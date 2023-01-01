Программа «Возвращение детства»

Хотите стать волонтером фонда?
Навещая детей, волонтеры привносят разнообразие в больничные будни. Живое общение, игры и мастер-классы, кинопоказы и импровизированные дискотеки — список дел, которыми можно заняться, практически бесконечен. А значит, каждый может найти занятие по душе. Дети всегда очень ждут встреч с волонтерами и радуются их приходу. А пока дети заняты, родители могут немного отдохнуть и уделить время себе.
Если вы хотите стать больничным волонтером, убедитесь, что вы живете или работаете неподалеку и сможете посещать одну из клиник хотя бы раз в две недели. А еще будьте готовы пройти небольшой медосмотр, чтобы подтвердить, что вы здоровы и безопасны для детей.
Клиники, которым мы помогаем
Личная история
Елена и Игорь вместе уже сорок лет, на пенсии у пары появилось много свободного времени, и они решили заняться волонтерством.
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координатор программы
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