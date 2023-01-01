Хотите стать волонтером фонда?
Программы лояльности объединяют волонтеров, которые помогают нам в работе с подрастающим поколением, будущими и нынешними волонтерами и благотворителями фонда, а также всеми, кто сочувствует нашей деятельности. Мы уверены, что умная благотворительность — это основа благополучия любого общества. Поэтому волонтеры помогают нам распространять такой подход к благотворительности в целом и создавать лояльное отношение к фонду «Подари жизнь», в частности.
Как я могу помочь?
Проект «Дети помогают детям»
Сочувствие и сострадание к тем, кто попал в сложную ситуацию и кому нужна помощь — одни из самых важных качеств для современного человека. Волонтеры проекта организуют встречи с учениками школ, чтобы поговорить на тему благотворительности, ответить на вопросы о работе фонда, рассказать о том, как можно помочь ровесникам, которые вынуждены сражаться с опасными болезнями. А еще научить ребят организовывать и проводить свои собственные благотворительные мероприятия, в том числе в пользу подопечных «Подари жизнь».
Помощь в подготовке мероприятий
Ни одно большое мероприятие фонда не обходится без участия волонтеров. В их ведение попадают разные задачи: подготовка и украшение площадки, помощь с кейтерингом, организационная помощь и многое другое. Это слаженная команда под руководством event-менеджера, работающая с полной отдачей. В день мероприятия команда начинает работать задолго до прихода гостей и уходит с площадки последней, часто около полуночи. Поэтому если вы хотите присоединиться к этой волонтерской группе, рассчитывайте свои силы и будьте готовы к испытательному сроку.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Катерина Шандина,
координатор программы
+7 (925) 455-02-79
welcome@podari-zhizn.ru