Принять участие в программе
Иногда для того, чтобы изменить течение своей жизни и открыть новые возможности, нужно попасть в совершенно другую среду — пожить на острове, окунуться с головой в заповедную природу и культурную среду другой страны. Это помогает примерить ранее незнакомые роли, исследовать свой потенциал, увидеть себя глазами других. И конечно, в таком путешествии к себе понадобятся проводники — компетентные специалисты, которые не первый год управляют парусами, воспитывают лошадей или занимаются реабилитацией онкопациентов.
Подобное путешествие не предполагает экстремальных нагрузок, серьезных физических и моральных испытаний или преодоления себя. В безопасной и поддерживающей атмосфере участники исследуют себя и свои отношения с окружающим миром.
Партнерские программы
Ветер перемен
Программа рассчитана на семьи с детьми от 9 лет и старше. В течение четырех дней участники, волонтеры и инструкторы живут в палатках на небольшом острове на Верхней Волге. Формируются пять экипажей, и под руководством опытных инструкторов они два раза в день выходят на воду и учатся управлять парусными катамаранами. Находясь на борту, членам семьи нужно суметь договориться и действовать как единая команда. И вскоре становится понятно, что важнее всего — уметь поддерживать друг друга и получать удовольствие от солнца, воды и паруса над головой.
Это семейная программа, которую фонд проводит совместно с парусным клубом «Лига ветра».
Сила лошади
Выездная четырехдневная программа для молодых взрослых в возрасте от 17 до 25 лет. В охранной зоне заповедника «Брянский лес», в отдалении от городского шума и суеты, ребята ежедневно занимаются с лошадьми, жгут по вечерам костер и встречают рассветы, много общаются, купажируют элитный чай и стреляют из лука. Программу ведет Ольга Платонова, сертифицированный бизнес-тренер с большим опытом работы в подобных программах. Совместно с Ольгой наши подопечные разбирают темы личного и командного лидерства, изучают эмоциональный интеллект и учатся работать с собственными эмоциями во взаимодействии с другими.
Лесные пираты
Лагерь «Лесные пираты», расположенный неподалеку от города Хайдельберг, учрежден немецким Фондом детского рака. Программа традиционно проводится один раз в год, в феврале, в ней принимают участие 10 наших подопечных со всей России в возрасте от 18 до 25 лет. Основные языки общения — немецкий и английский, но для поездки в лагерь не обязательно знать язык: волонтеры-переводчики всегда находятся рядом и готовы помочь. Безбарьерная среда и особая атмосфера принятия помогают ребятам иначе взглянуть и на свои возможности, и на возникшие в результате болезни ограничения.
Как принять участие в программе
Кто может?
Подопечные фонда, проживающих на территории Москвы и Московской области, а также близлежащих регионов. Исключение составляет программа «Лесные пираты», где нет ограничений по региону проживания.
Каждый подопечный может принять участие в конкретной программе только один раз.
Сколько стоит?
Все программы бесплатны для участников! Однако в некоторых случаях нужно самостоятельно добраться до места проведения программы на машине или электричке.
Для чего?
Приобретение навыков и умений не самоцель, а скорее — приятный бонус. Вы, безусловно, их приобретете, но куда важнее обрести внутреннюю смелость, уверенность, понимание своих сильных сторон, получить опыт взаимодействия с другими.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Алёна Голяновская,
старший координатор проекта
+7 (925) 085-40-55,
reab@podari-zhizn.ru