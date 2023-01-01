Принять участие в программе
Долгое лечение накладывает свой отпечаток. Ребенку может казаться, что у одноклассников своя жизнь, что он непоправимо отстал от других и этот разрыв уже не наверстать. В такие моменты особенно важно присутствие взрослого — компетентного и понимающего учителя, который помимо учебы будет уделять внимание самочувствию и самоощущению ребенка.
Как это работает? На первом этапе общения координатор выясняет, с каким запросом пришел ученик, на какой стадии выздоровления он находится, сколько времени он готов уделять занятиям. Затем начинается поиск подходящего преподавателя. Когда учитель найден, его соединяют с учеником, следят за соблюдением ритма обучения, оказывают методическую поддержку и собирают обратную связь.
Образовательные программы
Благотворительная школа
Волонтеры-учителя проводят индивидуальные занятия по основным школьным предметам для подопечных с 1 по 11 классы, а также занятия по иностранному языку и некоторым профильным предметам для студентов. Запрос на обучение в «Благотворительной школе» может звучать по-разному: хотим наверстать упущенное за время болезни, подготовиться к выпускным экзаменам или к поступлению в вуз. Комфортный ритм занятий и безопасная среда позволяют ребенку вернуть уверенность в себе и успешно восстановить утерянные знания и навыки.
Онлайн-школа «Фоксфорд»
Сотрудничество с онлайн-школой «Фоксфорд» позволяет подопечным фонда изучать школьные предметы и проходить разнообразные специализированные курсы, рассчитанные на учеников с 5 по 11 классы. Координаторы помогают определиться с наиболее важными направлениями для учебы, выбрать подходящие курсы и организовать подключение к занятиям. А «Фоксфорд» обеспечивает работу в онлайн-классе с профессиональным педагогом и другими учениками.
Все занятия, которые проводятся в рамках образовательных программ фонда, бесплатны для подопечных. Принять очное участие в образовательных программах может любой подопечный фонда, находящийся в Москве. К онлайн-обучению может присоединиться подопечный из любого региона России. Однако чем больше разница по времени с Москвой, тем сложнее будет найти учителя — мы постараемся, но не можем этого обещать.
Остались вопросы?
Алёна Голяновская,
старший координатор проекта
+7 (925) 085-40-55
reab@podari-zhizn.ru