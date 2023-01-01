Семейные программы

Принять участие в программе
Собирая всю семью вместе и погружая ее в атмосферу программы, мы создаем возможности для позитивных изменений. Родители обнаруживают, что их дети могут больше, чем они ожидали. А дети видят родителей, пробующих что-то новое, ошибающихся, смеющихся. Родители, побывавшие на наших программах, высоко оценивают их воздействие. А дети обещают, что «ненадолго съездят домой и обязательно приедут обратно, чтобы мы не скучали без них». Но мы, конечно, скучаем.
Реабилитационные программы
Семейные выходные
Программа для всей семьи проводится 5-6 раз в год и собирает около 30 участников в возрасте от 5 лет. В течение трех дней при поддержке сотрудников и специально обученных волонтеров вовлеченные в разные активности участники делают выбор, достигают успеха и получают обратную связь. Многократное повторение этого цикла позволяет повысить уверенность в собственных силах и изменить представления о возможностях членов своей семьи. Можно заняться творчеством или подвигаться — полазить по веревочному городку, сыграть в мини-гольф или постоять на балансборде. Можно провести время со сверстниками, побыть вместе всей семьей или собрать свою компанию на игротеке. То, что даже не приходило в голову попробовать, оказывается увлекательным и затягивающим. Выясняется, что пробовать новое — интересно, весело и вовсе не страшно.
Один плюс один
Шести-семидневная программа для одного из родителей и подопечного в возрасте 5-7 лет. В фокусе внимания — психологическая разгрузка родителей, снижение гиперопеки, развитие коммуникативных и игровых компетентностей ребенка, приобретение нового опыта общения со сверстниками. В одной программе принимают участие 16 человек. Модульная структура программы позволяет гибко подстраиваться под потребности ребят, учитывать их настроение и самочувствие. Мы работаем с участниками с 10 утра до 10 вечера, но ни в коем случае не навязываем конкретные занятия или режим, которого нужно придерживаться.
Мы в игре
Семьи — участники программы — в течение двух месяцев проводят вместе пять вечеров за игровым столом. На это время они отвлекаются от гаджетов, домашних забот, важных дел и погружаются в мир игры — веселый или серьезный, легкий или вдумчивый и почти всегда азартный. Настольная игра — хороший способ отдохнуть, пообщаться, получить позитивные эмоции, научиться принимать проигрыш и поддерживать друг друга. Участниками программы могут стать и семьи без игрового опыта, и большие любители настольных игр.
Как устроена программа? После интервью с семьей мы подбираем пять игр так, чтобы каждый член семьи нашел в них для себя что-то интересное и захватывающее. Волонтер доставляет игры участникам, куратор подбирает удобное семье время. Мастер, который знает, как увлекательно объяснить правила и особенности игры, подключается по Zoom и проводит игру. После программы семья может оставить себе в подарок две особенно полюбившиеся игры, чтобы снова играть в них друг с другом и с друзьями.
Для участия в семейных реабилитационных программах мы приглашаем семьи, проживающие на территории Москвы и Московской области. Каждая семья может принять участие в конкретной программе один раз. Все программы бесплатны для участников, однако нужно самостоятельно добраться до места их проведения.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Татьяна Ананьева,
координатор проекта
+7 (926) 550-09-80,
reab@podari-zhizn.ru