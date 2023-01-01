Одна из важнейших задач фонда — обеспечение клиник лекарствами, покупка которых не оплачивается из государственного бюджета. Как правило, это самые современные препараты. Они дорого стоят, но очень эффективны.

Покупка лекарств для стационарного лечения детей в клиниках — крупнейшая статья расходов нашего фонда. В мире постоянно появляются новые эффективные препараты для лечения онкологических, гематологических, иммунных заболеваний. Доступность современных препаратов для наших пациентов — залог оптимального лечения, залог развития медицины в будущем. Государственное финансирование покрывает далеко не все расходы на инновационные лекарства. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый наш подопечный получил именно то лечение, которое дает ему или ей наибольшие шансы на выздоровление.

Большая часть расходов на лекарства произведена со счета фонда «Подари жизнь». Однако некоторые лекарства (в основном для региональных клиник и Московского областного онкологического диспансера) в общей сложности на 82,5 млн рублей были оплачены в 2022 году со счета фонда «Новая жизнь» за счет средств, полученных от «Подари жизнь». Наконец, на 4,3 млн рублей закуплены лекарственные препараты за счет средств, непосредственно пожертвованных фонду «Новая жизнь».