Спортивный праздник в Центре Рогачева

Да, это возможно! Если есть желание и за дело берутся профессионалы. Пригласить к ребятам игроков мужской и женской гандбольных команд ЦСКА фонду помогла Группа компаний «Дело».

Встреча длилась час и началась с викторины. Волонтер фонда задавала вопросы, ребята размахивали флажками — голосовали за правильный вариант, а Анастасия Илларионова, игрок сборной России и капитан женского гандбольного клуба ЦСКА, вместе со Станиславом Шабельниковым, игроком мужского гандбольного клуба ЦСКА и сборной Беларуси, давали верный, а главное, развернутый ответ. В итоге ребята узнали про гандбол почти все и от самых правильных учителей на свете!

Правда ли, что гандбольный мяч летит со скоростью до 130 км/ч, то есть быстрее, чем едет автомобиль по городу? (Да.)

После викторины начались игры, а точнее, мини-уроки по передаче и ведению мяча. Игроки принесли настоящие гандбольные мячи, детям это очень понравилось. Спортсмены помогли ребятам отработать точные пасы, а также показали короткий ролик о динамике игры.

На встречу пришли около 30 человек, и дети, и родители активно участвовали, задавали вопросы. Игроки сначала волновались (еще бы, такая ответственная встреча), а потом так увлеклись игрой, что не заметили, как пролетело время (кстати, ровно час, как и игра в гандболе).