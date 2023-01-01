Семейные программы

Семьи — участники программы — в течение двух месяцев проводят вместе пять вечеров за игровым столом. На это время они отвлекаются от гаджетов, домашних забот, важных дел и погружаются в мир игры — веселый или серьезный, легкий или вдумчивый и почти всегда азартный. Настольная игра — хороший способ отдохнуть, пообщаться, получить позитивные эмоции, научиться принимать проигрыш и поддерживать друг друга. Участниками программы могут стать и семьи без игрового опыта, и большие любители настольных игр.

Как устроена программа? После интервью с семьей мы подбираем пять игр так, чтобы каждый член семьи нашел в них для себя что-то интересное и захватывающее. Волонтер доставляет игры участникам, куратор подбирает удобное семье время. Мастер, который знает, как увлекательно объяснить правила и особенности игры, подключается по Zoom и проводит игру. После программы семья может оставить себе в подарок две особенно полюбившиеся игры, чтобы снова играть в них друг с другом и с друзьями.