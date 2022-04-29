Радость общения и другие бонусы волонтерства

Один старинный городок, четыре волонтера, координатор, больше 10 тысяч шагов, бесконечно много шуток и разговоров. Что же из этого может сложиться? Одно очень важное путешествие, которое объединяет и вдохновляет!

Именно такой вышла поездка волонтеров Морозовской детской городской клинической больницы в подмосковную Коломну. Организатор выездной встречи больничный координатор группы Ольга Матюнина рассказала, что это путешествие для них с волонтерами не первое. Это, можно сказать, уже традиция: как-то ездили в Нижний Новгород, а еще периодически выбираются вместе на природу. В поездки часто отправляются с семьями и даже берут питомцев. В этот раз программа была насыщенной: экскурсия по Коломенскому кремлю, прогулка по городу, мастер-класс, дегустация старинной кухни и ужин в ресторане. Но важнее для каждого оказалось то, что происходит за пределами любого расписания, — разговоры, общение, смех.

Роман Яганов, Нурлана Мамедова, Ольга Матюнина, Екатерина Гайдамака, Светлана Савина

«Это ведь самое главное! — объясняет Ольга. — Подобные мероприятия как раз и нужны для того, чтобы сплотить группу. Волонтеры приходят в фонд в разное время, и регулярные встречи с ними мы, конечно, устраиваем, но все-таки совместные прогулки и поездки создают особую атмосферу. Самое яркое впечатление этого путешествия — когда вечером, после всех экскурсий, мы продолжили общаться за чаем в гостинице: разговаривали, делились мыслями, идеями. Это очень важно! Каждая такая встреча приносит что‑то новое, рождаются интересные задумки и планы. Например, в этот раз ребята придумали оригинальный мастер‑класс для детей».

«Поездка в Коломну получилась очень теплой! — делится впечатлениями волонтер Светлана Савина. — Замечательный завтрак, театрализованная экскурсия с рассказом о приготовлении пастилы, которой славится этот город, прогулка по кремлю. Ну и, конечно, посиделки со всеми волонтерами вечером — душевно и как будто со старыми друзьями!» Да, оказывается, среди прочего у волонтерства есть еще один приятный бонус — оно может подарить настоящих друзей. Участвуя в волонтерской деятельности, мы встречаем людей со схожими ценностями и интересами. Тех, с кем хорошо не только помогать другим, но и просто проводить вместе время: отдыхать, шутить, говорить обо всем на свете. Мы становимся частью дружной и сплоченной команды, в которой есть и общие цели, и поддержка, и радость от общения.

За годы волонтерства в фонде Нурлана Мамедова обрела много хороших друзей и единомышленников. Поэтому к таким встречам, как поездка в Коломну, относится с особенным трепетом. «Мы приходим к детям, проводим с ними время, дарим им внимание и заботу, — говорит Нурлана. — Но не менее важно и то, что благодаря волонтерству мы находим людей, с которыми вместе создаем что-то прекрасное и значимое. А такие наши поездки объединяют волонтерскую группу еще сильнее: мы строим планы, смеемся, вспоминаем яркие моменты, которые подарило волонтерство. Каждая встреча вдохновляет и дает силы двигаться дальше, помогая тем, кто в этом нуждается».