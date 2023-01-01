В мире постоянно появляются новые препараты для лечения онкогематологических заболеваний, а также для борьбы с осложнениями лечения. Многие из них через некоторое время становятся доступными в России. Однако не все.

Некоторые препараты, необходимые для лечения подопечных нашего фонда, пока не зарегистрированы в России. При этом существует официальная процедура, позволяющая закупать незарегистрированные лекарства для конкретных больных по индивидуальным показаниям.

Речь может идти как об инновационных лекарствах, просто еще не появившихся на российском рынке, так и о давно существующих, но сравнительно редко применяемых препаратах или лекарственных формах. Кроме того, бывают случаи, когда то или иное важное лекарство на время исчезает с российского рынка, и тогда опять-таки приходится покупать его аналоги за границей.

Многие из незарегистрированных лекарств дорого стоят, но и эффект от их применения очень высок. Именно поэтому в фонде есть специальная программа сбора средств на покупку этих препаратов. Фонд регулярно закупает «Дефителио», «Фоскавир», «Сидофовир», радиофармпрепарат для MIBG-терапии и многие другие.

В 2022 году закупки незарегистрированных лекарств сильно сократились из-за логистических и других проблем. Однако по-прежнему есть случаи, когда обойтись без них никак нельзя.