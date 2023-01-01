Фонд помогает детям и подросткам из бывших союзных республик, иными словами, — иностранцам. С 2018 года это, в основном, пациенты Центра нейрохирургии им. Бурденко.

Много лет фонд помогал десяткам иностранцев — детям, подросткам и молодым взрослым. Почти все они — граждане бывших союзных республик. Когда-то у нас была одна страна с одной столицей и одной медицинской школой. Теперь это разные страны со своими столицами, своими языками и своими врачами. К сожалению, иногда врачи в этих государствах признают свое бессилие перед тяжелыми онкологическими заболеваниями и советуют родителям обратиться к российским врачам. Лечение иностранцев в России полностью платное.

В 2018 году фонд принял тяжелое, но неизбежное решение — мы берем на себя ответственность только по оплате случаев срочного хирургического лечения в в НМИЦ нейрохирургии. Такая операция вместе со всеми необходимыми обследованиями обходится в несколько сотен тысяч рублей.

Полный курс лечения для не гражданина РФ, например, от лейкоза в какой-либо российской клинике может стоит несколько миллионов. Мы и раньше могли позволить себе оплачивать лечение не всем иностранным гражданам в клиниках РФ, но с 2018 года были вынуждены закрыть эту программу помощи совсем. Бывает так, что эти расходы готовы взять на себя зарубежные фонды — соотечественники заболевшего ребенка. Бывает, что ребенка «подхватывают» другие российские фонды, и мы им очень благодарны.

На нас же остается помощь в оплате срочного хирургического лечения в НМИЦ нейрохирургии, и мы просим наших благотворителей поддержать иностранных подопечных фонда: для милосердия не должно быть государственных границ.