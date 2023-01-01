Социальная помощь

Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.

Многие наши пациенты лечатся от рака долгими месяцами, иногда годами. Это время изматывает родителей. Зарабатывать может один папа, а если мама воспитывает ребенка одна, то ей приходится совсем непросто. Денег не хватает на самые простые нужды, поэтому фонд оказывает поддержку нуждающимся семьям.

было потрачено фондами «Подари жизнь» и «Новая жизнь» на программы социальной помощи в 2022 году

Финансирование социальных расходов (аренда квартир, железнодорожные и авиабилеты, работа нянь, психологическая служба, другие виды социальной помощи) в основном производится со счета нашего дочернего фонда «Новая жизнь», специально созданного для этой цели. В 2022 году расходы фонда «Подари жизнь» на социальные проекты составили 43,6 млн рублей (со счетов обоих фондов); кроме того, для оплаты амбулаторного проживания пациентов использованы также средства, пожертвованные благотворителем непосредственно фонду «Новая жизнь» (19,0 млн рублей).

К социальной помощи относится также покупка бытовых и гигиенических товаров для семей, обеспечение питания, оплата работы юристов, помогающих семьям добиться соблюдения их прав, и многое другое.