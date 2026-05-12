Дать почувствовать, что жизнь есть

Праздник радости, красоты и жизни случается в больнице, когда туда заглядывают парикмахеры, бровисты и мастера маникюра. Рассказываем, чем важна такая помощь, и приглашаем присоединиться к нашей команде.

Для родителей детей, которые лечатся, выбраться из больницы на стрижку или маникюр — непростая задача. Сложно оставить ребенка одного в силу состояния или возраста, страшно подхватить какую-нибудь инфекцию вне больницы, а иногда просто нет сил. Чтобы у мам и пап была возможность позаботиться о себе, фонд приглашает в клиники волонтеров — мастеров красоты.

Фото: Екатерина Ичанская

«Мы лежали в больнице 36 дней, — рассказывает Елизавета Шляхова, мама двухлетнего Руслана. — Там ведь никуда не выйти: капельницы круглосуточно, плюс Руслан маленький, мне от него даже в туалет отойти сложно. А у меня были длинные волосы, которые очень мешали, неудобно с ними. Я мечтала их отстричь. И тут такая возможность — День красоты. С ребенком волонтер остался, а я все бросила и побежала. Меня быстро подстригли, накрутили — просто замечательно получилось!» Визитов мастеров красоты семьи всегда ждут с нетерпением. Кому-то нужно подстричь волосы, которые отросли за время госпитализации, или подровнять челку, кому-то — сделать гигиенический маникюр для рук, которые стали сухими от дезинфицирующих средств. Но кроме практической стороны есть и другая.

Мама Руслана Шляхова с новой стрижкой Фото: Екатерина Ичанская

«Для мам это еще и возможность почувствовать заботу, ощутить себя не просто мамой ребенка, который болеет, а женщиной, — рассказывает Александра Немировская, координатор по работе с подопечными. — Во время лечения они ведь не думают о себе — только о ребенке, о его болезни, о том, как со всем этим справиться. Держатся, но порой ресурса уже нет. И когда мы что-то делаем для них, когда приходят мастера красоты и дают им возможность немного абстрагироваться от забот, мамы радуются этому и очень ценят такую поддержку». Больничный салон красоты — это почти всегда работа в полевых условиях. И к этому нужно быть готовым. В клиниках нет отдельных комнат и условий, к которым привыкли профессионалы индустрии красоты: не тот свет, могут зайти посторонние, нет специальных кресел. Но координаторы отделений всегда стараются сделать обстановку максимально комфортной для работы волонтеров. А волонтеры, в свою очередь, часто относятся к этому с пониманием: смысл того, что они делают, и счастливые улыбки мам оказываются важнее всего остального.

Мне важно дать маме почувствовать, что она не одна, что ее понимают. Потому что то, что мы делаем, — это не просто брови и стрижка — это поддержка. Поддержка человека человеком. Наталья Вербаховская, бровист и визажист

«Условия и правда могут быть разными, — делится Наталья Вербаховская, бровист и визажист. — Но у многих из нас большой стаж, и мы умеем работать на любых площадках. Иногда приходится возить с собой лампы, стулья, кейсы, на которые можно сесть. Да и голь на выдумку хитра: многое можно решить на месте, ко многому можно приспособиться. Но надо понимать, что все это — вопрос личной ответственности. Когда я иду в больницу, я заведомо предполагаю, что там может быть… по-всякому, и я решаю, готова я к этому или не готова, принимаю эти риски или не принимаю. Я лично их принимаю. Потому что иду не для того, чтобы насладиться красивой студией, а для того, чтобы поделиться чем-то с людьми, что-то принести им». Это «что-то» — не только обновленные стрижки, свежий маникюр и подкорректированные брови. Иногда это нечто неосязаемое и в прямом смысле бесценное: возможность поговорить, выдохнуть, посмеяться.

Фото: Екатерина Ичанская

«Во всем этом главное для меня — дать почувствовать родителям, что жизнь все равно есть, что она не останавливается, — объясняет Наталья. — Помочь не зацикливаться на происходящем: вспомнить вместе что-то интересное, обсудить книгу, поговорить о том, что выходит за рамки медицинских вопросов, поболтать о детях — просто так, вне болезней и процедур. Дать маме почувствовать, что она не одна, что ее понимают. Потому что то, что мы делаем, — это не просто брови и стрижка — это поддержка. Поддержка человека человеком». «Это большая помощь для нас, родителей! — подтверждает Елизавета. — Бывает, мы в больнице с ума сходим. Очень непросто это все. А тут к нам приходят, что-то невероятное делают с волосами, ногтями, бровями, разговаривают с нами — идеально же! Большая радость, что есть люди, которые помогают мамам оставаться красивыми и поддерживают их в такой трудный момент. Это так важно для разгрузки, особенно когда в больничной палате проводишь несколько месяцев, полгода, год. Мы всегда ждем такие дни и таких мастеров. Приходите чаще, мы вам очень рады!»

Фото: Екатерина Ичанская

Родители действительно нуждаются в такой поддержке, хотя сами часто стесняются говорить об этом или считают это неважным в условиях, когда ребенок болен. Поэтому мы просим за них. Если вы парикмахер, мастер маникюра или бровист, вы можете стать волонтером фонда и помочь подопечным и их родителям стать немного счастливее. Можно приходить в больницу периодически по запросу родителей (раз или два в месяц) или только на мероприятия (например, на День красоты в честь 8 Марта или Дня матери и на подготовку к выпускному вечеру). Вы сами решаете, в какой степени и с какой регулярностью готовы помогать.