Адресная помощь

Оплатить операцию, анализы или диагностику, купить лекарства на выписку: в некоторых случаях детям требуется индивидуальный подход и помощь.

В каких случаях фонд оказывает детям адресную помощь? Несколько примеров.

Ребенок уезжает домой после выписки. На первое время его снабжают «чемоданчиком» из необходимых лекарств, чтобы не прерывать терапию. Это так и называется — покупка лекарств на выписку.

Детям бывают необходимы платные виды лечения. Либо такие, которые вообще не предоставляются бесплатно (лечение иностранцев, лечение молодых взрослых в детских клиниках), либо такие, на которые ребенку не хватило государственной квоты (госзадания).

Бывают нужны расходные материалы и мелкое медицинское оборудование для индивидуального применения, бывают нужны анализы и обследования для амбулаторных пациентов. Словом, ситуации самые разнообразные.

Расходы по адресной помощи не так велики, как расходы на помощь клиникам, но для фонда это сложный участок: случаев много, каждому ребенку нужен индивидуальный подход, дети приезжают из разных регионов России. Поэтому в фонде есть несколько координаторов, который занимаются адресной помощью. Оплата их труда также входит в расходы по этому проекту.