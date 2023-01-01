Реабилитация в регионах

В рамках региональной программы мы много работаем над тем, чтобы реабилитация становилась более доступной и качественной, чтобы большее количество семей могли получить поддержку по месту жительства.

Благодаря разработкам сотрудников фонда, доступ к семейным реабилитационным программам получили жители Республики Башкортостан, а также Воронежской, Новосибирской и Пермской областей. И хотя программы фонда «Подари жизнь» доступны главным образом жителям Москвы и Московской области, вы можете обратиться за помощью в фонды, перечисленные ниже.