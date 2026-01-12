Почему Чебурашка так любит апельсины?

Чтобы ответить на этот (и не только) вопрос, в гости к ребятам в Центр Дмитрия Рогачева пришла актриса Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку в уже двух вышедших фильмах.
В среду в коридорах клиники чаще других звучал вопрос «А вы идете на “Чебурашку”?». Настоящее событие — фильм, который вышел на экраны в январе, сам приехал в больницу к ребятам. Большой конференц-зал Центра постепенно наполнялся детьми всех возрастов и их родителями. Кто-то захватил с собой плюшевого Чебурашку, кто-то принес маленькую фигурку и поставил на стол… В общем, ребята подготовились. В чем мы еще больше убедились чуть позже, когда они начали сыпать вопросами!
Ольга Кузьмина: «Дети задавали необычные вопросы, мне было интересно на них отвечать»
Видео: Евгения Ванеева
Ведь перед просмотром детям предстояла встреча с главным героем фильма — не с Чебурашкой, конечно, а с актрисой, которая его озвучила, Ольгой Кузьминой. «Хотите, я поздороваюсь с вами голосом Чебурашки?» И поздоровалась… Ну тут уже зал не выдержал и взорвался смехом и аплодисментами.
А потом посыпались вопросы. Начал эстафету Стас, которого интересовало, что надо сделать, чтобы стать актером (его мечта и цель). Ну а потом ребят уже было не остановить. Ольге пришлось открыть все секреты: подробно объяснить, как снимали и озвучивали фильм, рассказать про себя и свой путь в профессии... Кстати, ребята вспомнили и о сериале «Кухня», в котором снялась актриса. В общем, беседа шла бойко и динамично.
Фото: Юлия Ласкорунская
Правда ли, что часть сцен вы снимали на коленях?
Тяжело ли озвучивать Чебурашку?
А встречались ли вы с Геной в реальной жизни?
Много ли апельсинов вы съели?
А будет ли третья часть фильма?
Не считают ли вас режиссеры актрисой одной роли?
С какими сложностями вы сталкивались во время съемок?
Как бы вы описали Чебурашку, если бы он был настоящий?
И тут Ольга задала встречный вопрос: «А как вам кажется, он настоящий?» И сама на него ответила: «Мне кажется, да. Наверное, все дело в том, что Чебурашки в реальной жизни вроде как нет, но так хочется верить в то, что он есть! И вообще хочется, чтобы у каждого был такой друг, который всегда поддержит, будет рядом… Вот почему я верю, что он живой, просто мы с вами его еще не встретили».
Вот так, искренне, откровенно, непринужденно, интересно и с большой любовью, прошла встреча с Ольгой Кузьминой. А потом в зале погас свет, и все стали смотреть фильм. Полнейшее счастье.
От всей души благодарим Ольгу Кузьмину за радость встречи и общение! Спасибо за интересные, полные и искренние ответы на вопросы, веселую, заводную беседу! Очень ждем новое кино! Отдельное спасибо компании START за предоставленный фильм. И, конечно, Ольге Андреяновой за сопровождение и за все, что вы делаете для фонда и его подопечных. Спасибо!
