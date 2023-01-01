Программа «Возвращение детства»

Больничные волонтеры день за днем доказывают простую истину: тяжелая болезнь не означает, что жизнь остановилась и детства не будет. Еще как будет!

Навещая детей, волонтеры привносят разнообразие в больничные будни. Живое общение, игры и мастер-классы, кинопоказы и импровизированные дискотеки — список дел, которыми можно заняться, практически бесконечен. А значит, каждый может найти занятие по душе. Дети всегда очень ждут встреч с волонтерами и радуются их приходу. А пока дети заняты, родители могут немного отдохнуть и уделить время себе.

Если вы хотите стать больничным волонтером, убедитесь, что вы живете или работаете неподалеку и сможете посещать одну из клиник хотя бы раз в две недели. А еще будьте готовы пройти небольшой медосмотр, чтобы подтвердить, что вы здоровы и безопасны для детей.