр Хазов
Правда ли, что мяч для гандбола овальный? (Нет.)
Правда ли, что гандбольный мяч летит со скоростью до 130 км/ч, то есть быстрее, чем едет автомобиль по городу? (Да.)
Может ли вратарь забивать голы? (Да.)
Отличается ли размер мяча в мужском и женском гандболе? (Да.)
Есть ли в центре гандбольной площадки сетка? (Нет.)
Можно ли в гандболе играть ногами? (Нет, но…)
Фото: Александр Хазов
После викторины начались игры, а точнее, мини-уроки по передаче и ведению мяча. Игроки принесли настоящие гандбольные мячи, детям это очень понравилось. Спортсмены помогли ребятам отработать точные пасы, а также показали короткий ролик о динамике игры.
На встречу пришли около 30 человек, и дети, и родители активно участвовали, задавали вопросы. Игроки сначала волновались (еще бы, такая ответственная встреча), а потом так увлеклись игрой, что не заметили, как пролетело время (кстати, ровно час, как и игра в гандболе).
Автограф-сессия и совместные фотографии в конце праздника
Фото: Александр Хазов
Завершилась встреча автограф-сессией, совместными фотографиями и вручением детям подарков от ГК «Дело». «Для нас системная поддержка инициатив, направленных на поддержку и повышение качества жизни семей и детей, является приоритетом. Спорт объединяет, учит командной работе и силе духа — именно это мы хотели показать ребятам Центра вместе с игроками ЦСКА по гандболу и подарить новые, яркие эмоции», — отметила директор по ЭКГ-рейтингу и устойчивому развитию ГК «Дело» Вера Смирнова. Группа компаний «Дело» поддерживает строительство одного из корпусов пансионата «Измалково», который предназначен для детей на амбулаторном этапе лечения.
Мы благодарим всех участников спортивного праздника! Организаторов — Группу компаний «Дело», очень важных и ценных гостей — Анастасию Илларионову и Станислава Шабельникова. И всех-всех ребят, которые пришли играть в гандбол.
