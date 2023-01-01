Немедицинская реабилитация

Реабилитация помогает подопечным семьям вернуться к обычной жизни после лечения. Все программы направлены на психологическую и социальную адаптацию детей, которые перенесли тяжелые заболевания.

В реабилитационных программах принципиальную важность имеют не занятия, которым мы посвящаем время, а то, как именно мы это делаем. В своей работе мы опираемся на подход, получивший название «терапевтического отдыха» (therapeutic recreation). Создавая разнообразные возможности и оказывая поддержку на каждом этапе, мы помогаем участникам получить новый опыт, пережить ситуацию успеха и перенести ее в свою обычную жизнь. Все происходящее воспринимается как насыщенный и разнообразный отдых, а сделать так, чтобы он был максимально эффективным с точки зрения реабилитации — уже наша забота.