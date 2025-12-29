Не разовая акция, а образ жизни

Делать добрые дела нельзя остановиться: сотрудники фонда «Подари жизнь» поделились, как провели новогодние праздники (и не только) под эгидой благотворительности.

Татьяна Хазбулатова, специалист по волонтерскому фандрайзингу Последние три года практически все новогодние подарки для родных и друзей покупаю на благотворительных ярмарках. И этот год не стал исключением. В декабре я стала гостьей на балу в московской школе «Лукоморье». Там же проходила ярмарка. Мишка с фотографии теперь живет у коллеги: я стала для нее тайным Сантой. Подружкам подарила очаровательные вязаные елочки. А еще всегда покупаю вязаные шапки, шарфы, носки. Дарю их соседям по даче, племянникам, сестре.

Татьяна Хазбулатова на благотворительной ярмарке Фото: из личного архива

Валентина Яловега, координатор волонтерской программы Pro bono Пару выходных в декабре я участвовала в подготовке благотворительного мероприятия для одного маленького фонда. Все прошло отлично и, как всегда, с хорошим настроением. Вдохновляет видеть, что даже усилия небольшой команды сотрудников и волонтеров могут помочь тем, кому это очень нужно. А в новогодние выходные волонтерила в хосписе, помогала в традиционной игре в лото. Была рада встретить среди волонтеров бывшую коллегу из «Подари жизнь». Как здорово, что мы вместе заняты общим делом — и в будни, и в праздники!

Максим, Юлия Демина и Жанна Ткачева Фото: из личного архива

Жанна Ткачева, координатор отделения в Московском онкодиспансере Было очень приятно получить новогодние открытки от фондов, которые я поддерживаю, — «Вера» и «Синдром любви». С последним связаны яркие воспоминания 2025 года. В октябре целая команда единомышленников от фонда «Подари жизнь» участвовала в благотворительном забеге «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна. Это врачи детского отделения нашего онкодиспансера, волонтеры. И, конечно, мы, больничные координаторы, — Юля Демина и я. А еще поддержать нас приехал наш подопечный Максим с бабушкой Еленой. Максим и сам принял участие в забеге на 50 метров. Но по ощущениям мог бы пробежать и гораздо больше! Было незабываемо!

Елена Шевченко, главный редактор сайта Стараюсь почаще придумывать что-то, что могло бы поддержать работу «Подари жизнь» или дружественных фондов. Обычно на день рождения, но пару лет назад решила, что на Новый год всей семье (а нас восемь человек) подарю футболки или кружки проекта «Наивно? Очень». Провела полдня в магазине, выбирая так, чтобы подходило и по смыслу тоже. Например, тот, кого не добудиться, получил кружку с надписью «Вставайте, граф». А тот, кто не мыслит свою жизнь без бутерброда с маслом, — футболку с изображением Майи Плисецкой и ее знаменитым высказыванием «Хлеб с маслом — лучшее, что придумали люди». Утром 1 января все доставали свои подарки, а я хищно наблюдала за реакцией. Надо сказать, что я попала в точку: было много смеха и радости. А потом, не сговариваясь, все нарядились в футболочки к завтраку. И я тоже: себе я подарила Анну Ахматову и ее «Когда б вы знали, из какого сора».

Поздравления от НКО, которые поддерживают наши сотрудники (это далеко не полный список!). От фонда «Антон тут рядом» 1 из 6

Екатерина Шандина, координатор волонтерских программ В благотворительности я больше десяти лет — волонтерю, работаю в своем фонде и помогаю другим. И всегда приятно получать поздравления от поддерживаемых мною НКО. Я подписана на ежемесячные пожертвования для фондов «Альцрус» и «ОРБИ». «Альцрус» помогает людям с деменцией и их семьям. «Орби» — фонд борьбы с инсультом. Почему именно они? Сейчас мне кажется важным поддерживать фонды, которые помогают взрослым людям. Замечаю, что детям и животным всегда донатят охотнее, а взрослым людям — в заметно меньшем объеме, хотя им тоже часто бывает нужна помощь.

Мария Коруз ловит новогоднее настроение Фото: из личного архива

Мария Коруз, старший координатор волонтерских программ Пятый год подряд я покупаю новогодние подарки для ребят из «Клуба добряков» (детей с тяжелыми заболеваниями). В этом меня поддерживают семья, друзья, коллеги, и я очень им за это благодарна. Это стало нашей общей традицией. Сначала я связываюсь с семьями, чтобы уточнить, о чем мечтает ребенок. Затем ищу и покупаю заветный подарок. Желания у детей простые: футбольный мяч и шкатулка для украшений, наушники и электрическая зубная щетка. А еще в этот раз были загаданы шахматы из «Гарри Поттера», комплект красивого постельного белья и пианино. Если семья живет в другом городе, оформляю доставку до ближайшего пункта выдачи, а тех, кто живет недалеко от моего дома в Ногинске, я навещаю лично. Семьи всегда встречают невероятно душевно. А те, кто далеко, присылают искренние и теплые сообщения.

Дина Адамиди не мыслит себя без волонтерства и благотворительности Фото: из личного архива