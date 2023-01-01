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благотворительный фонд

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Стать волонтером

Программа Pro bono

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Любой из нас может выделить несколько часов в месяц, чтобы помогать другим, используя свои знания, навыки и профессиональные компетенции. Те, кто действительно делают это — становятся волонтерами.

Хотите стать волонтером фонда?

Да, хочу

Все проекты, входящие в программу «Pro bono», устроены схожим образом. Волонтеры подключаются к чату или рассылке, куда приходят запросы на тот или иной вид помощи. Если есть время и возможность, можно откликнуться и взять на себя выполнение задания. Чем больше волонтеров присоединяются к проектам, тем выше вероятность, что любая просьба найдет своего исполнителя и помощь будет оказана вовремя.

Ниже список наиболее нужных профессий. Если вы не найдете в нем себя, напишите нам. Расскажите о себе и о том, чем вы можете быть полезны фонду и его подопечным. Мы подскажем, как применить ваши способности наилучшим образом.

Профессионалы помогают детям

Автоволонтеры

В рамках проекта «Помоги с авто» водители заботливо встречают подопечных в аэропортах и вокзалах, доставляют их до места лечения и обратно, помогают с перевозкой компактных грузов.

Администраторы

Помогают в работе с документами, таблицами и базами, делают звонки и собирают данные, уделяя этому несколько часов в неделю.

Аквагримеры, мастера мехенди

В рамках проекта «Дни красоты» участвуют в больничных мероприятиях и реабилитационных программах фонда, создавая хорошее настроение и атмосферу праздника.

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Личная история

Три истории волонтеров-водителей, готовых и Москву показать, и до аэропорта подвезти, и даже до другого города!

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Катерина Шандина,
координатор программы

+7 (925) 455-02-79
welcome@podari-zhizn.ru

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