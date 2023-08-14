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Помочь фонду

Стать волонтером

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Волонтер — это человек, который бесплатно и добровольно делает что-то для других людей. И всем от этого становится хорошо.

Стать волонтером фонда очень просто. Заполните анкету, и в течение нескольких дней с вами свяжутся, чтобы пригласить на собеседование.

Хотите стать волонтером фонда?

Да, хочу

1600 волонтеров

большая и дружная семья фонда «Подари жизнь»

У волонтера есть своя жизнь, семья, работа, а еще — свободное время. Это время он тратит не только на отдых и развлечения, но и на то, чтобы помочь другим. Можно придумать сотни простых вещей, которые принесут радость больному ребенку: можно рисовать, играть, устраивать праздники и конкурсы, петь песни. А можно помочь своими умениями — перевести необходимый документ, поддержать в учебе или подвезти ребенка из аэропорта до больницы. Помощь может быть разной, но она всегда нужна.

В этом разделе вы узнаете как можно помочь, став волонтером. Присоединяйтесь!

Волонтерство, как оно есть

4.10.2023

«Волонтерство — это что-то волшебное»

Небольшое видео от Нурланы Мамедовой, волонтера «Подари жизнь». Она рассказывает, чем занимается, а главное — зачем: «Прихожу в больницу, чтобы помочь детям открыть двери в новое, где ребята будут не пациентами, а творцами».

28.09.2023

Что такое хорошо?

Как раз об этом (и о многом другом) можно и нужно говорить с учениками разных классов на «Уроках доброты», которые уже не первый год проводят волонтеры фонда «Подари жизнь» в школах.

13.09.2023

Вам нужен волшебный чемоданчик!

Если вы хотите стать волонтером, который приходит к детям на амбулаторные квартиры. Ребята вас очень ждут! И мы тоже. А рабочий чемоданчик с настольными играми, пластилином, бумагой и красками — это не проблема.

14.08.2023

«Мой смысл жизни — быть полезной людям»

У каждого свой путь в волонтерство. Мария Комиссарова сначала решила стать донором. Но потом поняла, что будет полезнее как волонтер-юрист. Историю Марии опубликовал Тинькофф Журнал.

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