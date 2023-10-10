18.10.2023 Истории

Я знаю, у меня болезнь крови

Болезни Артема чуть больше месяца, но сколько всего уже произошло за это время. Сначала мальчик лечился в Курске, потом переехал в Москву. Начинал бороться с лейкозом, а теперь надо избавляться еще и от назойливой инфекции.