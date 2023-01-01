Зарегистрированные препараты

483,1 млн руб.
потрачено фондом «Подари жизнь» на зарегистрированные лекарства в 2022
Но часто возникают ситуации, когда для оптимального лечения того или иного ребенка требуется лекарство, которого в больнице нет. И требуется срочно. Тогда на помощь приходит фонд. Тем более что некоторые инновационные лекарства стоят очень дорого, и без помощи благотворителей никак не обойтись.
Фонд покупает лекарства противоопухолевой терапии и иммунотерапии. Как правило, это препараты для лечения основного заболевания. Но не менее важна и сопроводительная терапия — лекарства для борьбы с осложнениями, которые могут возникнуть в ходе этого лечения. Противогрибковые и противовирусные препараты, антибиотики, иммуноглобулины для борьбы с инфекциями, лекарства для нормализации показателей крови, для борьбы с токсическими эффектами химиотерапии и многое, многое другое.
Часть трат на лекарства, особенно для клиник, находящихся вне Москвы, производится со счета дочернего фонда «Новая жизнь».
Основные препараты
Иммунотерапия
Лекарства этой группы участвуют в лечении онкологических заболеваний, влияя на иммунную систему. Новую надежду многим пациентам с некоторыми трудноизлечимыми опухолями дают препараты «Опдиво» и «Китруда». Очень эффективный и очень дорогостоящий препарат противоопухолевой иммунотерапии «Блинцито» повышает шансы на выздоровление у детей со сложными случаями острого лимфобластного лейкоза. «Энтивио» с 2022 года активно используется при подготовке к трансплантации костного мозга. Другие иммунопрепараты, такие как «Элизария», применяются при лечении осложнений.
Противогрибковая терапия
К сожалению, грибковые и другие инфекции — частые спутники гематологических заболеваний, и врачи изо всех сил борются с ними. У врачей есть прекрасные и надежные союзники в этой борьбе — противогрибковые препараты «Вифенд» (вориконазол), «Микамин», «Амфолип», «Креземба» и другие. Это лекарства нового поколения, уже спасшие не одну жизнь. Потребность больниц в этих препаратах значительно выше, чем выделенные на их приобретение бюджетные средства. Поэтому фонд регулярно покупает противогрибковые препараты в московские и региональные клиники, где лечатся наши подопечные.
Противоопухолевая терапия
Многим детям и молодым взрослым нужны дорогостоящие лекарства таргетной терапии: «Адцетрис», «Ксалкори», «Спрайсел», «Мекинист» и другие. Они спасают жизни, но стоят очень дорого, и далеко не всегда их можно вовремя и бесплатно получить за счет бюджета. Кроме того, как известно, основу лечения большинства онкологических заболеваний составляет химиотерапия. Базовые химиопрепараты должны обеспечиваться государством. Однако в реальности это происходит не всегда: порой в больницах возникает дефицит даже распространенных лекарств. И тогда наш фонд покупает «Винкристин», «Цитозар», «Этопозид», «Космеген», «Темодал»…
Сопроводительная терапия
Сопроводительная терапия — это препараты с самым разным лекарственным действием: антибактериальные, противорвотные, противовоспалительные и многие другие. Фонд регулярно закупает в клиники антибиотики: «Зивокс», «Колистин», «Меронем», «Завицефту» и другие. Профилактику и защиту от вирусов обеспечивают противовирусные препараты «Валганцикловир», «Зовиракс», «Вальцит». Бороться с инфекциями помогают и иммуноглобулины — «Привиджен», «Пентаглобин», «Иммуноглобулин Сигардис». Выработку нужных клеток крови стимулируют «Револейд», «Энплейт», «Аранесп», «Зарсио». Собрать клетки для трансплантации костного мозга помогает «Плерифор». Словом, есть десятки наименований нужных лекарств, от самых простых до самых новых и дорогостоящих.