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Стать волонтером

Программа «Возвращение детства»

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Больничные волонтеры день за днем доказывают простую истину: тяжелая болезнь не означает, что жизнь остановилась и детства не будет. Еще как будет!

Хотите стать волонтером фонда?

Да, хочу

Навещая детей, волонтеры привносят разнообразие в больничные будни. Живое общение, игры и мастер-классы, кинопоказы и импровизированные дискотеки — список дел, которыми можно заняться, практически бесконечен. А значит, каждый может найти занятие по душе. Дети всегда очень ждут встреч с волонтерами и радуются их приходу. А пока дети заняты, родители могут немного отдохнуть и уделить время себе. 

Если вы хотите стать больничным волонтером, убедитесь, что вы живете или работаете неподалеку и сможете посещать одну из клиник хотя бы раз в две недели. А еще будьте готовы пройти небольшой медосмотр, чтобы подтвердить, что вы здоровы и безопасны для детей. 

Клиники, которым мы помогаем

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Российская детская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко
Московский областной онкологический диспансер в Балашихе
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина

Личная история

Елена и Игорь вместе уже сорок лет, на пенсии у пары появилось много свободного времени, и они решили заняться волонтерством.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Катерина Шандина,
координатор программы

+7 (925) 455-02-79
welcome@podari-zhizn.ru

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