03.12.2018 Артем в ремиссии, завершил лечение, выписан. Все нормально. Показана реабилитация в центре «Русское поле».

01.10.2018 Лечение продолжается, состояние стабильное, простуда постепенно проходит. Но начало следующего блока химиотерапии пока пришлось отложить: еще не восстановились тромбоциты.

20.08.2018 Операцию решено было провести эндоскопическим методом, метастатический очаг не найден. Проведен очередной блок химиотерапии, сейчас ожидается снижение показателей крови.

31.07.2018 Артем получает химиотерапию с «Метотрексатом», также ему предстоит операция по удалению подозрительного очага в легком. Переносит лечение удовлетворительно.

20.06.2018 Артем прооперирован, осложнений нет, послеоперационный период протекает гладко. Мальчик уже переведен обратно в подростковое отделение для продолжения специфической терапии.

31.05.2018 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вчера на Пятом канале про мальчика вышел сюжет. На лечение Артема было перечислено 8 928 393 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

29.05.2018 Артем болеет с декабря 2017 года, тогда у него появились первые боли в левой голени. В больнице Ульяновска долго не могли поставить точный диагноз, в конце января помогла биопсия — оказалось, что у мальчика остеосаркома. В Центре детской гематологии Артем прошел несколько курсов химиотерапии. Следующий этап лечения — операция по замене пораженной кости растущим эндопротезом.

Артему установят неинвазивный раздвижной эндопротез с запасом роста. Он позволит избавиться от необходимости частой замены протеза в связи с взрослением: его длину можно регулировать с помощью магнитного поля. Раздвижной механизм для эндопротеза будет стоить 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для мальчика.