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Немедицинская реабилитация

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Реабилитация помогает подопечным семьям вернуться к обычной жизни после лечения. Все программы направлены на психологическую и социальную адаптацию детей, которые перенесли тяжелые заболевания.

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В реабилитационных программах принципиальную важность имеют не занятия, которым мы посвящаем время, а то, как именно мы это делаем. В своей работе мы опираемся на подход, получивший название «терапевтического отдыха» (therapeutic recreation). Создавая разнообразные возможности и оказывая поддержку на каждом этапе, мы помогаем участникам получить новый опыт, пережить ситуацию успеха и перенести ее в свою обычную жизнь. Все происходящее воспринимается как насыщенный и разнообразный отдых, а сделать так, чтобы он был максимально эффективным с точки зрения реабилитации — уже наша забота. 

Впечатления участников программы

«Ветер перемен» — одна из реабилитационных программ фонда «Подари жизнь»: ничто так не сближает, как совместное покорение водных просторов, приготовление еды на костре и песни под гитару.

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