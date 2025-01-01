Отчет о расходах фонда «Новая жизнь» за 2023 год

Фонд «Новая жизнь» — дочерний фонд «Подари жизнь», специально созданный для реализации социальных проектов и поддержки пациентов в регионах.

Кроме того, часть расходов «Новой жизни» включает в себя закупки всего необходимого для региональных и других клиник (лекарств, расходных материалов, медицинской мебели, реагентов и так далее).

Программы

1. Адресная помощь подопечным фонда

1.1. Немедицинская и психологическая реабилитация подопечных, а также членов их семей

«Немедицинская реабилитация» — проект для тех подопечных, которые уже закончили лечение, и их близких. Различные программы — очные и онлайн, выездные и образовательные — помогают преодолеть страхи и ограничения, вызванные болезнью, и вновь включиться в полноценную жизнь. Расходы по реабилитационному проекту включают в себя траты на организацию и проведение программ (проезд, проживание, инвентарь) и оплату труда сотрудников, которые этим занимаются.

Расходы — 4 997 558 рублей.

«Психологическая помощь» — психологическое сопровождение пациентов и их близких во время и после лечения, психологическое консультирование волонтеров и сотрудников по поводу особенностей работы с подопечными, подготовка публикаций и печатных материалов. Расходы включают в себя оплату труда психолога.

Расходы — 1 011 720 рублей.

1.2. Организация проезда подопечных и членов их семей (родителей, законных представителей) из регионов и обратно на лечение домой, а также по Москве и Московской области

Помощь с авиабилетами. Речь идет о работе по обеспечению подопечных фонда и их близких билетами на самолет. Билеты стоят дорого, а для семей, чьи ресурсы и так истощены долгой болезнью ребенка, — очень дорого. А нужно периодически летать на обследования и продолжение терапии в больницу и оттуда домой (ведь поезд годится далеко не всем). Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями фонд имеет возможность обеспечивать подопечных авиабилетами, и ежегодно проект помогает детям и родителям из самых разных регионов России совершать тысячи перелетов на лечение и домой. В 2023 году в рамках проекта велось сотрудничество с авиакомпаниями «Аэрофлот» (бонусные мили), S7 (выделение квотных билетов) и «ЮТэйр» (выделение промокодов с 90%-ной скидкой на билеты). Расходы по проекту включают в себя оплату труда сотрудников, занимающихся помощью с билетами.

Расходы — 6 002 634 рубля.

Помощь с проездом на наземном транспорте. В рамках проекта ведется сотрудничество с РЖД (в 2023 году не использовались бонусные мили, но подопечные фонда получали помощь от благотворителя — туроператора «Мальдивиана») и со службами такси. Помощь с поездками на такси наиболее актуальна для жителей Московской области, которые должны регулярно ездить из разных мест региона (в том числе и с затрудненным транспортным сообщением) в Московский областной онкологический диспансер в Балашихе и обратно домой. В рамках этого проекта фонд сотрудничает с несколькими службами такси. «Яндекс Такси» оказывает бесплатные услуги в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом». Компания ООО «Рош Диагностика Рус» в рамках договора о пожертвовании оплачивает для подопечных фонда 30 поездок на такси в месяц. «Такси Ритм» перевозит подопечных фонда как коммерческий перевозчик, но на льготных условиях (без повышающих коэффициентов), и эти поездки оплачивает фонд.

Расходы — 257 389 рублей.

1.3. Оказание помощи в денежной или натуральной форме подопечным и их семьям в особо трудных жизненных обстоятельствах

Социальная юридическая помощь — оплата труда профессионалов-юристов, которые помогают семьям подопечных защищать свои права: добиваться предоставления льготных лекарств, оформлять инвалидность, решать все возникающие вопросы.

Расходы по проекту — 989 037 рублей.

2. Благотворительная помощь медицинским учреждениям

2.1. Помощь медицинским учреждениям в обеспечении лекарствами, расходными материалами, оборудованием, другими средствами, необходимыми для лечения подопечных, а также средствами гигиены, предметами досуга, средствами для уборки и дезинфекции помещений; адресная помощь

Лекарства. В 2023 году со счета фонда «Новая жизнь» покупались препараты основной и сопроводительной терапии для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, МООД в Балашихе, ОДКБ имени Дмитриевой (Рязань), Забайкальского краевого онкологического диспансера (Чита), Алтайского ККЦОМД (Барнаул), ДРКБ Республики Бурятии (Улан-Удэ), НКМЦ имени Круглой (Орел), СамГМУ (Самара), ДРКБ Республики Татарстан (Казань), ПСПбГМУ имени Павлова (Санкт-Петербург).

Расходы — 41 227 103 рубля.

Расходные материалы и средства для ухода. В 2023 году со счета фонда оплачивались медицинские расходные материалы для МООД в Балашихе и гигиенические товары для НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и РДКБ РНИМУ имени Пирогова.

Расходы — 3 461 568 рублей.

Реагенты и материалы для анализов. Со счета фонда оплачены лабораторные реагенты для МООД в Балашихе.

Расходы — 176 650 рублей.

Поиск и активация доноров костного мозга. Со счета фонда оказана помощь в оплате активации донора костного мозга (Кировский регистр) для одного пациента ПСПбГМУ имени Павлова.

Расходы — 258 772 рубля.

Регионы. Оплата труда работников, занимающихся помощью региональным клиникам.

Расходы — 2 853 051 рубль.

Социальная помощь — сюда включены самые разные немедицинские закупки для клиник, такие как мебель, бытовые приборы и так далее. Кроме того, сюда входит оплата труда сотрудников, которые курируют различные виды социальной помощи для подопечных во время стационарного лечения, на квартирах, дома.

Расходы — 3 238 846 рублей.

Оплата труда больничных координаторов и специалистов, занимающихся обеспечением клиник и адресной медицинской помощи детям в клиниках (часть этих сотрудников получает зарплату в материнском фонде «Подари жизнь», часть — в фонде «Новая жизнь»)

Расходы — 10 221 621 рубль.

2.2. Организация помощи нянь для ухода за подопечными

Речь идет о работе нянь, которые ухаживают за детьми, по той или иной причине оставшимися в больнице без попечения родителей. Это могут быть дети-сироты, дети из семей в сложной социальной ситуации или дети, родители которых вынуждены на время покинуть больницу. Оставаться без ухода нельзя ни малышам, ни подросткам (ведь многие из них в очень тяжелом состоянии), и фонд по заявкам клиник нанимает профессиональных нянь, которые становятся для своих подопечных настоящими друзьями, и оплачивает их работу.

Расходы по проекту — 2 341 730 рублей.

3. Организация проживания подопечных и иных благополучателей

Основная часть расходов по этому проекту — аренда амбулаторных квартир. Это аренда квартир рядом с больницами для подопечных фонда, которым уже не нужно все время находиться в стационаре, но еще рано уезжать домой. Фонд снимает 28 квартир, идеально приспособленных для этой цели, и в каждой из них одновременно живет несколько семей — по семье в комнате. Но необходимо оплачивать и аренду квартир, и коммунальные расходы, и (при возникновении этих потребностей) ремонт или покупку предметов мебели и бытовых приборов. Все это — расходы «квартирного» проекта. Также при необходимости оплачивается проживание специалистов из региональных клиник, приехавших в командировки в федеральные клиники с целью повышения квалификации. Наконец, оплачивается работа сотрудников, которые координируют этот проект.

Расходы по проекту — 28 710 997 рублей.





Административные расходы фонда «Новая жизнь» за 2023 год — 10 671 641 рубль.

Суммарные расходы за 2023 год — 116 420 323 рубля.