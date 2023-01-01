Общение с подопечными

Хотите стать волонтером фонда?
Если состояние здоровья позволяет, врачи разрешают устроить вылазку в город, посетить яркое событие или исполнить мечту. А после выписки из больницы наступает новый этап — нужно восстановиться, разрешить себе снова быть здоровым и счастливым. Наши волонтеры общаются с подопечными на всех этапах лечения и реабилитации: придумывают и проводят мероприятия, поддерживают и сопровождают участников. А мы помогаем им и обучаем всему необходимому.
Как я могу помочь?
Реабилитационный проект
Возвращение к обычной жизни после длительной болезни — совсем непростая задача, решить которую помогает реабилитационный проект фонда. Волонтеры участвуют в выездных программах, чтобы помочь организовать разные активности для подопечных и их семей: стрельба из лука, балансборд, настольные игры и другие, а также провести мастер-классы. В костюмах героев сказок они создают непринужденную атмосферу для участников, сопровождают малышей и поддерживают взрослых. Не так важно, что вы уже умеете. Гораздо важнее, чтобы вы хотели научиться чему-то новому и стать частью нашей дружной команды.
Проект «Домовята»
Наступает момент, когда состояние ребенка не требует постоянного пребывания в больнице, но ему нужно несколько раз в неделю посещать процедуры. Семьи, приехавшие на лечение из других городов, размещаются на квартирах, которые арендует фонд. Волонтеры договариваются о визите и приходят в гости к ребятам и их родителям. Игры и общение, дружеские посиделки и рукоделие — все это дает возможность ребенку отвлечься, а взрослому — немного отдохнуть. Если вы легко находите контакт с людьми и можете составить им компанию, присоединяйтесь!
Проект «Профессии»
Проект «Профессии» — это не занятия по профориентации. Это легкий и развлекательный формат, который расширяет представления ребят о мире, ожидающем их за пределами больничных стен. Подумайте, можете ли вы интересно рассказать о том, чем вы занимаетесь? Преподнести этот материал в игровой форме? Приоткрыть секреты профессии, незаметные для стороннего наблюдателя? Если вы чувствуете, что это в ваших силах, приглашаем вас в проект!
Проект «Кругосветка»
Благодаря этому проекту юные пациенты могут совершать путешествия в разные страны, не выходя из больницы. Волонтеры делают увлекательные презентации о самых интересных уголках нашей планеты, рассказывают об обычаях, показывают диковинки, вместе с детьми делают поделки и сувениры на память о путешествии. Мероприятие может быть организовано примерно 1-2 раза в месяц, или в режиме онлайн. Можно поделиться интересными материалами для презентаций: книгами, сувенирной продукцией из разных стран, интересными диковинками.
Онлайн-проект «На связи!»
Когда единственным окном в мир остается интернет, мы делаем все возможное, чтобы продолжать общение с нашими подопечными. Волонтеры придумывают, с чем придут к детям — это может быть игротека, мастер-класс, викторина, дискотека и импровизации, клуб любителей Лего и многое другое. Выбирают дату и время. И вот уже через окошки в Zoom в палату врываются гости, смех и хорошее настроение. Если вы не можете регулярно ездить в больницу, живете в другом городе или даже стране, но готовы общаться с детьми онлайн — этот проект для вас.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Катерина Шандина,
координатор проекта
+7 (925) 455-02-79
welcome@podari-zhizn.ru