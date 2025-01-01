Отчет о расходах фонда «Новая жизнь» за 2024 год

Фонд «Новая жизнь» — дочерний фонд «Подари жизнь», специально созданный для реализации социальных проектов и поддержки пациентов в регионах.

Кроме того, часть расходов «Новой жизни» включает в себя закупки всего необходимого для региональных и других клиник (лекарств, расходных материалов, медицинской мебели, реагентов и так далее).

Программы

1. Адресная помощь подопечным фонда

1.1. Немедицинская и психологическая реабилитация подопечных, а также членов их семей

Немедицинская реабилитация — это поддержка детей и взрослых сразу после выписки из больницы, образовательные программы, выездные и онлайн семейные и партнерские программы. Основная направленность проекта — психологическая и социальная адаптация детей, которые перенесли тяжелые заболевания и постепенно возвращаются в обычную жизнь.

Так, в 2024 году были организованы и проведены различные выездные программы: 32 участника побывали на четырехдневной программе «Ветер перемен», 125 участников посетили трехдневные «Семейные выходные», а 16 участников — четырехдневную программу «Сила лошади». Были проведены онлайн-программы: 85 участников присоединились к программе «Мы в игре», в программе тьюторского сопровождения «Компас» для подростков и молодых взрослых было 8 участников (программа была приостановлена в июне 2024 года). Кроме того, в течение всего года 38 подопечных получали поддержку в рамках проекта «Благотворительная школа».

Всего в рамках реабилитационного проекта в течение 2024 года получали поддержку 304 подопечных и члена их семей.

Также в рамках проекта было проведено психологическое сопровождение пациентов и их близких во время и после лечения, психологическое консультирование волонтеров и сотрудников по поводу особенностей работы с подопечными, подготовка публикаций и печатных материалов. Расходы включают в себя оплату труда психолога. В течение года на регулярной основе было проведено 113 консультаций для 22 подопечных и их семей, а также 16 групповых и 18 (очных и онлайн) индивидуальных семинаров для волонтеров, сотрудников фонда, коллег из противораковых НКО и врачей.

Расходы по проекту включают в себя траты на организацию и проведение программ (проезд, проживание, инвентарь) и оплату труда работников, которые этим занимаются.

Расходы — 14 272 772 рубля.

1.2. Организация проезда подопечных и членов их семей (родителей, законных представителей) из регионов на лечение и обратно домой, а также по Москве и Московской области

Помощь с авиабилетами. Речь идет о работе по обеспечению подопечных фонда и их близких билетами на самолет. Билеты стоят дорого, особенно для семей, чьи ресурсы и так истощены долгой болезнью ребенка. Поезда как средство передвижения подходят далеко не всем детям, которым нужно периодически летать на обследования и продолжение терапии в больницу и оттуда домой. Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями фонд имеет возможность обеспечивать подопечных авиабилетами, и ежегодно проект помогает детям и родителям из самых разных регионов России и стран СНГ совершать тысячи перелетов на лечение и домой. В 2024 году в рамках проекта велось сотрудничество с авиакомпанией «Аэрофлот» (бонусные мили): было оформлено 2945 билетов для 719 детей. Авиакомпания S7 выделила 279 квотных билетов, благодаря которым совершили перелеты 110 подопечных фонда, а «ЮТэйр» предоставила фонду 2394 билета и 23 650 миль, что обеспечило перелет для 429 детей (были выделены промокоды с 80%-ной скидкой на билеты).

Помощь с проездом на наземном транспорте. В рамках проекта ведется сотрудничество с РЖД. В 2024 году компания обеспечила поездки для 19 детей за премиальные баллы в количестве 552 000, на которые оформили 71 билет. Также подопечные фонда получали помощь от благотворителя — туроператора «Мальдивиана» — и служб такси. Помощь с поездками на такси наиболее актуальна для жителей Московской области, которые должны регулярно ездить из разных мест региона (в том числе и с затрудненным транспортным сообщением) в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе и обратно домой. В рамках этого проекта фонд сотрудничает с несколькими службами такси. «Яндекс Такси» в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом» организовал 2297 бесплатных поездок для 498 детей. ООО «Рош Диагностика Рус» в рамках договора о пожертвовании оплатило для подопечных фонда 125 поездок на такси. «Такси Ритм» перевозит подопечных фонда как коммерческий перевозчик, но на льготных условиях (без повышающих коэффициентов), и эти поездки оплачивает фонд. За год удалось оказать помощь 498 подопечным в организации перевозки на такси.

Расходы по проекту также включают в себя оплату труда работников, занимающихся помощью с билетами.

Расходы — 9 066 037 рублей.

1.3. Оказание помощи в денежной или натуральной форме подопечным и их семьям в особо трудных жизненных обстоятельствах

Социальная помощь: сюда включены самые разные немедицинские закупки для клиник, такие как мебель, бытовые приборы и так далее. Кроме того, сюда входит оплата труда работников, которые курируют различные виды социальной помощи подопечным во время стационарного лечения, на квартирах, дома.

Для семей подопечных, находящихся в сложных материальных и бытовых обстоятельствах, фонд предоставляет различные виды социальной помощи: обеспечение средствами ухода и гигиены, товарами бытовой химии, одеждой, продуктами питания и так далее. В особых случаях предусмотрено и предоставление финансовой помощи.

Расходы по проекту также включают в себя оплату труда больничных координаторов и специалистов, занимающихся обеспечением клиник и адресной медицинской помощью детям в клиниках (часть этих сотрудников получает зарплату в материнском фонде «Подари жизнь», часть — в фонде «Новая жизнь»).

Расходы — 3 619 091 рубль.

2. Благотворительная помощь медицинским учреждениям

2.1. Помощь медицинским учреждениям в обеспечении лекарствами, расходными материалами, оборудованием, другими средствами, необходимыми для лечения подопечных, а также средствами гигиены, предметами досуга, средствами для уборки и дезинфекции помещений; адресная помощь.

Лекарства. В 2024 году со счета фонда «Новая жизнь» покупались препараты основной и сопроводительной терапии для 288 пациентов МООД в Балашихе, Российской детской клинической больницы, ИвОКБ (Иваново), ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», УОДКБ имени Ю. Ф. Горячева (Ульяновск), ПСПбГМУ имени Павлова (Санкт-Петербург).

Расходы — 67 008 270 рублей.

Расходные материалы и средства для ухода. В 2024 году со счета фонда оплачивались медицинские расходные материалы и гигиенические товары для подопечных клиник.

Расходы — 24 384 210 рублей.

Реагенты и материалы для анализов. Со счета фонда оплачены лабораторные реагенты для МООД в Балашихе.

Расходы — 1 071 160 рублей.

Помощь медицинским учреждениям с медицинским оборудованием. Был закуплен инкубатор, а также перемешиватель тромбоцитов. Это специальные медицинские устройства, которые помогают сохранять тромбоциты в пригодном для переливания состоянии. Оба прибора работают вместе, чтобы тромбоциты оставались эффективными до момента, когда их нужно будет перелить ребенку. Инкубатор поддерживает постоянную температуру, при которой тромбоциты остаются «живыми» и активными. Без нужной температуры они быстро разрушаются и становятся бесполезными для пациента. Перемешиватель постоянно мягко двигает контейнер с тромбоцитами, чтобы они не слипались и не оседали. Это важно, потому что в неподвижности тромбоциты могут слипнуться, потерять форму и перестать работать.

Расходы — 1 496 664 рубля.

Поиск и активация доноров костного мозга. Со счета фонда оказана помощь в оплате поиска и активации неродственных доноров костного мозга в российском (Кировском) регистре для восьми пациентов.

Расходы — 3 721 278 рублей.

Регионы. Оплата труда работников, занимающихся помощью региональным клиникам.

Расходы — 2 749 862 рубля.

2.2. Организация помощи нянь для ухода за подопечными

Под опекой нянь в течение года находились 16 подопечных. Речь идет о работе нянь, которые ухаживают за детьми, по той или иной причине оставшимися в больнице без попечения родителей. Это могут быть дети-сироты, дети из семей в сложной социальной ситуации или дети, родители которых вынуждены на время покинуть больницу. Оставаться без ухода нельзя ни малышам, ни подросткам (ведь многие из них в очень тяжелом состоянии), и фонд по заявкам клиник нанимает профессиональных нянь, которые становятся для своих подопечных настоящими друзьями, и оплачивает их работу.

Расходы — 1 797 382 рубля.

3. Организация проживания подопечных и иных благополучателей

Основная часть расходов по этому проекту — аренда амбулаторных квартир. Это квартиры рядом с больницами для подопечных фонда, которым уже не нужно все время находиться в стационаре, но еще рано уезжать домой. Фонд снимает 40 квартир, идеально приспособленных для этой цели, и в каждой из них одновременно живет несколько семей — по семье в комнате. Но необходимо оплачивать и аренду квартир, и коммунальные расходы, и (при возникновении этих потребностей) ремонт или покупку предметов мебели и бытовых приборов. Также оплачивается работа сотрудников, которые координируют этот проект.

Кроме того, в рамках проекта было обеспечено проживание врачей и другого медицинского персонала региональных клиник, которым фонд оказывает благотворительную помощь, во время командировок в федеральные клиники с целью повышения квалификации: обучения новым технологиям, прохождения стажировок, участия в конференциях и так далее.

Расходы по проекту — 54 434 068 рублей.

Административные расходы фонда «Новая жизнь» за 2024 год — 13 262 153 рубля.

Суммарные расходы за 2024 год — 196 882 948 рублей.

Суммарные приходы за 2024 год — 194 593 035 рублей.



