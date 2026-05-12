Семь дней «Молодости»

Рассказываем, как неделя на алтайской турбазе «Молодость», которую фонду щедро предоставил Алексей Карахан, изменила жизнь десяти подростков и их родителей.
Реабилитация после болезни — это не про лекарства, это про возвращение вкуса к жизни. Целую неделю дети и их родители учились главному: быть собой, раскрываться рядом с другими и отпускать прошлые страхи. В итоге все получилось как нельзя лучше: ребята доказали самим себе, что они справились, что жизнь продолжается и все самое интересное еще впереди.
Видео: Евгения Ванеева
Главной идеей реабилитационной программы было помочь участникам в безопасной и поддерживающей обстановке обнаруживать и проявлять себя, свою уникальность, свой взгляд на мир. А еще общаться, играть, удивляться и открываться новому опыту.
«Попасть на Алтай было моей давней мечтой. И эта поездка стала просто невероятной. С ребятами мы сразу нашли общий язык. Очень много было игр, включая спортивные, и они сплотили нас сильно. Я давно так не веселилась, — делится впечатлениями Оля Кольцова, подопечная фонда. — Очень крутые волонтеры у нас. На таких программах сильно раскрепощаешься, перестаешь думать о том, что кто-то может тебя осудить, что-то сказать, и это сильно помогает потом взаимодействовать с людьми в реальном мире. Становишься более открытым и легче идешь по жизни».
Фото: из личного архива
Одним из самых важных и трогательных моментов программы стало прикосновение к теме отношений детей и родителей, того, как поколения близки и далеки одновременно. Дети старались узнавать больше о своих родителях, а родители — о детях. В конце программы участники записали вопросы, которые хотели бы задать другому поколению. Вопросы и ответы вызвали много эмоций и желание продолжать диалог: у детей возникло больше вопросов, чем у взрослых, но взрослые были готовы отвечать до конца.
«У меня с сыном доверительные отношения, но на программе мы обсудили много нового. Поняли, что какие-то интересы у нас могут быть разными, что иногда мы не слышим друг друга — ни он меня, ни я его, — делится Олег Шебанов, папа Матвея, подопечного фонда. — Также было важно, что родители между собой делились жизненными фишками, потому что это редкость — встретить кого-то, кто был в похожей жизненной ситуации. Я увидел, что есть родители, которым пока тяжело говорить о пережитом опыте. Они, например, говорят: “Мы болели”. А я сейчас уже понимаю, что болели не они, а их ребенок. Мне, как человеку уже прожившему эту ситуацию, важно поделиться своим опытом, рассказать, как я справился».
Фото: из личного архива
В программе было много физической активности и отдыха на природе. Хайкинг, рафтинг, походы к водопадам давали всем возможность расслабиться и вдохновиться. На территории турбазы организаторы провели для родителей и детей медитативные практики с гонгами и поющими чашами и даже концерт, где прозвучала этническая музыка и старинные песни на разных языках.
«Это было замечательно. Мы практически постоянно находились на природе. Плюс очень прикольно подобрались ребята на программе, все прекрасные, скучно не было. А само место — Алтай, виды просто незабываемые. Не пересмотреть, не насмотреться, — говорит Ваня Яницкий, подопечный фонда. — Сама база очень удобная, отдельный восторг — это баня! Вообще, я очень рад, что мама отдохнула, стала более жизнерадостной, заряженной. И было здорово пообщаться с такими же ребятами, как и я. Ведь после таких болезней мы совсем по-другому ценим и ощущаем жизнь».
Фото: из личного архива
Реабилитационная смена — это не просто серия мероприятий, а настоящий живой процесс, где каждый мог быть собой, открываться и получать поддержку. Важно было сделать так, чтобы любой почувствовал себя классным, нужным и важным. И кажется, это получилось.
«Когда мы вернулись с Матвеем из больницы, садились с семьей ужинать и молчали. Как будто больше в нашей жизни и не было ничего другого, кроме болезни. На целый год нам пришлось разделиться. Младшего я еще кормила грудью, но пришлось отдать его маме. Муж со средним сыном был, я с Матвеем уехала в больницу. И тогда для нас спасательным кругом стала реабилитационная программа фонда “Мы в игре”, — делится Илона Ахременко, мама Матвея. — А поездка на Алтай — это первый опыт моего отдыха не всей семьей, а только с Матвеем. Это было немного волнительно, потому что раньше вдвоем мы уезжали только в больницу. Но атмосфера места настроила нас на самый позитивный лад. Сразу видно, что тот, кто создал эту базу, этот клуб, — человек с огромной душой.
У нас, взрослых, получилось свои эмоции отпустить: где-то мы выплакивали свои переживания, а где-то рыдали только от смеха.Илона Ахременко мама Матвея
Очень здорово было смотреть, как Матвей общается с ребятами, насколько бережная вокруг нас среда, созданная волонтерами и организаторами. У Матвея протез правой руки, и, несмотря на это, даже спортивные события были адаптированы так, чтобы он себя чувствовал комфортно и уверенно. И у нас, взрослых, получилось свои эмоции отпустить: где-то мы выплакивали свои переживания, а где-то рыдали только от смеха. Поездка на Алтай подарила нам с сыном невероятные эмоции и новые общие мечты.
Невероятные впечатления подарили не только виды Алтая и продуманность программы. Огромную роль сыграли особая атмосфера, сервис и пространство турбазы, где каждый дом как отдельная история и каждый имеет свое лицо. Особый дух места и творческий подход чувствовались во всем, а креативные призывы и надписи вызывали улыбку и вдохновляли на свершения. Одна из них — «Выходи из комнаты, совершай ошибки!» — даже стала спонтанным девизом участников программы.
Фото: из личного архива
Теперь погрузиться в этот невероятный мир смогут и другие подопечные фонда. Ведь Алексей Карахан, худрук и создатель турбазы «Молодость», принял решение, что дважды в год будет дарить такую возможность детям и их родителям.
«Приезд на нашу базу чудесной компании ребят, которые справились с болезнью, — это огромный заряд бодрости и позитива для всех вокруг. Я шутил, что никогда в жизни не видел одновременно столько самых счастливых людей на земле, — рассказывает Алексей Карахан. — Я сам болел онкологическим заболеванием, и, к сожалению, довольно много людей в моей семье болело, не все успешно побеждали. Поэтому я довольно хорошо себе представляю человека, который находится в стадии ремиссии. Какой невероятный заряд позитивной жизненной энергии, жизнелюбия, радости, благодарности за все, что происходит вокруг, он не только испытывает, но и раздает всем вокруг в качестве атмосферы и теплоты. А для проекта “Молодость”, во многом творческого и не просто гостиничного, ориентированного на психоэмоциональное восстановление людей, такой вот энергообмен — это всегда невероятно круто».
Фото: из личного архива
Что такое любовь
Екатерина Кольцова, мама Оли, подопечной фонда: «После болезни Оле было сложно возвращаться в обычную жизнь. Она заболела, когда только пошла в четвертый класс, а вернулась в школу только в восьмом. Мне, как маме, очень приятно было видеть своего ребенка и наблюдать за тем, как она общается с другими ребятами, насколько она открывается и чувствует себя свободно. Я обычно выдыхаю на таких программах. Отдыхаю от всех дел и забот и просто радуюсь за своего ребенка.
Находиться в таком коллективе дорогого стоит. Чувствуешь, какими должны быть люди. И что такое любовь. Все в мире должно быть таким же, как на этих программах. Особенно как на этой алтайской программе. Я очень рада, что дочь видит волонтеров, организаторов, ребят и понимает, какие люди должны окружать ее в будущем».
Мы от всего сердца благодарим Алексея Карахана и всю команду турбазы «Молодость» за гостеприимство, профессионализм и невероятную заботу! Отдельная благодарность Олегу Леонову, благотворителю, который подарил семьям «крылья», оплатив авиаперелет всех участников программы.
