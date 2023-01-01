Зарегистрированные препараты

Большинство лекарств, используемых при лечении онкогематологических заболеваний у детей, доступно в России. При этом значительная часть препаратов, необходимых для лечения, обеспечивается за госсчет.

Но часто возникают ситуации, когда для оптимального лечения того или иного ребенка требуется лекарство, которого в больнице нет. И требуется срочно. Тогда на помощь приходит фонд. Тем более что некоторые инновационные лекарства стоят очень дорого, и без помощи благотворителей никак не обойтись.

Фонд покупает лекарства противоопухолевой терапии и иммунотерапии. Как правило, это препараты для лечения основного заболевания. Но не менее важна и сопроводительная терапия — лекарства для борьбы с осложнениями, которые могут возникнуть в ходе этого лечения. Противогрибковые и противовирусные препараты, антибиотики, иммуноглобулины для борьбы с инфекциями, лекарства для нормализации показателей крови, для борьбы с токсическими эффектами химиотерапии и многое, многое другое.

Часть трат на лекарства, особенно для клиник, находящихся вне Москвы, производится со счета дочернего фонда «Новая жизнь».