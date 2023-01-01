Программы лояльности

Сочувствие и сострадание к тем, кто попал в сложную ситуацию и кому нужна помощь — одни из самых важных качеств для современного человека. Волонтеры проекта организуют встречи с учениками школ, чтобы поговорить на тему благотворительности, ответить на вопросы о работе фонда, рассказать о том, как можно помочь ровесникам, которые вынуждены сражаться с опасными болезнями. А еще научить ребят организовывать и проводить свои собственные благотворительные мероприятия, в том числе в пользу подопечных «Подари жизнь».