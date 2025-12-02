Алиса в Стране благотворительности

Рассказываем про благотворительный бал в пользу «Подари жизнь», который прошел в московской школе «Лукоморье». А еще делимся чек-листом, если вы планируете устроить благотворительное событие в своей школе.
Фото: Татьяна Перцовская
С каждым годом бал в «Лукоморье» становится «все чудесатее и чудесатее». Главной темой праздника в этом году стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В пляс пустились Чеширский Кот и Безумный Шляпник, целая колода волшебных карт и Красные Королевы в лице любимых педагогов. Конечно, бал получился совершенно волшебным еще и потому, что был благотворительным.
«В нашей школе давно сложилась эта добрая традиция, — рассказала Ольга Белоусова, директор “Лукоморья”. — Первый бал именно такого формата состоялся в 2017 году. Он был пасхальным, мы оказывали помощь сергиево-посадскому центру имени Мещерякова, где учатся и живут слепоглухие дети. Четыре года назад началось наше сотрудничество с “Подари жизнь”. Среди учителей много волонтеров фонда и доноров крови. А еще ценно, что фонд работает честно и прозрачно, и мы всегда знаем, кому помогаем».
Казалось бы, разве мазурка и полонез могут увлечь сегодняшних школьников? Да! Ребята сами нашли себе пару и с удовольствием репетировали на протяжении целого месяца. Огонь в глазах детей и подростков поддерживали педагоги-хореографы. Были среди учащихся и те, кто решил поставить самостоятельные творческие номера.
306 513 рублей
было собрано во время бала
Но бал в школе № 1998 никогда не ограничивается танцами. В течение дня работал буфет, где можно было приобрести выпечку, которую дети приготовили сами или вместе с родителями. Среди девчонок и мальчишек нашлось много талантливых кондитеров. Вместе с тем проходила грандиозная благотворительная ярмарка. Расписные пряники, вязаные игрушки, керамические изделия и елочные украшения ручной работы… Самые интересные и мастерски изготовленные изделия ушли с молотка на аукционе, который проводился в перерывах между сказочными представлениями. Все вырученные деньги были направлены на помощь детям в больницах.
Фото: Татьяна Перцовская
«В нашей школе благотворительность вплетена в воспитательный процесс, мы стремимся сделать ее нормой жизни, — говорит Ольга Белоусова. — Это система, а не какой-то разовый подвиг. Дети сами организуют сборы корма для приютов, вместе мы поддерживаем детские дома и дома малютки, стараемся постоянно кому-то помогать. Потому что кто, кроме нас?»
Тоже так хочу, с чего начать?
Если вы вдохновились примером «Лукоморья» и тоже захотели организовать бал, ярмарку или любое другое благотворительное событие, то мы, фонд «Подари жизнь», готовы деятельно поддержать вас на каждом этапе.
Ольга Белоусова,директор школы № 1998 «Лукоморье»
Фонд всегда ответит на все вопросы, даже если кажется, что их слишком много (нас это не смущает). На этапе подготовки наши волонтеры всегда готовы приходить в школу, в течение недели или даже двух проводить классные часы, рассказывать о благотворительности и мотивировать детей на участие.
Волонтеры фонда приходят и на само событие, рассказывают о фонде, объясняют, куда пойдут средства, отвечают на вопросы родителей. И конечно, после школу ждет подробный отчет о том, куда были направлены собранные деньги.
Фото: Татьяна Перцовская
Чек-лист благотворительного события
Обсудить идею с родителями и учениками, получить их одобрение.
Провести беседы с детьми о благотворительности, рассказать о том, что помогать другим — это невероятно важно и не так уж сложно.
Вместе выбрать тематику и дату, к которой событие будет приурочено.
Если планируется бал, найти хореографа (можно подключить учеников) и ребят, которые будут танцевать, организовать репетиции.
Выбрать дату проведения.
Анонсировать событие (листовки, плакаты, посты в соцсетях).
Открыть регистрацию для гостей.
Украсить помещение, придумать дополнительные развлечения: конкурсы, мастер-классы, благотворительную ярмарку.
Распечатать QR-коды для перехода на страницу фонда, ссылки для перевода средств при оплате товара.
Надеть любимое платье и (обязательно!) насладиться праздником.
Когда все закончится, разослать в школьные чаты благодарность от фонда.
Если все пункты выполнены, значит, все получилось. Вы великолепны!
Мы сердечно благодарим школу № 1998 за то, что из года в год она проводит такое яркое благотворительное событие! Это так вдохновляет!
И, конечно, спасибо каждой школе, детскому саду, образовательному центру — любому объединению людей, которое выбрало помогать детям. Вы невероятные!
