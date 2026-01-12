Почему Чебурашка так любит апельсины?

Чтобы ответить на этот (и не только) вопрос, в гости к ребятам в Центр Дмитрия Рогачева пришла актриса Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку в уже двух вышедших фильмах.

В среду в коридорах клиники чаще других звучал вопрос «А вы идете на “Чебурашку”?». Настоящее событие — фильм, который вышел на экраны в январе, сам приехал в больницу к ребятам. Большой конференц-зал Центра постепенно наполнялся детьми всех возрастов и их родителями. Кто-то захватил с собой плюшевого Чебурашку, кто-то принес маленькую фигурку и поставил на стол… В общем, ребята подготовились. В чем мы еще больше убедились чуть позже, когда они начали сыпать вопросами!

Ольга Кузьмина: «Дети задавали необычные вопросы, мне было интересно на них отвечать» Видео: Евгения Ванеева

Ведь перед просмотром детям предстояла встреча с главным героем фильма — не с Чебурашкой, конечно, а с актрисой, которая его озвучила, Ольгой Кузьминой. «Хотите, я поздороваюсь с вами голосом Чебурашки?» И поздоровалась… Ну тут уже зал не выдержал и взорвался смехом и аплодисментами. А потом посыпались вопросы. Начал эстафету Стас, которого интересовало, что надо сделать, чтобы стать актером (его мечта и цель). Ну а потом ребят уже было не остановить. Ольге пришлось открыть все секреты: подробно объяснить, как снимали и озвучивали фильм, рассказать про себя и свой путь в профессии... Кстати, ребята вспомнили и о сериале «Кухня», в котором снялась актриса. В общем, беседа шла бойко и динамично.

