С Днем волонтера!

«Это мне по силам — помогать, быть рядом с детьми и семьями, которым нужна моя помощь» — так решили вы однажды, и вот мы вместе. Спасибо вам, и с вашим днем!

Каждый год 5 декабря мы спешим к вам с поздравлениями и благодарностями. Не было бы вас — не было бы нас: когда-то давно фонд начался с двух волонтеров, потом стал расти и превратился в большой и взрослый (в этом году нам исполнилось 18!), но волонтерство навсегда вплетено в нашу ДНК. Именно благодаря вам мы вместе можем делать для детей, которые лечатся прямо сейчас от тяжелых болезней, так много всего важного и нужного.

В лечении рака нет мелочей. Даже молчаливое присутствие рядом может стать решающим в сложный момент: оставаться один на один с болезнью очень сложно. А уж все остальное! Помощь в передвижениях (автоволонтеры), переводы документов (переводчики), юридические тонкости (такие, что без суперпрофессионалов, волонтеров-юристов не обойтись), учителя, чтобы ребята могли не только лечиться, но и учиться, помощники на выездных реабилитационных программах, чтобы дети могли прийти в себя после болезни и вернуться к активной жизни. А «Дни красоты»? Макияж, прическа, маникюр — в больнице мамам так хочется праздника!

День волонтера празднуется в самом классном, но и самом загруженном месяце в году — в декабре. Все думают о том, как бы не пропасть в суете предновогодних дней, успеть сделать все дела (или отложить их на «после праздников»), встретить Новый год, и… ничего не успевают.