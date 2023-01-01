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Адресная помощь

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Оплатить операцию, анализы или диагностику, купить лекарства на выписку: в некоторых случаях детям требуется индивидуальный подход и помощь.

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170,3 млн рублей

расходы по проекту «Адресная помощь» в 2022 году

В каких случаях фонд оказывает детям адресную помощь? Несколько примеров.

  • Ребенок уезжает домой после выписки. На первое время его снабжают «чемоданчиком» из необходимых лекарств, чтобы не прерывать терапию. Это так и называется — покупка лекарств на выписку.

  • Детям бывают необходимы платные виды лечения. Либо такие, которые вообще не предоставляются бесплатно (лечение иностранцев, лечение молодых взрослых в детских клиниках), либо такие, на которые ребенку не хватило государственной квоты (госзадания).

  • Бывают нужны расходные материалы и мелкое медицинское оборудование для индивидуального применения, бывают нужны анализы и обследования для амбулаторных пациентов. Словом, ситуации самые разнообразные.

Расходы по адресной помощи не так велики, как расходы на помощь клиникам, но для фонда это сложный участок: случаев много, каждому ребенку нужен индивидуальный подход, дети приезжают из разных регионов России. Поэтому в фонде есть несколько координаторов, который занимаются адресной помощью. Оплата их труда также входит в расходы по этому проекту.

В разделе

Лекарства

Лекарственное обеспечение конкретного ребенка

Анализы и исследования

Оплата диагностических исследований

Платное лечение

Лечение подростков и молодых взрослых до 25 лет

Качество жизни

До последней секунды — жить!

Оплата квот

Если не удалось их получить

Лечение иностранцев

Для милосердия не должно быть границ

Радиохирургия

Лечение на аппаратах «Гамма-нож» и «Кибер-нож»

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