Принять участие в программе
Программы дают участнику уверенность в том, что серьезных изменений можно достичь, делая маленькие, посильные каждому шаги. Разумеется, идти в одиночку сложно. Поэтому мы привлекаем специалистов и волонтеров, а также обеспечиваем поддержку кураторов. Участники программ — подростки и молодые взрослые и их родители.
Реабилитационные программы
Тьюторское сопровождение «Компас»
Онлайн-программа для подростков и молодых взрослых. Схема работы проста: к каждому участнику проекта прикрепляется наставник-тьютор, который регулярно встречается с подопечным, задает ему открытые вопросы, предлагает упражнения и полезные приемы, помогает ставить цели и отслеживать изменения. При поддержке тьютора подопечные изучают свои сильные стороны и точки роста, повышают мотивацию к учебе и строят планы на будущее. Один цикл длится 2-3 месяца.
Программа «Про себя»
Эта программа была создана специально для родителей, чтобы в центре внимания оказались именно они — их самочувствие, потребности и трудности. Программа «Про себя» — это не работа с психологом, не консультации и не терапия. Наша задача — помочь освоить простые инструменты самопомощи, научить прислушиваться к себе, восстанавливаться и не терять силы. В течение месяца группа из 10-12 родителей занимается онлайн, получая профессиональную поддержку ведущего и кураторов.
Онлайн-программы бесплатны для участников. Большая разница в часовых поясах с Москвой может накладывать естественные ограничения на ее доступность для участников, проживающих в удаленных регионах России.
Остались вопросы?
Татьяна Ананьева,
координатор проекта
reab@podari-zhizn.ru,
+7 (926) 550-09-80