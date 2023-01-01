Реабилитация в регионах

Благодаря разработкам сотрудников фонда, доступ к семейным реабилитационным программам получили жители Республики Башкортостан, а также Воронежской, Новосибирской и Пермской областей. И хотя программы фонда «Подари жизнь» доступны главным образом жителям Москвы и Московской области, вы можете обратиться за помощью в фонды, перечисленные ниже.
Семейные программы в регионах
БФ «Берегиня» (Пермь)
Проводит семейную реабилитационную программу «Переменка для семьи» и программу «Переменка» для детей, проживающих в Перми и Пермском крае.
Контакты:
reab@fondbereginya.ru
АНО «Дети» (Москва)
Проводит зимние и летние смены реабилитационного лагеря для детей, перенесших онкологическое или гематологическое заболевание, их братьев и сестер. Для тех, кто проживает в Москве и Московской области, работает семейный реабилитационный клуб «Липки».
Контакты:
Алла Харютина,
+7 (903) 774-41-16,
lipkiclub@mail.ru
БФ «ДоброСвет» (Воронеж)
Проводит семейную реабилитационную программу «Семейные выходные», а также занятия в творческой студии для подопечных, проживающих на территории Воронежа и Воронежской области.
Контакты:
+7 (909) 213-39-71,
reabil@dobro-svet.ru
БФ «Защити жизнь» (Новосибирск)
Проводит семейные реабилитационные программы, а также детские реабилитационные лагеря для подопечных, проживающих на территории Новосибирска и Новосибирской области.
Контакты:
+7 (913) 739-67-70,
save-life@bk.ru
БФ «Потерь нет» (Уфа)
Проводит семейные реабилитационные программы «Семейные выходные» и «Один плюс один», а также детские реабилитационные лагеря для подопечных, проживающих на территории Уфы и Республики Башкортостан.
Контакты:
Наталья Решетникова,
+7 (917) 402-64-78,
poter-net@mail.ru
Фонд Хабенского (Москва)
Проводит семейные реабилитационные программы для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.
Контакты:
+7 (800) 250-93-05,
info@bfkh.ru