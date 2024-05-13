С Днем волонтера!

«Это мне по силам — помогать, быть рядом с детьми и семьями, которым нужна моя помощь» — так решили вы однажды, и вот мы вместе. Спасибо вам, и с вашим днем!
Каждый год 5 декабря мы спешим к вам с поздравлениями и благодарностями. Не было бы вас — не было бы нас: когда-то давно фонд начался с двух волонтеров, потом стал расти и превратился в большой и взрослый (в этом году нам исполнилось 18!), но волонтерство навсегда вплетено в нашу ДНК. Именно благодаря вам мы вместе можем делать для детей, которые лечатся прямо сейчас от тяжелых болезней, так много всего важного и нужного.
В лечении рака нет мелочей. Даже молчаливое присутствие рядом может стать решающим в сложный момент: оставаться один на один с болезнью очень сложно. А уж все остальное! Помощь в передвижениях (автоволонтеры), переводы документов (переводчики), юридические тонкости (такие, что без суперпрофессионалов, волонтеров-юристов не обойтись), учителя, чтобы ребята могли не только лечиться, но и учиться, помощники на выездных реабилитационных программах, чтобы дети могли прийти в себя после болезни и вернуться к активной жизни. А «Дни красоты»? Макияж, прическа, маникюр — в больнице мамам так хочется праздника!
День волонтера празднуется в самом классном, но и самом загруженном месяце в году — в декабре. Все думают о том, как бы не пропасть в суете предновогодних дней, успеть сделать все дела (или отложить их на «после праздников»), встретить Новый год, и… ничего не успевают.
А вы успеваете все!
Нурлана вечером сделала уроки с тремя детьми, утром приготовила завтрак, всех отправила/отвела в школу и сама пошла туда же. У нее — «Уроки доброты», разговор о благотворительности в школе.
Сережа работает весь день, а вечером, перед тем как вернуться домой, отвозит в больницу памперсы и игрушки для «Коробки храбрости».
Анатолий всегда готов приехать, чтобы организовать пространство для праздника, перенести массу коробок, передвинуть, что попросят, и сделать другую чисто мужскую работу. «Я уверен: каждый может найти свой способ помогать. И если мы все будем по чуть-чуть делать хорошее, мир изменится» — вот его философия.
Байн и Энни еще не поставили елку дома, но уже планируют украшать отделение больницы и готовят сценарий новогоднего представления. Ведь очень важно поздравить детей, которые не смогут уехать домой на праздники. Скоро к Байн и Энни присоединятся Аня и Никита. Но они пока на работе, ждут выходных.
Байн очень важно поздравить детей!
Таша запланировала на декабрь еще несколько уроков рисования с детьми — надо же успеть проработать все зимние традиционные открытки, поздравления, нарисовать всевозможных снеговиков и, конечно, других сказочных персонажей. Таша занимается с детьми онлайн, на ее уроках всегда полный аншлаг.
Рабочий день закончился, но у Марины еще есть дела: она помогает родителям подопечных фонда, которые выписались из больницы и уехали домой, получить лекарства бесплатно. Перед Новым годом выписавшихся становится чуть больше (что хорошо!), но это значит, что и работы у юристов-волонтеров может прибавиться. Марину это не пугает: главное — дети дома. И с лекарствами.
А кто отвезет подарки, которые покупали благотворители фонда детям? Подарков много, ребята их очень ждут, и это прекрасно понимают автоволонтеры фонда. И ничего, что в Москве традиционные декабрьские пробки, о которых знают не только водители. «Подарки сами себя не отвезут», — справедливо решает Дмитрий, загружает полный багажник чудес и отправляется в Центр Рогачева и РДКБ.
Костя и Таня разбираются в правилах новых настольных игр. Игры нужны везде: и в больничном отделении, и в программе проекта «Немедицинская реабилитация», и в онлайн-программе для всей семьи. Волонтеры проверяют каждую игру на себе: собираются с друзьями и проходят весь путь сами. Так готовится сюрприз для детей.
Кстати, некоторым детям врачи разрешают выходить из больницы. Для них Ира организует поездки на мероприятия: получает приглашения, ищет транспорт, пишет родителям. И точно знает: ее усилия принесут эмоции и впечатления, которые очень нужны во время долгого лечения.
А Игорь уже планирует январские выходные. Ему важно успеть на больничные елки и сделать красивые фотографии, которые потом будут переданы детям и родителям. И это важное, хотя и сложное для всей семьи время останется не только в воспоминаниях.
Спасибо всем, кто находит время помогать и быть рядом. С Днем волонтера!
Новости
С Днем волонтера!
«Это мне по силам — помогать, быть рядом с детьми и семьями, которым нужна моя помощь» — так решили вы однажды, и вот мы вместе. Спасибо вам, и с вашим днем!
Всегда на связи
Четыре года назад, когда началась пандемия, волонтеры потеряли возможность приходить к детям в больницы. Чтобы поддерживать ребят удаленно, был придуман проект «На связи». И он работает до сих пор.
«Мне было тяжело видеть боль»
Мы всегда говорим, что помогать можно по-разному: главное, найти свой путь. Мария Коруз, волонтер проекта выездные мероприятия, поделилась своей историей о том, как она нашла комфортное для себя волонтерство.