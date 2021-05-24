Деятельность «Новой жизни» включает в себя следующие направления:
оплата работы нянь, ухаживающих за детьми, которые по тем или иным причинам оказались в больницах без попечения родителей;
оплата аренды квартир и коммунальных услуг для пациентов, находящихся на амбулаторном этапе лечения, но нуждающихся в проживании рядом с больницей; оплата проживания в гостиницах, пансионатах и хостелах;
обеспечение работы психологической службы фонда;
частичное обеспечение работы юридической службы;
координирование социальной помощи семьям пациентов;
помощь с билетами на транспорт;
обеспечение работы проекта «Немедицинская реабилитация» (с апреля 2021 года);
часть работы по обеспечению клиник (в том числе Московского областного онкодиспансера и региональных больниц) лекарствами, расходными материалами, реагентами, медицинской мебелью, иногда некоторые другие расходы по проекту помощи детям в клиниках.
Работа «Новой жизни» финансируется фондом «Подари жизнь», но в отдельных случаях возможны и целевые благотворительные пожертвования на конкретные проекты «Новой жизни». На этой странице мы публикуем краткие отчеты о расходах фонда «Новая жизнь».
Контакты
Адрес
Юридический адрес:
121351, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 3, помещ. I, ком. 2
Телефон, факс
8 (495) 995-31-05,
8 (495) 995-31-06
Директор фонда
Кинчикова Алла Ильинична
Фонд «Новая жизнь»
Отчет о расходах в 2022 году(64,0 КБ)
Отчет о расходах в 2021 годуZip Archive (13,1 КБ)
Отчет о расходах в 2020 годуZip Archive (13,8 КБ)
Отчет о расходах в 2019 году(33,5 КБ)
Отчет о расходах в 2018 году(26,5 КБ)
Отчет о расходах в 2017 году(26,5 КБ)
Отчет о расходах в 2016 годуZip Archive (11,0 КБ)
Отчет о расходах в 2015 годуZip Archive (13,3 КБ)
Отчеты в Министерство Юстиции
Аудиторское заключение
Уставные документы
Свидетельство о государственной регистрацииAdobe Portable Document Format (483,9 КБ)
Свидетельство Минюста о государственной регистрацииAdobe Portable Document Format (487,6 КБ)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органеAdobe Portable Document Format (174,9 КБ)
Устав фонда «Новая жизнь»Adobe Portable Document Format (3,0 МБ)
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