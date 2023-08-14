Стать волонтером фонда очень просто. Заполните анкету, и в течение нескольких дней с вами свяжутся, чтобы пригласить на собеседование.
Хотите стать волонтером фонда?
1600 волонтеров
большая и дружная семья фонда «Подари жизнь»
У волонтера есть своя жизнь, семья, работа, а еще — свободное время. Это время он тратит не только на отдых и развлечения, но и на то, чтобы помочь другим. Можно придумать сотни простых вещей, которые принесут радость больному ребенку: можно рисовать, играть, устраивать праздники и конкурсы, петь песни. А можно помочь своими умениями — перевести необходимый документ, поддержать в учебе или подвезти ребенка из аэропорта до больницы. Помощь может быть разной, но она всегда нужна.
В этом разделе вы узнаете как можно помочь, став волонтером. Присоединяйтесь!
Волонтерство, как оно есть
«Волонтерство — это что-то волшебное»
Небольшое видео от Нурланы Мамедовой, волонтера «Подари жизнь». Она рассказывает, чем занимается, а главное — зачем: «Прихожу в больницу, чтобы помочь детям открыть двери в новое, где ребята будут не пациентами, а творцами».
Что такое хорошо?
Как раз об этом (и о многом другом) можно и нужно говорить с учениками разных классов на «Уроках доброты», которые уже не первый год проводят волонтеры фонда «Подари жизнь» в школах.
Вам нужен волшебный чемоданчик!
Если вы хотите стать волонтером, который приходит к детям на амбулаторные квартиры. Ребята вас очень ждут! И мы тоже. А рабочий чемоданчик с настольными играми, пластилином, бумагой и красками — это не проблема.
«Мой смысл жизни — быть полезной людям»
У каждого свой путь в волонтерство. Мария Комиссарова сначала решила стать донором. Но потом поняла, что будет полезнее как волонтер-юрист. Историю Марии опубликовал Тинькофф Журнал.