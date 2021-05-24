Фонд «Новая жизнь»

Деятельность «Новой жизни» включает в себя следующие направления:

оплата работы нянь, ухаживающих за детьми, которые по тем или иным причинам оказались в больницах без попечения родителей;

оплата аренды квартир и коммунальных услуг для пациентов, находящихся на амбулаторном этапе лечения, но нуждающихся в проживании рядом с больницей; оплата проживания в гостиницах, пансионатах и хостелах;

обеспечение работы психологической службы фонда;

частичное обеспечение работы юридической службы;

координирование социальной помощи семьям пациентов;

помощь с билетами на транспорт;

обеспечение работы проекта «Немедицинская реабилитация» (с апреля 2021 года);