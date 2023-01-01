Партнерские программы

Выездные программы немедицинской реабилитации, разработанные совместно с профессионалами из партнерских организаций (тренерами, инструкторами, мастерами).

Иногда для того, чтобы изменить течение своей жизни и открыть новые возможности, нужно попасть в совершенно другую среду — пожить на острове, окунуться с головой в заповедную природу и культурную среду другой страны. Это помогает примерить ранее незнакомые роли, исследовать свой потенциал, увидеть себя глазами других. И конечно, в таком путешествии к себе понадобятся проводники — компетентные специалисты, которые не первый год управляют парусами, воспитывают лошадей или занимаются реабилитацией онкопациентов.

Подобное путешествие не предполагает экстремальных нагрузок, серьезных физических и моральных испытаний или преодоления себя. В безопасной и поддерживающей атмосфере участники исследуют себя и свои отношения с окружающим миром.