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Фонд «Новая жизнь»

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В 2013 году было принято решение создать отдельное юридическое лицо для реализации социальных программ фонда «Подари жизнь». Так появился фонд «Новая жизнь».

Деятельность «Новой жизни» включает в себя следующие направления:

  • оплата работы нянь, ухаживающих за детьми, которые по тем или иным причинам оказались в больницах без попечения родителей;

  • оплата аренды квартир и коммунальных услуг для пациентов, находящихся на амбулаторном этапе лечения, но нуждающихся в проживании рядом с больницей; оплата проживания в гостиницах, пансионатах и хостелах;

  • обеспечение работы психологической службы фонда;

  • частичное обеспечение работы юридической службы;

  • координирование социальной помощи семьям пациентов;

  • помощь с билетами на транспорт;

  • обеспечение работы проекта «Немедицинская реабилитация» (с апреля 2021 года);

  • часть работы по обеспечению клиник (в том числе Московского областного онкодиспансера и региональных больниц) лекарствами, расходными материалами, реагентами, медицинской мебелью, иногда некоторые другие расходы по проекту помощи детям в клиниках.

Работа «Новой жизни» финансируется фондом «Подари жизнь», но в отдельных случаях возможны и целевые благотворительные пожертвования на конкретные проекты «Новой жизни». На этой странице мы публикуем краткие отчеты о расходах фонда «Новая жизнь».

Контакты

Адрес

Юридический адрес:
121351, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 3, помещ. I, ком. 2

Телефон, факс

8 (495) 995-31-05,
8 (495) 995-31-06

Директор фонда

Кинчикова Алла Ильинична

Фонд «Новая жизнь»

Отчеты в Министерство Юстиции

Аудиторское заключение

Уставные документы

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