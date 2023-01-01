Программа Pro bono

Хотите стать волонтером фонда?
Все проекты, входящие в программу «Pro bono», устроены схожим образом. Волонтеры подключаются к чату или рассылке, куда приходят запросы на тот или иной вид помощи. Если есть время и возможность, можно откликнуться и взять на себя выполнение задания. Чем больше волонтеров присоединяются к проектам, тем выше вероятность, что любая просьба найдет своего исполнителя и помощь будет оказана вовремя.
Ниже список наиболее нужных профессий. Если вы не найдете в нем себя, напишите нам. Расскажите о себе и о том, чем вы можете быть полезны фонду и его подопечным. Мы подскажем, как применить ваши способности наилучшим образом.
Профессионалы помогают детям
Автоволонтеры
В рамках проекта «Помоги с авто» водители заботливо встречают подопечных в аэропортах и вокзалах, доставляют их до места лечения и обратно, помогают с перевозкой компактных грузов.
Администраторы
Помогают в работе с документами, таблицами и базами, делают звонки и собирают данные, уделяя этому несколько часов в неделю.
Аквагримеры, мастера мехенди
В рамках проекта «Дни красоты» участвуют в больничных мероприятиях и реабилитационных программах фонда, создавая хорошее настроение и атмосферу праздника.
Личная история
Три истории волонтеров-водителей, готовых и Москву показать, и до аэропорта подвезти, и даже до другого города!
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Катерина Шандина,
координатор программы
+7 (925) 455-02-79
welcome@podari-zhizn.ru