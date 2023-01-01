Программа «Окно в мир»

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Наши подопечные живут в больницах подолгу. Когда начинается химиотерапия, дети неделями не покидают своих палат, порой лечение затягивается на несколько месяцев или даже лет. Но как только в отделение приходит праздник, меняется вся атмосфера. Кажется, даже воздух становится другим. У детей повышается настроение и появляются друзья, ради общения с которыми нужно обязательно поправиться.
И в этом нам нужна ваша помощь!
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Катерина Шандина,
координатор программы
+7 (925) 455-02-79
welcome@podari-zhizn.ru