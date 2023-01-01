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благотворительный фонд

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Платное лечение

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В некоторых случаях фонд оплачивает лечение пациентов 18+ в детских больницах. Хотя формально они должны продолжать терапию во взрослых клиниках.

1,4 млн рублей

расходы «Подари жизнь» на лечение молодых взрослых в детских клиниках в 2022

Непросто, когда лечение в разгаре, а юноше или девушке исполняется восемнадцать. Сложно и порой опасно переводить больного в другую больницу, где не всегда можно обеспечить преемственность протоколов лечения. Или лечение сильно затягивается и надо надолго задержаться в больнице, или молодой человек возвращается с рецидивом.

Периодически в таких ситуациях оказываются подопечные фонда из Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева: ведь именно здесь лечатся дети с самыми сложными случаями лейкозов и других онкозаболеваний. Кроме того, иногда бывает, что только одна конкретная клиника может обеспечить лечение, необходимое конкретному больному. Каждый случай тщательно рассматривается.

Правда, в последнее время возможность долечивания молодых взрослых пациентов в детских клиниках предусмотрена законодательством. Но в 2022 году все равно еще были единичные случаи, когда это лечение приходилось оплачивать из благотворительных средств.

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