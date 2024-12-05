Как стать волонтером «Подари жизнь»?

Заполните анкету на сайте фонда. Там все просто, главное — оставьте свои контакты и в свободной форме расскажите, каким вы видите свое волонтерство и чем хотите помогать.

Шаг второй

Если вы живете в Москве или Московской области, мы подключим вас к телеграм-каналу. Там мы публикуем информацию о наборе в волонтерские проекты фонда, рассказываем о каждом из них, говорим о том, почему они важны и какая помощь нужна. Там же мы предлагаем даты и время собеседования, а вы можете выбрать понравившийся проект, записаться и прийти на встречу.

Шаг третий

На собеседовании вы познакомитесь с координатором, узнаете подробности о выбранном проекте и о том, как к нему присоединиться. Этот этап обязателен: без собеседования не получится попасть ни в один проект фонда, которых, кстати, больше сорока.