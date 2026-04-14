«Верю, что можно научиться делать что угодно»

Стрелять из лука, делать кулоны из монет, шить смешных зверей и разбираться во всех на свете настольных играх — кажется, такое по силам только сверхлюдям. А все это умеют делать волонтеры проекта немедицинской реабилитации.

Что важно, раньше не умели, но научились. И могут научить других: детей, с которыми занимаются, их родителей, новых волонтеров. И вас тоже, если вы решите прийти в этот проект (а мы вас очень ждем!).

Овладение такими необычными навыками — еще одно, возможно, не самое очевидное, но по-настоящему потрясающее преимущество волонтерства. Потому что, помогая другим, непременно учишься чему-то тоже. И речь не только о каких-то общих вещах вроде терпения, принятия, способности налаживать коммуникацию, но и о вполне прикладных, практических умениях. Мы попросили трех волонтеров рассказать о том, чему они научились за время сотрудничества с фондом. Поверить в себя Мария Кузькина говорит, что для нее всегда было важно выходить за рамки своей привычной жизни и быть полезной кому-то еще, вкладывать в этот мир что-то хорошее и доброе. Именно поэтому однажды она приняла решение поменять деятельность в сфере продаж на работу психологом. По этой же причине четыре года назад Мария стала волонтером фонда «Подари жизнь».

Мероприятия и мастер-классы, которые ведет Мария, всегда проходят динамично, ярко и весело. Девушка умеет быть разной, но неизменно — харизматичной и артистичной. Волшебные герои в ее исполнении — Боярыня, Пиратка, Первобытная женщина — каждый раз вызывают восторг у подопечных. «Я артистка, представляете? — рассказывает Мария. — Это же какой-то нонсенс! Для меня это все вообще впервые было. Мы там в костюмы переодевались, текст учили. Для роли Первобытной женщины (вроде Флинстоуна в женском обличии) мне пришлось надеть какие-то огромные ноги. Причем мне сказали, что я отлично вжилась в роль, но волнение все равно было. Мне кажется, я тут даже не то чтобы прокачала свою артистичность — она была мне присуща — я просто ее увидела в себе, реализовала, стала ею делиться. Волонтерство в этом смысле помогло мне поверить в себя. Мне стало казаться, что все мы можем многое».

Мария Кузькина

Мария точно может многое. Разобралась в настольно-спортивных играх, полюбила их сама и заражает этой любовью остальных. Освоила балансборд — правда, хочет теперь научиться приседать и танцевать на нем. А еще блестяще овладела навыком чеканки и почти сразу стала старшим мастером на этом мастер-классе. «Сначала чеканка показалось мне тяжелым занятием: это непросто — бить молотком по чекану, — делится Мария. — Я не думала, что смогу это осилить. Суть в чем: на маленькой металлической заготовке или монетке с помощью трафаретов что-то гравируешь. Например, имя или сердце. Мне захотелось выгравировать велосипед, но подходящего трафарета не было. Координатор Алена предложила заменить колесо буквой О, а я вслед за ней придумала сделать спицы внутри колеса с помощью снежинки. В общем, велосипед получился. А потом папа одного подопечного захотел сделать в монетке дырочку, но у нас не было приспособлений для этого. Папа придумал, как это осуществить, и был очень доволен. А все эти приемы мы потом стали применять на следующих мастер-классах по чеканке».

Мария говорит, что волонтерство в этом проекте стало для нее своего рода… реабилитацией. «В программе “Семейные выходные”, в которой я участвую, подопечные осваивают новое и начинают верить в свои силы, — объясняет девушка. — Но и я тоже осваиваю здесь новое, что доставляет мне большое удовольствие. Я встречаю столько поддержки и принятия от координаторов и волонтеров, что тоже начинаю верить в себя. Я и сама как будто бы реабилитируюсь, получая новый навык. Вспоминаю, сколько всего люблю, и вижу, что все это есть в моей жизни. Я открываю новые краски жизни через эту программу». Там, где тебе доверяют Владислав Аврелькин с «Подари жизнь» чуть больше года. Влад работает ведущим инженером в сфере строительства, а в свободное время приходит в фонд как волонтер реабилитационной программы. Проводит мастер-классы, активности на выездах, помогает координаторам в организации мероприятий и обучения для волонтеров. Влад чутко и тепло относится к подопечным и всегда готов прийти на помощь. А еще умеет каждого увлечь и заинтересовать.

Владислав Аврелькин

На мастер-классе по выжиганию, который проводит Влад, живо, интересно и креативно. Сам он говорит, что с выжиганием знаком с детства, для него это «понятная стихия», а вот многое другое освоил уже в фонде. Например, стрельбу из лука. «Это такая драйвовая активность! — делится Влад. — Я раньше не умел стрелять. Но другие волонтеры и сотрудники мне показали, как правильно держать руки, как натягивать тетиву. Я пробовал, тренировался, и стало получаться. Теперь и сам обучаю этому ребят и их родителей». Еще Влад легко осваивает настольные игры, а главное, может понятно и увлекательно объяснить их правила другим. Этот навык даже пригодился молодому человеку в жизни. «У меня много братьев и сестер, и теперь я могу играть с ними в игры, — объясняет Влад. — Раньше совсем в этом не разбирался, а сейчас знаю, какая игра в каком возрасте ребенку будет интересна, что ему можно, а что пока рановато».

На мастер-классах с Владом весело и креативно

Влад не останавливается на достигнутом. В планах — обучиться фризлайту. Это такая техника фотографирования на длинной выдержке рисунков, которые сделаны в темноте с помощью источников света. «На одном обучении в фонде я увидел, как это делают, и захотел попробовать, — рассказывает молодой человек. — Надеюсь, к следующей программе я смогу этому научиться, чтобы учить других». «Для меня волонтерство — это такое пространство, где мне доверяют, — делится Влад. — Где добрая атмосфера и дружная команда. Раньше я думал, что в волонтерстве важно только то, что я кому-то помогаю, с кем-то делюсь, кого-то поддерживаю. Но оказалось, что и для меня в этом что-то есть: я многому здесь учусь. И весь этот спектр эмоций — это очень интересно и здорово!»

Акчолпон умеет делать сказочных зверей из носков

(Не)творческий человек Акчолпон Ишенбекова пока не умеет выжигать и делать чеканные кулоны, как Влад и Мария, а на балансборде стоит не дольше пяти минут, но мечтает всему этому научиться. Акчолпон помогает «Подари жизнь» с января. Именно тогда девушка, которая в этом году оканчивает ординатуру в медицинском вузе, решила попробовать себя в волонтерстве. Она участвует и в больничном волонтерстве, и в реабилитационной программе. Но последнее, по словам Акчолпон, ее особенная любовь.

И детям, и родителям с Акчолпон надежно и спокойно. Девушка умеет создать вокруг себя доверительную и непринужденную атмосферу. А еще она не боится браться за новые задачи и готова учиться новому. Так, например, вышло с мастер-классом «Носочные звери». Акчолпон в совершенстве овладела искусством превращения носков обыкновенных в зверей сказочных и теперь учит этому других. Звери получаются удивительно выразительными. «Я считаю себя нетворческим человеком, — рассказывает Акчолпон. — Для меня шить и рисовать — это очень сложно. Но ребята из реабилитационного проекта меня всему научили. Конечно, базово шить я умела. Но тут нужно было прикреплять к носкам мелкие детали, пуговицы, делать из этого глаза, брови, все потом сшивать. Или брошки из фетра — я думала, они у меня никогда не получатся. Но это оказалось так увлекательно, что их я тоже научилась делать. Мы так говорим и подопечным, которые сомневаются в себе: попробуйте, все доступно. Сейчас я верю в то, что можно научиться делать что угодно».

Именно поэтому Акчолпон с азартом пробует новые активности. «Мастер-классы по чеканке и по выжиганию — топ того, чему хочу научиться, — делится девушка. — И стоять на балансборде: я уже пробовала, есть прогресс, но хочется дольше и лучше. Еще я как-то была на обучении по плетению паракордов, но для меня это сложно оказалось. Сейчас хочу попытаться еще раз». «Вот это все на самом деле такое счастье, такая радость! — делится впечатлениями Акчолпон. — Всегда какие-то невероятные эмоции, единомышленники рядом... Это круто, и все!» Вы тоже можете стать частью этого дружного поддерживающего волонтерского комьюнити. Места, где можно быть по-настоящему полезным и нужным, встретить близких по духу людей, реализовать свои возможности и научиться чему-то новому и классному. Сейчас мы набираем волонтеров в выездные программы. Присоединяйтесь!