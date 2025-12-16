Спасибо за новогоднее чудо!

Выходные подошли к концу, и мы с радостью сообщаем: ни один ребенок, встретивший Новый год в больнице (или дома, на лечении), не остался без подарка. Спасибо каждому доброму волшебнику за праздник, который пришел к детям!

Сложно передать словами, как горят глаза ребят, когда Дед Мороз вручает им заветный пакет и они сразу ныряют в него с головой. В любом возрасте ребенок остается ребенком и верит в новогоднюю сказку. Радуется празднику, нарядной елке, выступлениям артистов. И хотя желание в больнице всегда одно на всех — выздороветь, разве это не повод мечтать о конструкторе с героями «Звездных войн», о кукле в красивом платье или наушниках, чтобы спасаться от тяжелых мыслей любимыми песнями?

Фото: Александра Добротина

Что немаловажно, подарки дошли не только до ребят в больницах, но и до тех, кто проходит лечение амбулаторно. Каждый год подарков нужно очень много. И на этот раз нам снова удалось порадовать всех без исключения. Все это — только благодаря вам! Сердечное спасибо каждому, кто принял участие в сборе подарков. Мы знаем, что наши благотворители заказывают их сами и создают целые инициативные группы, что для сбора подарков объединяются целые школы, колледжи и университеты. Это невероятно ценно, мы благодарны каждому!

Фото: Александра Добротина 1 из 7

Спасибо за поддержку ГБОУ «Школа Глория», АНДОО «Алекса», ГБОУ «Школа № 1544», волонтерскому отряду «Добрые сердечки» МБДОУ «Детский сад № 18 "Здоровье"», ГБОУ «Шуваловская школа № 1448», ОЧУ «Пироговская школа», АНОО «Технолицей имени В. И. Долгих», ГБОУ «Школа № 962», ГБОУ «Школа самоопределения № 734 имени А. Н. Тубельского», ОАНО «Школа "Ника"», ГБОУ «Школа № 1375», ГБОУ «Школа № 2086», ГБОУ «Школа № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко», ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», ГБОУ «Школа № 1207», ГБОУ «Школа № 1579», ГБОУ «Школа № 1944», ГБОУ «Школа № 1529 имени А. С. Грибоедова», ГБОУ «Школа № 1315», ГБОУ «Школа № 17», ГБОУ «Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна», ГБОУ «Школа № 939», ГБОУ «Школа № 1532», ГБОУ «Школа "Тропарево"», ГБОУ «Школа № 1270 "Вектор"», ГБОУ «ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта», МБОУ «Школа № 29» (г. Химки), АНО СОШ «Академическая гимназия», АН ДОО «Академическая гимназия — Сокольники», АН ДОО «Новогорск», АНО «СОШ "Колибри"», языковой студии Clever Exams (г. Балашов), «Волонтерской роте», общественной организации «Зоар Проект Россия», войсковой части 3484.

Фото: Ольга Чекалова

От всей души благодарим все компании, которые приняли участие в сборе подарков. Это АО «Фаберлик», компания «М.Видео — Эльдорадо», ПАО «Сбербанк» и, в частности, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Попов Сергей Иванович, ПАО «Банк ВТБ», ООО «Транспортно-строительная компания», АО «Фармстандарт», АО «Байер», ГК GloraX, ПАО СК «Росгосстрах», ООО «Мэйджор Экспресс», группа «ПРОДО», ООО «ПроЛайф», ООО «Майоли Фарма», АО «ТК “Мегаполис”», ООО «ЭГИС-РУС», ООО «РН-Сервис», группа «Черкизово», ООО «Николиерс», YADRO, ООО «Мелитэк», АО «Авиакомпания “Россия”», «РУСТЕХНО», ООО «СОЛГАР Витамин», ООО «Мерк», ООО «Рош Диагностика Рус», ООО «БэстЛайк», ООО «АЗМ», ООО «Мэйджор Трак Центр», ООО «Груп Атлантик Теплолюкс», ООО «Группа Теплолюкс», ООО «Сити Ресторантс», ООО «Новый сухопутный зерновой коридор», ДОЛ «Евроклуб», НЦЗК, F6, АО «Корпорация “Комета”», ООО «Богородские деликатесы», ООО «Гетмолидс», ООО «РК Групп», АО «Ай-Теко», АО «ЦЕМРОС». Отдельное спасибо нашим благотворителям Инне Апуловой и Дарине! А еще о сборе подарков в своих социальных сетях рассказали Рузиль Минекаев, группа «Бонд с кнопкой», Антон Беляев, Мари Краймбрери, IOWA, Лаура Джугелия, Влад Лисовец, Эмин Агаларов, Лена Кукояка, Нюша, Ханна, Полина Денисова. Спасибо большое, дорогие друзья, вы оказали нам бесценную помощь! И отдельная благодарность Иде Галич: серия постов в ее телеграм-канале вызвала самый большой отклик. В комментариях возникло живое обсуждение, а потом туда пришла мама бывшего подопечного «Подари жизнь» и поделилась, как ее 11-месячному сыну от фонда на Новый год вручили подарок. Это были ходунки с кнопками для развития моторики. В них мальчик гонял по больнице, а потом и дома, когда выздоровел. Реакцией на эту историю стал просто шквал подарков, в том числе и для подростков, которым на тот момент их сильно не хватало. От всего сердца благодарим Иду Галич и ее аудиторию за искренность, душевную щедрость и огромную помощь!