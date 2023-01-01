Программа Pro bono

Любой из нас может выделить несколько часов в месяц, чтобы помогать другим, используя свои знания, навыки и профессиональные компетенции. Те, кто действительно делают это — становятся волонтерами.

Все проекты, входящие в программу «Pro bono», устроены схожим образом. Волонтеры подключаются к чату или рассылке, куда приходят запросы на тот или иной вид помощи. Если есть время и возможность, можно откликнуться и взять на себя выполнение задания. Чем больше волонтеров присоединяются к проектам, тем выше вероятность, что любая просьба найдет своего исполнителя и помощь будет оказана вовремя.

Ниже список наиболее нужных профессий. Если вы не найдете в нем себя, напишите нам. Расскажите о себе и о том, чем вы можете быть полезны фонду и его подопечным. Мы подскажем, как применить ваши способности наилучшим образом.