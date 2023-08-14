Волонтер — это человек, который бесплатно и добровольно делает что-то для других людей. И всем от этого становится хорошо.

Стать волонтером фонда очень просто. Заполните анкету, и в течение нескольких дней с вами свяжутся, чтобы пригласить на собеседование.

Хотите стать волонтером фонда? Да, хочу

1600 волонтеров большая и дружная семья фонда «Подари жизнь»

У волонтера есть своя жизнь, семья, работа, а еще — свободное время. Это время он тратит не только на отдых и развлечения, но и на то, чтобы помочь другим. Можно придумать сотни простых вещей, которые принесут радость больному ребенку: можно рисовать, играть, устраивать праздники и конкурсы, петь песни. А можно помочь своими умениями — перевести необходимый документ, поддержать в учебе или подвезти ребенка из аэропорта до больницы. Помощь может быть разной, но она всегда нужна.