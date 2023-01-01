Немедицинская реабилитация

Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.

расходы фондов «Подари жизнь» и «Новая жизнь» на реабилитационный проект в 2022 году

Реабилитационный проект фонда — сложная, порой тяжелая, но всегда важная работа, которую делают сотрудники и волонтеры фонда. Подопечные фонда имеют доступ к различным реабилитационным программам. Это онлайн-поддержка детей и взрослых сразу после выписки из больницы, образовательные программы, выездные семейные и партнерские программы.

Для реализации проекта нужны деньги. Прежде всего, это оплата труда координаторов и менеджера проекта — именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие расходы.

Фонд выражает огромную благодарность компании «Чистая линия» за поддержку реабилитационного проекта в 2020 году!

С апреля 2021 года расходы на реализацию программ немедицинской реабилитации находятся в ведении дочернего фонда «Новая жизнь». Из средств, переведенных на реализацию проекта, 4,6 млн рублей получено дочерним фондом от основного фонда «Подари жизнь», а 5,2 млн рублей составляют средства, пожертвованные благотворителем напрямую «Новой жизни».