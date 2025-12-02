Алиса в Стране благотворительности

Рассказываем про благотворительный бал в пользу «Подари жизнь», который прошел в московской школе «Лукоморье». А еще делимся чек-листом, если вы планируете устроить благотворительное событие в своей школе.

Фото: Татьяна Перцовская

С каждым годом бал в «Лукоморье» становится «все чудесатее и чудесатее». Главной темой праздника в этом году стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В пляс пустились Чеширский Кот и Безумный Шляпник, целая колода волшебных карт и Красные Королевы в лице любимых педагогов. Конечно, бал получился совершенно волшебным еще и потому, что был благотворительным.

«В нашей школе давно сложилась эта добрая традиция, — рассказала Ольга Белоусова, директор “Лукоморья”. — Первый бал именно такого формата состоялся в 2017 году. Он был пасхальным, мы оказывали помощь сергиево-посадскому центру имени Мещерякова, где учатся и живут слепоглухие дети. Четыре года назад началось наше сотрудничество с “Подари жизнь”. Среди учителей много волонтеров фонда и доноров крови. А еще ценно, что фонд работает честно и прозрачно, и мы всегда знаем, кому помогаем». Казалось бы, разве мазурка и полонез могут увлечь сегодняшних школьников? Да! Ребята сами нашли себе пару и с удовольствием репетировали на протяжении целого месяца. Огонь в глазах детей и подростков поддерживали педагоги-хореографы. Были среди учащихся и те, кто решил поставить самостоятельные творческие номера.

306 513 рублей было собрано во время бала

Но бал в школе № 1998 никогда не ограничивается танцами. В течение дня работал буфет, где можно было приобрести выпечку, которую дети приготовили сами или вместе с родителями. Среди девчонок и мальчишек нашлось много талантливых кондитеров. Вместе с тем проходила грандиозная благотворительная ярмарка. Расписные пряники, вязаные игрушки, керамические изделия и елочные украшения ручной работы… Самые интересные и мастерски изготовленные изделия ушли с молотка на аукционе, который проводился в перерывах между сказочными представлениями. Все вырученные деньги были направлены на помощь детям в больницах.

Фото: Татьяна Перцовская 1 из 9

«В нашей школе благотворительность вплетена в воспитательный процесс, мы стремимся сделать ее нормой жизни, — говорит Ольга Белоусова. — Это система, а не какой-то разовый подвиг. Дети сами организуют сборы корма для приютов, вместе мы поддерживаем детские дома и дома малютки, стараемся постоянно кому-то помогать. Потому что кто, кроме нас?» Тоже так хочу, с чего начать? Если вы вдохновились примером «Лукоморья» и тоже захотели организовать бал, ярмарку или любое другое благотворительное событие, то мы, фонд «Подари жизнь», готовы деятельно поддержать вас на каждом этапе.

Фонд всегда ответит на все вопросы, даже если кажется, что их слишком много (нас это не смущает). На этапе подготовки наши волонтеры всегда готовы приходить в школу, в течение недели или даже двух проводить классные часы, рассказывать о благотворительности и мотивировать детей на участие. Волонтеры фонда приходят и на само событие, рассказывают о фонде, объясняют, куда пойдут средства, отвечают на вопросы родителей. И конечно, после школу ждет подробный отчет о том, куда были направлены собранные деньги.

Фото: Татьяна Перцовская