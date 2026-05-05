Так называется фестиваль рисунков, который «Подари жизнь» недавно провел для детей в больницах. Это первое. И второе: мы ищем арт-волонтеров. Рассказываем, как это связано.

80 художников (от 5 до 25 лет) и 243 рисунка из десятков городов по всей России — из Москвы и области, Якутска, Бийска, Благовещенска, Ханты-Мансийска, Ижевска, Смоленска, Белгорода и не только. Самые разные темы и материалы: карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, пастель — и даже digital-рисование! Все это, чтобы ребята почувствовали себя художниками и отвлеклись от болезни и лечения.

Автор: Ульяна Баранова, 18 лет

Творческий праздник стал возможным благодаря больничным координаторам и координатору программы «Окно в мир» Насте Ульяновой. Дети с радостью откликнулись на предложение поучаствовать. Достали свои любимые рисунки из архивов, а еще создали много новых работ. Так на свет появились квадратные и вполне реалистичные коты (животных вообще было нарисовано невероятное количество!), портреты близких людей и любимых мультяшных персонажей, морские пейзажи и цветочные натюрморты. Для ребят в РДКБ арт-волонтер фонда Анна Кислицына провела мастер-класс по рисованию пейзажей — космических и обыкновенных. Творческий процесс пошел немного не по плану, но так вышло даже интереснее!

«Случилась забавная история. Я привезла всякие “космические” материалы: спиртовые чернила, голографический акрил и блестящие контуры. Но забыла кисточки. — рассказывает Анна. — Пока их несли, мы успели поэкспериментировать. Рисовали акрилом прямо из тюбика, капали спиртовыми чернилами на холст и смотрели, как они растекаются, размазывали краску карандашами, печатали акрилом — в результате получилось еще более космически, чем планировалось изначально». «Я художник, я так вижу» не конкурс, поэтому никаких призовых мест не было. Зато каждый участник фестиваля получил подарок — творческие материалы и особенную грамоту. На ней QR-код, который ведет на онлайн-сборник отзывов и пожеланий для каждого отдельного ребенка. Их с трепетом писали сотрудники и волонтеры фонда.

Автор: Артур Шкуренко, 7 лет

«Ульяна, это потрясающе! Я в восторге от каждого рисунка… Хочется смотреть на них снова и снова, не отрывая взгляда. Особенно любуюсь кошками, они получились такими величественными и грациозными! Ты очень талантливая, и я желаю тебе огромных успехов в этом деле!»

«Необычная техника и яркое внимание к деталям! Это что-то из японских сказок?»

«В твоем нарисованном мире так много классных и живых персонажей!»

«Артур, у тебя три очень веселых и живых рисунка! Свинка в платье и с мишкой такая милая. Лисичка в красном платье весело танцует. А вот этот персонаж с одним глазом (напомнил мне Майка Вазовски из “Корпорации монстров”) рядом с мальчиком — это просто отличная пара, сразу видно, что они друзья! Здорово придумал и нарисовал все три рисунка!»

«От твоих рисунков хочется улыбаться — очень добрые и поднимают настроение!»

Автор: Кира Бабичева, 9 лет

Будущее рисунков Все они уже стали частью большой коллекции детских рисунков фонда. И вы точно однажды увидите их в публикациях на сайте, в рассылках или поздравительных открытках. А еще мы наносим рисунки на магниты и используем их для создания календарей. И вообще, детский рисунок — лучший и самый искренний способ сказать спасибо. И конечно, как только рисунок воплощается в чем‑то новом, будь то магнит или праздничная открытка, мы непременно делимся этой радостной новостью с автором! Для него это тоже очень важно. Так мы не просто сохраняем моменты творчества — мы говорим спасибо всем, кто поддерживает фонд.

Волонтеры, мы ждем вас! Если все пойдет по плану, фестиваль станет доброй традицией фонда и будет проводиться дважды в год. А значит, нам нужны арт-волонтеры! Это люди, которые возьмут на себя организацию творческого процесса, вдохновят детей и помогут им отвлечься от болезни. Они приезжают в больницы, сотрудничающие с фондом, чтобы подарить детям мгновения радости и волшебства через рисование. А потом детские рисунки отправляются в большое путешествие! И такие люди нужны не только на фестиваль, а всегда. Мы будем рады пополнению команды.