Встреча волонтеров фонда «Подари жизнь»

Она проходит каждый год, в декабре. Повод — День волонтера, важнейший праздник фонда, ведь когда-то давно «Подари жизнь» начался именно с добровольных помощников.

Сейчас без их помощи невозможно представить себе работу очень многих программ фонда. Для нас очень важно дать этой движущей силе возможность увидеться, пообщаться и ощутить любовь и благодарность всего фонда «Подари жизнь», включая подопечных. В этот раз праздник получился особым: мы не только подвели (промежуточные!) итоги, но и сочинили песню волонтеров.

Песня волонтеров, исполняется впервые Фото: Сергей Валиев

Традиционный вечер прошел в гостеприимном пространстве банкет-холла «Эль Граф». Все началось с награждения, ведь добровольные помощники часто не ощущают важности своего дела. Но постепенно вечера в больнице за творчеством складываются в года. Километры за рулем у автоводителей — в колоссальные расстояния. Но главное, каждое маленькое усилие — это вклад в выздоровление детей. Особо выделили тех, кто с фондом уже больше трех лет (серебряные значки), пяти лет (золотые) и семи лет (розовое золото). Со сцены прозвучало много приятных и важных слов, после которых волонтерам предложили наконец отдохнуть, познакомиться и затем включиться в игру. В зале появились большие воздушные шары, из которых командам (гости разделились на шесть больших групп) предстояло создать свою Вселенную — глобус волонтера, как окрестили его создатели. Самое важное, чем были немедленно заселены планеты, — это, конечно же, добро, горящие сердца, дружба, общение и любовь. Все то, без чего немыслима деятельность волонтеров. В новоиспеченных вселенных были обнаружены океаны эмоций, острова дружбы, проливы добра, воздух любви, море радости, счастья, эмпатии, горы поддержки, тепла, света, милосердия и сопереживания. И все это — в космосе заботы.

Фото: Сергей Валиев 1 из 8

«Это вечер добрых друзей. Родных и близких. Где так здорово увидеться и обняться. Ведь даже если волонтеры знают друг друга, но заняты в разных проектах, они редко пересекаются. А еще эта общая встреча — море позитива и заряд на год вперед», — делились с нами гости вечера. Байн Бовлинова пришла в РДКБ в 2016 году и сразу познакомилась и подружилась с Энни: «Мы ходим к детям в больницу, занимаемся с ними вместе. Я на Играх победителей научилась делать мехенди и теперь частенько предлагаю это и ребятам, и мамам. Занята в онлайн-проекте “На связи”: играю с детьми в настольные игры, участвую в выездных мероприятиях. Волонтерство в фонде давно стало частью моей жизни — такой же, как работа, личные дела, спорт и другие увлечения. Все сочетается и все гармонично».

Байн и Энни подружились в 2016 году Фото: Ирина Тенета

Энни Грашина: «Я пришла в волонтерство в 2013 году и с тех живу этим. Кажется даже, что волонтерство мне дает гораздо больше, оно во мне разжигает огонь, дарит другое ощущение жизни, нужности, разнообразия». Кульминацией праздника стало предложение ведущего Александра Пархоменко придумать песню волонтера «Подари жизнь». Команды получили по первой строчке и отправились сочинять куплеты. В песне прозвучали ответы на все вопросы, которые, возможно, вам когда-либо хотелось задать. Что объединяет волонтеров, откуда у них столько свободного времени, почему в них столько оптимизма и энергии. Все оказалось просто. Вот несколько слов, которые все объясняют: для нас дети в приоритете;

наши сердца полны доброты и тепла;

волонтеры — это братство, это семья;

каждый из нас — это искра добра.

Полина Сечкина: «С фондом мы почти ровесники» Фото: Ирина Тенета

Полина Сечкина: «Я пришла в фонд около года назад. И когда меня спрашивают почему, я не знаю, что ответить. Я всегда знала, что есть “Подари жизнь”, мы с ним почти ровесники. Мне исполнилось 18, я заполнила анкету на сайте, однажды пришла вечером в фонд и осталась тут надолго. Я студент-медик. Уже была в больнице, правда, по учебе, а теперь подала заявку на больничное волонтерство. Может показаться, что у меня много свободного времени, но это, конечно, не так. Просто надо все правильно организовать. Плюс я люблю замещать одну деятельность другой. Мне так лучше отдыхается. У меня никогда не было мысли, что я приду и всех спасу, мне хотелось классно проводить время, быть в фонде, которому я доверяю и который работает как часы». А еще, конечно, был традиционный торт «Подари жизнь». Большой, очень красивый и невероятно вкусный!

Сказочный торт Фото: Сергей Валиев