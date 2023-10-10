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благотворительный фонд

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Помочь детям

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В этом разделе собрана информация о детях и молодых взрослых, которых вы можете поддержать во время лечения — принять участие в сборе средств на оплату лекарств, исследований, современных эндопротезов и многое другое.

Нужна помощь

Дима

Быков

11 летОстрый лимфобластный лейкоз
312 000 ₽ необходимо

Тимерлан

Тютин

1 годИммунодефицит
546 170 ₽ необходимо

Дети, которым вы помогли

Читайте обновления о ходе их лечения

Далеко не все лечение, необходимое детям, оплачивается государством. Что делать, если необходимого лекарства в клинике нет? На помощь приходят благотворители.

Истории детей

2.11.2023Истории

«Я буду частичкой тебя»

Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме, для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.

27.10.2023Истории

«Сейчас я дома, все замечательно»

Улыбаясь, рассказывает наша подопечная Рита Ямалетдинова, которая прислала видеопривет из дома! Год назад девочке был необходим дорогостоящий препарат «Ксалкори», с которым ей помогли друзья фонда.

18.10.2023Истории

Я знаю, у меня болезнь крови

Болезни Артема чуть больше месяца, но сколько всего уже произошло за это время. Сначала мальчик лечился в Курске, потом переехал в Москву. Начинал бороться с лейкозом, а теперь надо избавляться еще и от назойливой инфекции.

10.10.2023Истории

«Нам надо капаться»

У четырехлетней Снежанны два врага: лейкоз и грибковая инфекция, из-за которой несколько месяцев девочка почти не вставала с кровати и очень много спала. Но сдаваться спящая красавица точно не собирается. «Нам надо капаться», — говорит она маме.

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