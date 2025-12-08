Елки в больницах: все по классике

Елочные представления продолжались всю неделю во всех больницах, которым помогает фонд. Наш почти постскриптум — рассказ о том, сколько радости и веселья с собою принесли артисты, волонтеры, Деды Морозы и Снегурочки детям.

«Морозко» в Морозовке В Морозовской больнице, как всегда и в который раз, давал представление «Москонцерт». Дети с радостью надели новогодние колпаки и терпеливо ждали начала сказки «Морозко». И были не только зрителями, но и воодушевленными участниками. Буквально погрузились в представление и прочувствовали каждого из героев. Девочки сопереживали Аленушке, которую мачеха отправила в лес (даже звучали угрозы Бабе-яге и мачехе!). А мальчишки подсказывали героям, которые им понравились, что им надо делать.

Сказка «Морозко» в исполнении артистов «Москонцерта» Фото: Сергей Валиев

На представлении были две девочки, потерявшие зрение. Мамы рассказывали им, что происходит на сцене, девочки очень эмоционально реагировали и громко аплодировали. А потом с большим любопытством трогали бороду Деда Мороза, изучали ее руками. Сказка закончилась, но настоящие чудеса — нет: Дед Мороз вручал подарки, и дети радовались, когда получали ровно то, о чем мечтали. А чтобы все — и взрослые, и дети — окончательно и по-настоящему поверили в чудо, Дед Мороз пригласил всех взяться за посох и загадать желание. Все так и сделали, а некоторые и по несколько раз.

Сказка «Морозко» в исполнении артистов «Москонцерта» Фото: Сергей Валиев 1 из 6

По традиции ко всем детям, которые не смогли выйти в холл, чтобы посмотреть спектакль (осложнения, противопоказания, плохое самочувствие), Дед Мороз со Снегурочкой пришли в палату сами. Мама одного мальчика так растрогалась, что не смогла сдержать слезы. А потом слезу пустил и Дед Мороз, правда, выйти из палаты он все же успел. Еще детей порадовал фокусник Иван: он развлекал публику до начала представления. Для одного фокуса нужна была смелая мама. Было очень смешно, когда одна девочка побежала за своей мамой, а та пыталась отказаться, утверждая, что она совсем не такая смелая, как кажется. А еще фокусник открыл клуб «фальшивомонетчиков»: дети рисовали деньги, а Иван их менял якобы на настоящие. И, конечно, в Морозовке побывали артисты Театра Олега Табакова с новогодним интерактивным представлением.

Артисты Театра Олега Табакова в МООД Фото: Александра Добротина

«МООДный театр» в действии Артисты Театра Табакова приехали и в Московский онкодиспансер (МООД): несравненная Яна Сексте в роли Мыши, Снеговик, кот Баюн, Дед Мороз, Снегурочка и еще одна Мышь — полный восторг для детей и взрослых. Всего шесть человек, но каких чудесных! С первой минуты они увлекли зрителей необычным сюжетом и весь спектакль держали в напряжении большой зрительный зал. Перед представлением дети нарядились в праздничные костюмы, примерили очки, рожки, ободки, шапки — все для создания новогоднего настроения, для ощущения себя на празднике! Все словно побывали в настоящем театре, что вдвойне ценно для тех, кто лишен этой возможности из-за лечения. В «МООДном театре» все было по-настоящему: актеры не играли, а проживали свои роли, а ребята наслаждались, смеялись, сопереживали, подсказывали, играли, танцевали, звали Деда Мороза и включали елку — все по классике!

Артисты Театра Олега Табакова в МООД (и тот самый Снеговик) Фото: Александра Добротина 1 из 9

Очень активно участвовали родители, ну а сами дети, конечно, очень ждали подарков — и дождались! Подарки спасли от проделок мышей и вручили каждому ребенку. И не только в зале и палатах амбуланса: Дед Мороз, Мышь и Снеговик прошлись по всем трем этажам стационара вместе с моодницами — больничными волонтерами «Подари жизнь». Каждому ребенку достались волшебный шарик, подарок, внимание, поздравление и фотография на память. В заключение расскажем очень трогательную историю: один ребенок не захотел идти на елку — просто не любит, когда вокруг много народу. Но он пришел в зал за подарком, когда все разошлись. А Снеговик, главный по подаркам, уже стал наполовину человеком (менял обличье). Но, узнав, что мальчика нужно поздравить, быстро переоделся обратно, чтобы у ребенка было ощущение сказочности и сказки. Мама была так тронута этим поступком, что потом даже попросила разузнать аккаунт Снеговика, чтобы его поблагодарить! Разузнали, конечно! Снеговика с большим человеческим сердцем зовут Гордей. Спасибо!

Группа «Интонация» в Центре имени Димы Рогачева, фото на память Фото: Юлия Ласкорунская

Без скидок на бунтарский возраст За пять дней до Нового года праздник добрался и до ребят из отделения подростков Центра детской гематологии имени Димы Рогачева. Началось все с того, что в холле погас свет и на импровизированную сцену вышли артисты светового шоу Extravaganza. Зеркальные костюмы, дискошары, светящийся реквизит — получилось очень футуристично, просто глаз не отвести. Следующими гостями стали артисты Иракли Гаделия и Мария Кресс. Очень органично на фоне наряженной елки прозвучали в их исполнении Last Christmas и «Если снежинка не растает», а на не самой новогодней, но весьма жизнеутверждающей I Can By Myself Flowers к певцам присоединилась подтанцовка — координаторы фонда. Зрители остались в восторге от такого тандема!

Световое шоу Extravaganza Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 6

А самым ярким событием вечера стало выступление группы «Интонация». Ее знает каждый, кто смотрел сериал «Молодежка» (а среди ребят и их родителей таких оказалось немало!). Саундтрек к сериалу прозвучал аж дважды — по заявкам зрителей. Все зарядились от вокалистов невероятным позитивом и решили, что строчки «Живи сейчас, будь собой» и «Оживи маяк души» должны стать девизом наступающего года. В перерывах между песнями ребятам желали мечтать. Много, смело и о самом заветном. В первую очередь выздороветь и вернуться домой к близким, конечно!

«Не бойтесь, мечтайте так, словно желаемое уже с вами произошло! — обратился к ребятам вокалист Александр Новиков. — Мы с Денисом — из простых семей, из провинциальных городов. И точно знаем, что все возможно. Однажды мы выступали с концертом, и я вспомнил, как маленьким ребенком мечтал стоять на сцене и петь свои песни. И это произошло, главное — верить! И дарить солнце внутри вас всем, кто рядом».

Артисты Театра Олега Табакова в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Фото: Антон Егорычев