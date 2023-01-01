Социальная помощь

Поддержать проект
Многие наши пациенты лечатся от рака долгими месяцами, иногда годами. Это время изматывает родителей. Зарабатывать может один папа, а если мама воспитывает ребенка одна, то ей приходится совсем непросто. Денег не хватает на самые простые нужды, поэтому фонд оказывает поддержку нуждающимся семьям.
62,6 млн руб.
было потрачено фондами «Подари жизнь» и «Новая жизнь» на программы социальной помощи в 2022 году
Финансирование социальных расходов (аренда квартир, железнодорожные и авиабилеты, работа нянь, психологическая служба, другие виды социальной помощи) в основном производится со счета нашего дочернего фонда «Новая жизнь», специально созданного для этой цели. В 2022 году расходы фонда «Подари жизнь» на социальные проекты составили 43,6 млн рублей (со счетов обоих фондов); кроме того, для оплаты амбулаторного проживания пациентов использованы также средства, пожертвованные благотворителем непосредственно фонду «Новая жизнь» (19,0 млн рублей).
К социальной помощи относится также покупка бытовых и гигиенических товаров для семей, обеспечение питания, оплата работы юристов, помогающих семьям добиться соблюдения их прав, и многое другое.
Социальные программы
Амбулаторные квартиры
Лечение детей от онкологических заболеваний включает в себя как стационарный, так и амбулаторный этапы. Когда состояние ребенка стабилизируется и нет необходимости все время находиться в больнице, можно и нужно жить на квартире, а в больницу приходить только на процедуры и обследования. Это позволяет врачам и больницам принимать новых пациентов, снижает опасность больничных инфекций, дает ребенку возможность пожить в более комфортных условиях, при этом продолжая лечение.
В клиники, с которыми сотрудничает фонд, приезжают дети со всей страны. У подавляющего большинства нет жилья в Москве и нет денег на его аренду. Мест в больничных пансионатах хватает не всем. Чтобы детям и мамам на амбулаторном этапе лечения было где жить, нужен проект «Амбулаторные квартиры».
Няни в больницах
Все наши тяжелобольные подопечные нуждаются в постоянном присутствии ухаживающего за ними человека. Противораковое лечение очень тяжелое, и нужен кто-то, кто поможет покормить, добраться до туалета, проследит за температурой и еще массой других вещей — неважно, какого возраста пациент. Но порой случается так, что среди родных заболевшего ребенка такого человека нет, или же он есть, но по объективным причинам не может находиться с ребенком неотлучно: ребенок сирота или поступил из многодетной семьи, заболела одинокая мать и не может находиться рядом с ребенком — причины могут быть самые разные.
В таких случаях фонд оплачивает работу нянь. Это проверенные, заботливые, квалифицированные люди, которые обеспечивают не только ежедневный уход, но и развитие ребенка, и эмоциональную поддержку, которые действительно привязываются к своим подопечным и делают все для их выздоровления. Ежемесячно няни нужны примерно 10 подопечным фонда.
Психологическая помощь
Психологические трудности наших подопечных и их близких начинаются уже с момента постановки диагноза: шок, страх, отрицание мешают эффективной борьбе с болезнью. Затем долгое пребывание в больнице и тяжелое лечение могут вызвать подавленность, ощущение безнадежности или вспышки агрессии, бывают и случаи отказа от лечения. Поэтому многим нужна помощь психологов. Это именно те специалисты, которые помогают детям лечиться, а врачам — лечить.
Работа психолога в онкологических отделениях детской больницы почти так же важна, как работа врача-онколога. Но, к сожалению, в штатном расписании большинства российских больниц не предусмотрены ставки для регулярно работающих психологов. Поэтому уже много лет фонд «Подари жизнь» поддерживает работу психологической службы, чтобы каждый нуждающийся мог получить необходимую помощь.