Всегда «На связи»!

Четыре года назад, когда началась пандемия, волонтеры потеряли возможность приходить к детям в больницы. Чтобы поддерживать ребят удаленно, был придуман проект «На связи». И он работает до сих пор.

За четыре года существования проекта число участников и география «На связи» серьезно увеличились: в проекте участвуют более четырех десятков волонтеров из разных городов России и даже стран.

Живая встреча волонтеров фонда: не всегда же быть онлайн!

«Основная цель “На связи” — обеспечить вниманием и общением каждого ребенка, который не может получить то, что ему надо из-за ограничений по здоровью, а заодно позаниматься полезным и интересным, — рассказывает Мария Коруз, координатор волонтерских программ. — В проекте есть самые разные активности: от программирования и совместного чтения вслух до йоги и журналистики. Участвовать в них может вся семья, для взрослых тоже все есть. За четыре года существования “На связи” появилось много новых направлений, и часть из них придумали наши подопечные». Татьяна Яковлева из Новосибирска участвует в проекте «На связи» с 2021 года. До этого времени она поддерживала фонды переводами, но активно в их жизни не участвовала — потому что живет в Сибири. А зимой два года назад Татьяне попалось на глаза интервью с сотрудниками «Подари жизнь», после которого она перешла на сайт фонда и увидела, что быть волонтером можно и удаленно. Заполнила анкету, прошла обучение и присоединилась к проекту.

Татьяна Яковлева, биолог, волонтер фонда и просто замечательный человек

«Фонд дает мне больше, чем я ему» Сперва Татьяна попала в направление «Изба-читальня» и на первом занятии разбирала с детьми «Летящие сказки» Владислава Крапивина. Признается, что волновалась настолько, что потом долго не могла уснуть. Но со временем освоилась, наладила контакт с детьми, и начала, помимо чтения вслух, проводить занятия по биологии. «Мои дети уже выросли, и участие в проекте дает мне ощущение смысла жизни. В детстве мы мечтаем делать людей счастливыми, а мир лучше, но со временем это размазывается и теряется как-то. После занятий у меня всегда есть ощущение, что я принесла конкретную, осязаемую пользу. Думаю, фонд даже дает мне больше, чем я ему».

Всегда «На связи»!

«Это общение очень поддерживает» Артему Шафикову 17 лет, он из Ульяновской области, в 2018 года закончил лечение в Центре Димы Рогачева. В 2021, уже после выписки, его пригласили в чат «На связи». С того момента Артем стал активным участником проекта. Присоединялся почти к каждой встрече как слушатель, а со временем и сам начал делать доклады и презентации по своим любимым темам — кругосветным путешествиям и биологии. «Наши встречи очень отличаются от школьных докладов свободным обсуждением, можно узнать больше деталей. Я очень благодарен тем, кто придумал этот проект и работает над ним каждый день. Люди с большой буквы. Мне было нужно это общение и тогда, и сейчас: я почти всегда дома и учусь онлайн. Разговаривать, узнавать новое и интересное — много значит для меня и очень поддерживает». Если у вас есть желание помогать детям, приглашаем вас заполнить анкету и присоединиться к ознакомительной встрече 15 октября 2024 года. На ней мы расскажем о всех форматах волонтерской помощи, которые есть в «Подари жизнь».