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Далеко не все лечение, необходимое детям, оплачивается государством. Что делать, если необходимого лекарства в клинике нет? На помощь приходят благотворители.
Истории детей
«Я буду частичкой тебя»
Говорит Вика своему 11-летнему брату Диме, для которого она скоро станет донором костного мозга. И мальчик этому рад, потому что он очень любит Вику и хочет скорее вылечиться.
«Сейчас я дома, все замечательно»
Улыбаясь, рассказывает наша подопечная Рита Ямалетдинова, которая прислала видеопривет из дома! Год назад девочке был необходим дорогостоящий препарат «Ксалкори», с которым ей помогли друзья фонда.
Я знаю, у меня болезнь крови
Болезни Артема чуть больше месяца, но сколько всего уже произошло за это время. Сначала мальчик лечился в Курске, потом переехал в Москву. Начинал бороться с лейкозом, а теперь надо избавляться еще и от назойливой инфекции.
«Нам надо капаться»
У четырехлетней Снежанны два врага: лейкоз и грибковая инфекция, из-за которой несколько месяцев девочка почти не вставала с кровати и очень много спала. Но сдаваться спящая красавица точно не собирается. «Нам надо капаться», — говорит она маме.