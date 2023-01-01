Эта программа была создана специально для родителей, чтобы в центре внимания оказались именно они — их самочувствие, потребности и трудности. Программа «Про себя» — это не работа с психологом, не консультации и не терапия. Наша задача — помочь освоить простые инструменты самопомощи, научить прислушиваться к себе, восстанавливаться и не терять силы. В течение месяца группа из 10-12 родителей занимается онлайн, получая профессиональную поддержку ведущего и кураторов.