Нутритивная поддержка

Для подопечных фонда вопрос с питанием стоит особенно остро: недостаток питательных веществ прямо влияет на прогноз лечения.

Слово «нутритивная» происходит от греческого «нутрицио» — питание. В последние годы вопросы лечебного питания при онкологических заболеваниях привлекают все больше внимания врачей. Ведь долгое тяжелое лечение часто приводит к истощению или белково-витаминной недостаточности. А в таком состоянии больной хуже переносит терапию, чаще страдает от тяжелых осложнений, и это напрямую влияет на результаты лечения и реабилитации.

Чтобы дети могли полноценно питаться, несмотря на все проблемы во время лечения (такие как тошнота, воспаление слизистых оболочек, психологические трудности), используются смеси для лечебного питания. Даже если ребенок не может есть самостоятельно, эти смеси могут вводиться через зонд или гастростому. Существует также парентеральное, то есть внутривенное, питание. Фонд покупает разнообразные лечебные питательные смеси в клиники, а также адресно для конкретных подопечных. Соответственно, расходы на нутритивную поддержку учитываются в рамках проектов «Помощь детям в клиниках» и «Адресная помощь».