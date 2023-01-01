Образовательные программы

Для многих подопечных фонда школа становится символом обычной жизни — той, которая была до болезни. Но возвращение к ней часто оказывается непростой задачей. Тогда на помощь приходят сотрудники и волонтеры фонда.

Долгое лечение накладывает свой отпечаток. Ребенку может казаться, что у одноклассников своя жизнь, что он непоправимо отстал от других и этот разрыв уже не наверстать. В такие моменты особенно важно присутствие взрослого — компетентного и понимающего учителя, который помимо учебы будет уделять внимание самочувствию и самоощущению ребенка.

Как это работает? На первом этапе общения координатор выясняет, с каким запросом пришел ученик, на какой стадии выздоровления он находится, сколько времени он готов уделять занятиям. Затем начинается поиск подходящего преподавателя. Когда учитель найден, его соединяют с учеником, следят за соблюдением ритма обучения, оказывают методическую поддержку и собирают обратную связь.