Настольные игры: время идти на сближение

Уже четыре года в «Подари жизнь» есть реабилитационная программа «Мы в игре». Разбираемся, какой эффект дают настольные игры, раз фонд ежегодно их закупает, а волонтеры играют в них вместе с подопечными семьями.

Спустя 365 онлайн-встреч, которые уже провели волонтеры, мы с уверенностью можем сказать, что настольные игры оказывают невероятное терапевтическое воздействие. Не только на семью, но и на каждого, кто вовлечен в этот процесс. Поэтому мы попросили участников подробно рассказать, почему они когда-то решили стать участниками программы.

365 онлайн-игр провели волонтеры за четыре года программы Фото: Юлия Ласкорунская

Связь, позитив и совместность Рассказывает Анастасия, мама Вики и Артема «Настольные игры вернулись в нашу жизнь в больнице. Я заметила, что после них даже и болезнь стала протекать по-другому. Показатели крови росли, дочь лучше себя чувствовала. Тогда я осознала, насколько важен эмоциональный фон. В ситуации болезни родители вымотаны и морально, и физически. Ребенок устал от “химий”, таблеток, лечения. И черпает позитивные эмоции только из таких занятий, как игры. Болезнь стала огромным ударом для всей семьи. В ноябре 2022-го у Вики диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Два года лечения дались непросто. Дочь сильно переживала из-за потери волос. Были много “побочек”, проблемы с позвоночником, Вике пришлось заново учиться ходить. Младшему, Артему, было в тот момент четыре года. И первые два месяца, пока мы безвылазно лежали в больнице, он жил у родственников и друзей. Из-за стресса получил нервный тик, который мы потом долго лечили.

Анастасия, Вика и Артем за игрой Фото: из личного архива

Артем очень переживал за сестру и как будто даже резко повзрослел. Пока дочь лежала, а затем была в инвалидном кресле, он, еще совсем маленький ребенок, очень помогал за ней ухаживать. Банан очистит, воду даст, все принесет, унесет. Было сложно, но мы справились. Да, болезнь отступила, но именно сейчас я понимаю, как важно продолжать поддерживать эмоциональную связь с детьми после такого сложного пути. Совершенно точно надо больше времени проводить вместе. Поэтому, когда я узнала про программу “Мы в игре”, сразу поняла, что это то, что нам надо. Мы откликнулись. Нам прислали анкету, где мы рассказали о себе, своих желаниях, описали опыт с настольными играми. Затем познакомились с куратором Еленой, определились с удобным для всех временем. А уж потом стали играть с Алиной онлайн. Всего сыграли пять игр. Вообще, хочу отметить, насколько все душевно и с искренней заинтересованностью относились к нам на протяжении всей программы.

Когда я узнала про «Мы в игре», сразу поняла, что это то, что нам надо. Всего мы сыграли пять игр. Спасибо, что все было так душевно и искренне! Анастасия Петрушина, мама Вики и Артема

И дети это тоже чувствовали. Был один интересный момент. Наша последняя игра в программе оказалась довольно сложной. Я сначала подумала, что Артем, наверное, не справится. Он вроде вник сначала, но потом лег на кровать вниз головой и стал обнимать своего плюшевого гуся Бульона. Мне даже стало неудобно перед Алиной, которая проводила игру. Я говорю: “Сын, ну куда ты пошел, вообще-то прямой эфир идет”. Он полежал, о чем-то подумал, вернулся и стал играть с еще большей увлеченностью. А потом даже попросил оставить нам именно ее (после программы семьям на выбор предлагают две игры, которые им понравились больше всего. — Прим. ред.). Сказал, что теперь это его любимая настольная игра!

Играть, общаться, быть рядом Фото: из личного архива

Быть (и играть) вместе «Идея программы “Мы в игре” зародилась во время пандемии, когда мы не могли приглашать подопечных фонда на выездные программы. Мы думали о том, как им помочь, и придумали, что будем привозить игры детям домой, а саму игру вести онлайн, — рассказывает Татьяна Ананьева, координатор проекта. — То есть физически нас нет рядом, но в то же время мы стараемся создать такую атмосферу, чтобы семья почувствовала заботу и наше личное участие. Волонтер присутствует, помогает, заботится, хотя и делает это онлайн. Во всех наших реабилитационных программах есть настольные игры. Мы видим, как они всегда чудесно работают, объединяют семью, дают положительные эмоции и показывают, как важно собираться вместе и разделять их друг с другом. И такую традицию можно создавать и сохранять. Тем более что часто во время болезни братья или сестры больного ребенка испытывают стресс, иногда начинают отдаляться. И игры в этом смысле хороший способ их объединить. И ведь всегда можно найти то, что будет интересно всем.

Суть программы: в течение двух месяцев для семей проводится по пять онлайн-встреч, на которых они под чутким руководством волонтеров фонда играют в настольные игры. Один вечер, один волонтер, одна семья, одна игра.

Мы часто получаем в конце программы отзывы, что помогли объединить семью. Одна из мам как-то написала: “Мне не удавалось найти повод, чтобы вот так всем вместе собраться и провести круто время”. А теперь они делают это чаще. Несколько раз мы получали отзывы от семей, где есть старшие дети, что они, глядя на то, как волонтеры помогают их семье, сами стали задумываться о волонтерстве». Подготовка и сопровождение «Я сопровождаю семьи на протяжении всего цикла игр. Ввожу их в игры, знакомлю с волонтерами-мастерами, которые проводят игры, — комментирует Елена Шумилова, волонтер — куратор семей. — Выполняю техническую подготовку к первой игре, настраиваю устройства, отвечаю на вопросы и дальше просто сопровождаю. До сих пор считаю волшебством, что нам удается удаленно организовывать такой классный досуг для семей.

Елена Шумилова, волонтер — куратор семей Фото: из личного архива

К такому формату волонтерства я пришла не сразу. Сначала помогала pro bono. Со временем появилась уверенность, что смогу дать детям что-то большее. Поискала и поняла, что хочу попробовать “Мы в игре”. Думаю, что эта программа позволила мне небольшими шагами, мягко приблизиться к взаимодействию с семьями, которые столкнулись с серьезными испытаниями. Теперь хочу двигаться дальше и пробовать себя в реабилитационных программах, который проходят офлайн». «Я долго наблюдала за работой фонда. И однажды увидела запрос на поиск людей, которые любят настольные игры, хотят стать волонтером, но не могут, потому что далеко живут. А я из Башкирии. И вот тут я поняла, что пазл сложился, — так я стала мастером в программе “Мы в игре”, — делится Алина Рафикова, волонтер-мастер, проводит игры в семьях. — Было и еще кое-что, что подтолкнуло меня к участию. Моя семья тоже столкнулась с онкологией. Когда проходишь этот путь, понимаешь, как важно после пережитого стресса постепенно входить в нормальный ритм жизни, начинать получать удовольствие от того, что происходит, проводить время вместе.

Алина Рафикова, волонтер-мастер, проводит игры в семьях Фото: из личного архива

Я встречаюсь с семьями онлайн, и моя задача — просто и быстро рассказать правила игры, а затем провести ее. Список игр, которые я могу проводить, формируется заранее. Потом я даю свои свободные даты и время, стыкуюсь с семьями, в оговоренное время подключаюсь в Zoom. Перед этим волонтеры привозят в семью игры, помогают настроить технику. У фонда есть даже специальные штативы, которые устанавливаются так, что мне видно все игровое поле. И вот мы в игре! За одну программу мы играем с разными семьями. Иногда приходим в семью повторно. Я люблю такие моменты, потому что уже как будто с друзьями играешь. Как раз так получилось с семьей Анастасии. Во второй раз у нас была довольно сложная игра. Про северные страны и путешествия по ним. Мне показалось, для Артема было сложновато, я даже переживала, потому что он постоянно убегал обниматься со своим гусем. У них дома живет огромный плюшевый гусь по кличке Бульон. Они считают его своим талисманом. Так вот, через какое-то время Тема не просто вернулся в игру, но и попросил подарить им именно ее. Я была счастлива!

Я встречаюсь с семьями онлайн, и моя задача — просто и быстро рассказать правила игры, а затем провести ее. Иногда прихожу в семью повторно, и это мне очень нравится. Алина Рафикова, волонтер-мастер