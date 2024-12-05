Как стать волонтером «Подари жизнь»?

Задали этот вопрос Елене Рачковой, руководителю волонтерских и реабилитационных программ фонда «Подари жизнь». И получили развернутый ответ.
Шаг первый
Заполните анкету на сайте фонда. Там все просто, главное — оставьте свои контакты и в свободной форме расскажите, каким вы видите свое волонтерство и чем хотите помогать.
Приходите, мы будем очень рады вас видеть. Всему научим, все расскажем
Видео: Евгения Ванеева
Шаг второй
Если вы живете в Москве или Московской области, мы подключим вас к телеграм-каналу. Там мы публикуем информацию о наборе в волонтерские проекты фонда, рассказываем о каждом из них, говорим о том, почему они важны и какая помощь нужна. Там же мы предлагаем даты и время собеседования, а вы можете выбрать понравившийся проект, записаться и прийти на встречу.
Шаг третий
На собеседовании вы познакомитесь с координатором, узнаете подробности о выбранном проекте и о том, как к нему присоединиться. Этот этап обязателен: без собеседования не получится попасть ни в один проект фонда, которых, кстати, больше сорока.
Шаг четвертый
После собеседования мы попросим вас заполнить документы. Это не займет много времени, но очень важно для нас и наших подопечных.
Шаг пятый
В зависимости от того, какой проект вы выбрали, есть три варианта развития событий:
если вы собираетесь помогать фонду pro bono, например, в качестве автоволонтера, юриста, переводчика, вы сможете сразу приступить к делу;
если вы планируете приходить к детям в больницы, вам нужно будет пройти медосмотр;
если вы выбрали проект, связанный с обучением, вам понадобится пройти подготовку вместе с командой.
Приходите, мы будем очень рады вас видеть. Всему научим, все расскажем. И станем вместе помогать детям.
Два важных вопроса
Почему быть волонтером — это классно?
Вы попадете в сообщество людей, которые разделяют ваши ценности и интересы.
Волонтерство точно изменит вашу жизнь: мир вокруг станет гораздо добрее и теплее. Каждый день вы будете видеть, как самые разные люди, не знакомые друг с другом, готовы подставить плечо, протянуть руку помощи. Это очень поддерживает.
В то же время важно понимать, что волонтерство — это не тусовка и не веселое времяпрепровождение. Это осознанный шаг к помощи другим. И чтобы стать частью сообщества, важно ваше взвешенное решение.
Когда не стоит идти в волонтеры?
Это очень важный вопрос, и мы считаем необходимым поделиться с вами нашим опытом.
Если вы недавно пережили потерю близкого человека, сами не так давно завершили лечение или же вы родитель подопечного фонда, который только что выписался из больницы, дайте себе время на восстановление. Обычно на это требуется год.
Важно понимать, что волонтер — это не одиночный игрок, а часть команды. Если вам не близки ценности фонда, вы не готовы соблюдать, к примеру, правила взаимодействия с подопечными, принятые в фонде, наше взаимодействие точно не сложится.
Выбирайте сердцем — не только умом. Дело, которое вы предпочтете, должно быть вам по душе, иначе не хватит мотивации им заниматься долгое время.
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Новости
Как стать волонтером «Подари жизнь»?
Задали этот вопрос Елене Рачковой, руководителю волонтерских и реабилитационных программ фонда «Подари жизнь». И получили развернутый ответ.
Встреча волонтеров фонда «Подари жизнь»
Она проходит каждый год в декабре. Повод — День волонтера, важнейший праздник фонда, ведь когда-то давно «Подари жизнь» начался именно с добровольных помощников.
С Днем волонтера!
«Это мне по силам — помогать, быть рядом с детьми и семьями, которым нужна моя помощь» — так решили вы однажды, и вот мы вместе. Спасибо вам, и с вашим днем!