Общение с подопечными

Когда единственным окном в мир остается интернет, мы делаем все возможное, чтобы продолжать общение с нашими подопечными. Волонтеры придумывают, с чем придут к детям — это может быть игротека, мастер-класс, викторина, дискотека и импровизации, клуб любителей Лего и многое другое. Выбирают дату и время. И вот уже через окошки в Zoom в палату врываются гости, смех и хорошее настроение. Если вы не можете регулярно ездить в больницу, живете в другом городе или даже стране, но готовы общаться с детьми онлайн — этот проект для вас.