Программа «Окно в мир» объединяет волонтерские проекты, которые помогают детям социализироваться, расширять круг общения и преодолевать ограничения, накладываемые болезнью.

Наши подопечные живут в больницах подолгу. Когда начинается химиотерапия, дети неделями не покидают своих палат, порой лечение затягивается на несколько месяцев или даже лет. Но как только в отделение приходит праздник, меняется вся атмосфера. Кажется, даже воздух становится другим. У детей повышается настроение и появляются друзья, ради общения с которыми нужно обязательно поправиться.

И в этом нам нужна ваша помощь!