Оплата квот

Квота на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) предусмотрена для пациентов, которым требуется дорогостоящее лечение, не входящее в ОМС. Но получить ее часто становится проблемой.

Собственно квота (сейчас ее называют госзаданием) — это бесплатное место в клинике и прилагающаяся к нему высокотехнологичная медицинская помощь. Нет квоты — нет и государственного финансирования. По идее квоты должны получать все нуждающиеся. Но не все так просто.

В какой-то момент квоты на определенный вид лечения, выделенные клинике на год, могут закончиться. Остается два выхода. Можно ждать следующего года, понимая, что болезнь ждать не будет. Или проходить лечение за плату.

Еще одна проблема с квотами заключается в том, что некоторые виды лечения перестали оплачиваться за счет госбюджета. Так произошло, например, в 2014 году в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с целым рядом нейрохирургических и черепно-лицевых операций. Формально врачи должны отправлять пациентов домой: оформлять квоту за счет местного бюджета. Но поскольку промедление в такой ситуации крайне нежелательно, детей оставляют в клинике.